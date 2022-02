La suite Carbon Sense comprend des fonctionnalités existantes telles que Carbon Footprint, qui mesure les émissions de carbone liées à l'utilisation du cloud par les clients de Google, mais dispose désormais d'un outil qui recommande des moyens de réduire cette empreinte en désactivant les ressources inutilisées.En 2021, Google a lancé Carbon Footprint, un outil permettant d'analyser l'utilisation du carbone par les clients de Google Cloud. En vérifiant les données agrégées de tous ses clients, il a constaté que 600 000 kgCO2e bruts étaient apparemment gaspillés par des machines virtuelles inutilisées. Le nouvel ajout à son outil Active Assist utilise la plateforme AIOps de Google Cloud pour repérer les projets qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être désactivés ou récupérés.Active Assist existe déjà, avec des outils comme Policy Intelligence, Network Intelligence Center, Predictive Autoscaler, et un service de recommandations. Google a maintenant ajouté un "recommandateur de projets non surveillés" à son arsenal, et a créé un champ pour afficher les émissions de carbone associées à un projet donné.", explique un billet de blog de Google rédigé par les chefs de produit Cheng Wei et Dima Melnyk. "."Google indique qu'il combinera ces éléments, avec l'outil Carbon Footprint et d'autres travaux futurs, dans une suite Carbon Sense, un ensemble de fonctionnalités permettant de créer une image complète des émissions brutes de carbone de l'utilisation de Google Cloud par tout client.L'énergie utilisée par Google Cloud est compensée par de l'énergie propre, mais pas heure par heure, de sorte qu'à tout moment, différentes régions de Google Cloud utilisent de l'électricité qui peut avoir une forte intensité de carbone. L'ensemble d'outils comprend des signaux qui permettent aux utilisateurs de choisir des régions "plus propres" pour leurs charges de travail, selon le blog.Les données issues de ces outils peuvent être exportées vers d'autres outils de reporting de Google ou vers Google Workspace Sheets, qui est une feuille de calcul standard.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?Tous ces outils aident-ils vraiment à réduire les émissions de carbone ?