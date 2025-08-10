Clever Cloud, fournisseur européen de solutions Platform-as-a-Service (PaaS), reconnue par Gartner dans son Magic Quadrant 2025 des plateformes cloud-native

Clever Cloud figure parmi les Honorable Mentions du Magic Quadrant 2025 de Gartner, dans la catégorie des plateformes cloud-native. Cette reconnaissance reflète son avancée technologique, son ancrage open source et sa contribution croissante à lécosystème du cloud souverain européen. Clever Cloud faisont partie des rares acteurs européens cités dans cette étude mondiale de référence.
Clever Cloud, fournisseur européen de solutions Platform-as-a-Service (PaaS), annonce avoir été reconnue par Gartner en tant que Honorable Mention dans son dernier Magic Quadrant for Cloud-Native Application Platforms, publié le 4 août 2025. Ce rapport stratégique évalue les acteurs mondiaux capables de proposer des plateformes cloud-native matures, permettant aux équipes produit de déployer et opérer des applications modernes et des agents IA à grande échelle.
Une plateforme performante, ouverte et pensée pour les développeurs
Clever Cloud propose une cloud-native application platform qui supporte nativement plus de 15 environnements de programmation (JavaScript, PHP, .NET, Java, Python, Rust ), ainsi que des containers avec de lauto-scalabilité, des workflows CI/CD intégrés, des rollback instantanés, une observabilité détaillée, et une supervision unifiée.
La plateforme inclut également une marketplace de services managés : bases de données, message queues, stockage, gestion des identités, services IA, avec un support natif pour les déploiements hybrides. Clever Cloud place lexpérience développeur et lautomatisation opérationnelle au cur de sa proposition de valeur.
« Cette mention dans le Magic Quadrant de Gartner reflète la solidité technique de notre plateforme, notre attachement à lopen source et notre volonté de construire une alternative européenne crédible face aux hyperscalers », déclare Quentin Adam, CEO de Clever Cloud.
Une reconnaissance dans un marché en pleine mutation
Même si Clever Cloud ne répond pas encore aux critères de revenus requis pour une inclusion complète dans le quadrant, Gartner a salué son niveau technologique avancé, sa vision produit claire, et son impact croissant dans lécosystème du cloud souverain européen.
Cette reconnaissance sinscrit dans une dynamique dexpansion stratégique, avec notamment la croissance à linternational pour proposer des infrastructures cloud locales en Afrique de lOuest et du Nord et au Kazakhstan. Mais également la mise en place de nombreux nouveaux services, le développement de Clever AI et lannonce dun Kubernetes managé.
À propos de Clever Cloud :
Créée en 2010, Clever Cloud est une société française basée à Nantes, spécialiste de lautomatisation informatique. Elle crée etfournitles briques logicielles nécessaires au déploiement des applications sur des architectures PaaS en self-service. Elle compte parmi ses clients de grands noms tels que Airbus, Great Place to Work, MAIF, Cegid, Docaposte, Fairphone, Solocal, TBWA
