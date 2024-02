Clever Cloud, créateur français de solutions de déploiement et d'hébergement en mode PaaS annonce une série de nominations et recrutements stratégiques pour continuer sa croissance

Jean-Baptiste Piacentino assume désormais le rôle de vice-président en charge des alliances. Il supervise ainsi les partenariats tant stratégiques,techniques ou institutionnels, autour du développement des relations publiques et de de l'engagement de l'entreprise pour la souveraineté des données.David Legrand, en charge des solutions Hardware de Clever Cloud depuis mars 2022, quant à lui, vice-président en charge du produit. Après avoir participé à la mise en place des trois derniers points de présence parisiens, il s'assurera que l'élaboration des nouvelles solutions logicielles et matérielles reste en phase avec les attentes des clients et l'exigence qui fait la marque de fabrique de Clever Cloud, en lien avec les équipes techniques dirigées par le CTO, Steven Le Roux.Jérôme Guerrier rejointl'équipe en tant que directeur commercial, apportant une expertise précieuse pour stimulerla croissance des ventes etrenforcer les relations avec la clientèle. Fort de 18 ans d'expérience dans les télécoms etles solutions de paiements, il offre son savoir-faire pour porter les actions de développement aussi bien en Europe qu'à l'international.Horacio Gonzalez arrive en tant que vice-président en charge des relations avec les développeuses et développeurs (DevRel). Il joue ainsi un rôle crucial dans le renforcement des liens avec cette communauté qui continue de constituer un élément essentiel de l'écosystème de Clever Cloud. Après un parcours technique, Horacio a évolué vers le poste de DevRel puis de directeur DevRel pour OVHcloud,faisant de lui une des figures phares du milieu de l'informatique français.Enfin, l'arrivée prochaine d'une directrice des ressources humaines permettra d'accompagner l'intégration des nombreux employés,tout en conservant cette culture d'entreprise à laquelle les équipes sont si attachées.," déclare Quentin Adam, CEO de Clever Cloud. "."Créée en 2010, Clever Cloud est une société basée à Nantes spécialiste de l'automatisation informatique. Elle crée etfournitles briques logicielles nécessaires au déploiement des applications sur des architectures PaaS en self-service. Elle compte parmi ses clients de grands noms tels que Airbus, Great Place to Work, MAIF, Cegid, Docaposte, Fairphone, Solocal, TBWA...