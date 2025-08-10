Clever Cloud, fournisseur européen de solutions Platform-as-a-Service (PaaS), reconnue par Gartner dans son Magic Quadrant 2025 des plateformes cloud-native



La plateforme en tant que service (PaaS) ou plateforme d'application en tant que service (aPaaS) ou service basé sur une plateforme est un modèle de service de cloud computing dans lequel les utilisateurs fournissent, instancient, exécutent et gèrent un ensemble modulaire composé d'une plateforme informatique et d'applications, sans avoir à se soucier de la complexité liée à la création et à la maintenance de l'infrastructure associée au développement et au lancement d'applications, et qui permet aux développeurs de créer, développer et packager ces ensembles logiciels.Clever Cloud, fournisseur européen de solutions Platform-as-a-Service (PaaS), annonce avoir été reconnue par Gartner en tant que Honorable Mention dans son dernier Magic Quadrant for Cloud-Native Application Platforms, publié le 4 août 2025. Ce rapport stratégique évalue les acteurs mondiaux capables de proposer des plateformes cloud-native matures, permettant aux équipes produit de déployer et opérer des applications modernes et des agents IA à grande échelle.Clever Cloud propose une cloud-native application platform qui supporte nativement plus de 15 environnements de programmation (JavaScript, PHP, .NET, Java, Python, Rust ), ainsi que des containers avec de lauto-scalabilité, des workflows CI/CD intégrés, des rollback instantanés, une observabilité détaillée, et une supervision unifiée.La plateforme inclut également une marketplace de services managés : bases de données, message queues, stockage, gestion des identités, services IA, avec un support natif pour les déploiements hybrides. Clever Cloud place lexpérience développeur et lautomatisation opérationnelle au cur de sa proposition de valeur.», déclare Quentin Adam, CEO de Clever Cloud.Même si Clever Cloud ne répond pas encore aux critères de revenus requis pour une inclusion complète dans le quadrant, Gartner a salué son niveau technologique avancé, sa vision produit claire, et son impact croissant dans lécosystème du cloud souverain européen.Cette reconnaissance sinscrit dans une dynamique dexpansion stratégique, avec notamment la croissance à linternational pour proposer des infrastructures cloud locales en Afrique de lOuest et du Nord et au Kazakhstan. Mais également la mise en place de nombreux nouveaux services, le développement de Clever AI et lannonce dun Kubernetes managé.Créée en 2010, Clever Cloud est une société française basée à Nantes, spécialiste de lautomatisation informatique. Elle crée etfournitles briques logicielles nécessaires au déploiement des applications sur des architectures PaaS en self-service. Elle compte parmi ses clients de grands noms tels que Airbus, Great Place to Work, MAIF, Cegid, Docaposte, Fairphone, Solocal, TBWAPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?