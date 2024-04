permettre une vérification décentralisée grâce au chiffrement à clé publique,

permettre une atténuation hors ligne où, à partir de chaque jeton, un nouveau jeton avec des droits plus restreints peut être généré

créer une application forte de la politique de sécurité basée sur un langage logique.

Clever Cloud :

Nous ne voulions pas que cette innovation soit proposée au prix d’une complexité de configuration, nécessitant d’utiliser des logiciels particuliers. Ainsi, nous avons développé au sein de MateriaDB KV ses propres couches de compatibilité. Nous ne voulions pas que cette innovation soit proposée au prix d’une complexité de configuration, nécessitant d’utiliser des logiciels particuliers. Ainsi, nous avons développé au sein de MateriaDB KV ses propres couches de compatibilité.

Nous sommes le seul fournisseur de service cloud à proposer une offre PaaS tant via sa propre infrastructure qu’en on-premise ou via différents partenaires à travers le monde. Nous le faisons désormais en étant certifiés ISO 9001 et 27001:2022, avec HDS et SecNumCloud en ligne de mire.



Notre entreprise et son offre ont évolué, se sont étoffées. Mais nous avons préservé notre coeur de métier : l’innovation. C’est pour cela qu’en parallèle de l’amélioration continue de nos produits, interfaces et intégrations, nous investissons massivement dans le développement de notre avenir, sur des solutions devant répondre toujours mieux aux besoins de nos clients, sur lesquelles nous sommes en maîtrise. C’est l’objectif principal de la gamme Materia. Nous sommes le seul fournisseur de service cloud à proposer une offre PaaS tant via sa propre infrastructure qu’en on-premise ou via différents partenaires à travers le monde. Nous le faisons désormais en étant certifiés ISO 9001 et 27001:2022, avec HDS et SecNumCloud en ligne de mire.Notre entreprise et son offre ont évolué, se sont étoffées. Mais nous avons préservé notre coeur de métier : l’innovation. C’est pour cela qu’en parallèle de l’amélioration continue de nos produits, interfaces et intégrations, nous investissons massivement dans le développement de notre avenir, sur des solutions devant répondre toujours mieux aux besoins de nos clients, sur lesquelles nous sommes en maîtrise. C’est l’objectif principal de la gamme Materia.

Clever Cloud, créateur français de solutions de déploiement et d’hébergement en mode PaaS (Platform as a Service) est fier d’annoncer le lancement de sa gamme de produits serverless Materia, ayant fait l’objet de plusieurs années de recherche et de développement au sein de ses équipes d’ingénieurs et d’intégration.Le premier produit disponible de la gamme sera MateriaDB KV, une base de données de type “Clé-Valeur” serverless. Elle propose une approche fortement résiliente de par sa nature distribuée, mais également ouverte puisqu’elle est compatible avec de nombreux protocoles.Le premier à être dévoilé publiquement est MateriaDB KV, une base de données de type “Clé-Valeur” serverless. Selon Clever Cloud, c’est actuellement la seule en Europe à proposer une approche fortement résiliente de par sa nature distribuée, mais également ouverte puisqu’elle est compatible avec de nombreux protocoles. Le tout avec une facturation à la consommation.Cette innovation permet à Clever Cloud d'offrir une alternative souveraine aux solutions proposées par les hyperscalers, ainsi qu’aux offres DBaaS classiques des autres fournisseurs du marché. Pour en créer au sein de votre compte Clever Cloud, vous n’avez pas de taille d’instance à choisir, de capacité de stockage à anticiper. Clever Cloud vous fournit simplement l’adresse d’un serveur, un port et un jeton (reposant sur la technologie Biscuit).Biscuit est un système d'autorisation open-source basé sur des jetons. Avec Biscuit, on peut :Pour lui “parler”, vous n’avez pas besoin d’une API particulière ou d’outils propres à Clever Cloud. Vous pourrez l’utiliser avec des solutions existantes pour DynamoDB, GraphQL ou encore Redis. De quoi assurer l’indépendance technologique des outils et des infrastructures de Clever Cloud en Europe, tout en répondant à différents besoins pouvant être exprimés par les utilisateurs.Cette solution sera en démonstration publique pour la première fois à l’occasion de Devoxx Paris, qui se tient au Palais des congrès du 17 au 19 avril prochain. Si vous avez envie d’y accéder, vous pouvez demander à disposer d’un compte de test. MateriaDB KV sera rapidement accessible à ces clients en alpha. D’autres produits suivront au sein de cette gamme.Clever Cloud a également fait la démonstration en février dernier à Barcelone de son FaaS, Materia Functions. Clever Cloud annonce aussi qu'ils inaugureront la sortie d'un load balancer maison, Sōzu, en version 1.0 et parleront de futurs services comme leur offre KeyCloak-as-a-Service lancée en partenariat avec Please Open It à Devoxx Paris.Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, déclare :Créée en 2010, Clever Cloud est une société française, basée à Nantes, spécialiste de l’automatisation informatique. Elle crée et fournit les briques logicielles nécessaires au déploiement des applications sur des architectures PaaS en self-service. Elle compte parmi ses clients de grands noms tels que Airbus, Great Place to Work, MAIF, Cegid, Docaposte, Fairphone, Solocal, TBWA…Quel est votre avis sur le sujet ?