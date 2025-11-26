Amazon va investir jusqu'à 50 milliards $ pour construire une infrastructure d'IA et de supercalcul pour le gouvernement américain, la capacité cloud AWS sera disponible à partir de 2026

Amazon Web Services (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation à l'utilisation. Amazon commercialise AWS auprès des abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une ferme de serveurs physiques. Tous les services sont facturés en fonction de l'utilisation, mais chaque service mesure l'utilisation de différentes manières. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % des parts de marché de l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %.
Récemment, Amazon Web Services (AWS) a annoncé son intention de construire et de déployer pour la première fois une intelligence artificielle (IA) et un système de calcul haute performance spécialement conçus pour le gouvernement américain. L'annonce d'AWS comprend un engagement à investir jusqu'à 50 milliards de dollars pour développer les capacités d'IA et de supercalcul mises à la disposition des clients de l'entreprise au sein du gouvernement fédéral.
L'investissement devrait débuter en 2026 et permettra d'ajouter près de 1,3 gigawatt de capacité d'IA et de supercalcul dans les régions AWS Top Secret, AWS Secret et AWS GovCloud (États-Unis) grâce à la construction de centres de données dotés de technologies informatiques et réseau avancées. « Notre investissement dans une infrastructure gouvernementale spécialement conçue pour l'IA et le cloud va transformer fondamentalement la manière dont les agences fédérales exploitent le supercalcul », a déclaré Matt Garman, PDG d'AWS.
« Nous offrons aux agences un accès élargi à des capacités d'IA avancées qui leur permettront d'accélérer des missions critiques, de la cybersécurité à la découverte de médicaments. Cet investissement supprime les barrières technologiques qui ont freiné le gouvernement et positionne davantage l'Amérique comme leader dans l'ère de l'IA », a ajouté Garman. Les agences fédérales auront accès à l'ensemble des services d'IA d'AWS, notamment Amazon SageMaker AI pour la formation et la personnalisation des modèles, Amazon Bedrock pour le déploiement de modèles et d'agents, Anthropic Claude, Amazon Nova, ainsi que les puces AWS Trainium AI et l'infrastructure Nvidia AI.
L'initiative d'AWS vise à accélérer la découverte et la prise de décision dans le cadre des missions gouvernementales, grâce à des données de simulation et de modélisation alimentées par l'IA qui permettent aux agences d'accomplir en quelques heures des tâches qui prenaient auparavant des semaines, voire des mois. Par exemple, AWS a déclaré que cet investissement permettra aux équipes de recherche de traiter en temps réel des décennies de données sur la sécurité mondiale à travers des centaines de variables afin de transformer l'analyse des modèles en informations immédiatement exploitables.
L'entreprise a également déclaré que l'IA et le calcul intensif peuvent prendre en charge les flux de travail de défense et de renseignement qui nécessitent des semaines d'analyse manuelle et leur permettre de détecter automatiquement les menaces et de générer des plans d'intervention grâce au traitement d'images satellites, de données de capteurs et de modèles historiques à une échelle sans précédent. La société a déclaré que cet investissement soutient le plan d'action de la Maison Blanche en matière d'IA, ainsi que d'autres initiatives informatiques avancées déployées dans une infrastructure IA et cloud sécurisée basée aux États-Unis.
AWS fournit un soutien à plus de 11 000 agences gouvernementales depuis le lancement de ses solutions cloud gouvernementales il y a plus de dix ans. La société a construit la première infrastructure spécialement conçue pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité du gouvernement en 2011 avec AWS GovCloud (US-West). Elle a également créé le premier cloud commercial isolé accrédité pour prendre en charge des charges de travail classifiées en 2014, et est devenue le premier fournisseur de cloud accrédité pour toutes les classifications de données du gouvernement américain (non classifiées, secrètes et top secrètes) en 2017, lorsqu'elle a lancé AWS Secret Region.
Cette annonce intervient alors que les sénateurs Grassley et Durbin accusent Amazon et d'autres géants de la technologie tels que Meta, Apple, Google et Microsoft d'invoquer l'IA pour licencier massivement des travailleurs américains, dans le seul but d'embaucher des titulaires de visas H-1B moins chers. Ils exigent des données sur les embauches et des détails sur les salaires, dans un contexte de craintes de pression sur les salaires. Cette enquête pourrait donner lieu à des réformes du programme H-1B.
Voici l'annonce d'Amazon :
« Notre investissement dans une infrastructure gouvernementale dédiée à l'IA et au cloud va transformer fondamentalement la manière dont les agences fédérales exploitent le calcul intensif », a déclaré Matt Garman, PDG d'AWS. « Nous offrons aux agences un accès élargi à des capacités d'IA avancées qui leur permettront d'accélérer des missions critiques, de la...
