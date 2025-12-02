Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé que l'entreprise prévoyait de déployer dans l'espace des centres de données alimentés par l'énergie solaire dans le cadre du « Projet Suncatcher » dès 2027

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a dévoilé le projet Suncather, un plan visant à construire des centres de données compacts par satellite alimentés par l'énergie solaire directe. L'entreprise vise à déployer ses TPU en orbite d'ici 2027, Pichai suggérant avec humour qu'ils pourraient rencontrer la Tesla Roadster en orbite. Cette initiative ambitieuse répond à la croissance exponentielle des besoins futurs en puissance de calcul.
Elon Musk, PDG de Tesla, Jeff Bezos, ancien PDG d'Amazon, et Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, ont chacun évoqué la construction de centres de données lunaires et orbitaux pour les charges de travail de l'IA afin de tirer parti de l'énergie solaire constante et de contourner les réglementations. Selon eux, les centres de données spatiaux pourraient réduire la consommation délectricité et deau sur Terre. Le vide spatial peut servir de « grand dissipateur de chaleur », ce qui pourrait être avantageux pour ces gros serveurs. Une étude de l'UE estime que lapproche est réalisable sur le plan technique, économique et écologique. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?
Dans ce contexte, Sundar Pichai, PDG de Google, a récemment évoqué l'ambitieux projet Suncatcher, qui vise à construire des centres de données compacts par satellite dans l'espace. L'initiative vise à exploiter l'énergie solaire directe pour alimenter ces centres, réduisant ainsi considérablement la pression exercée sur les réseaux électriques de la Terre. Pichai a fixé une étape clé en interne : le déploiement des Tensor Processing Units (TPU) de l'entreprise en orbite d'ici à 2027.
Le PDG a indiqué que cette vision n'est pas simplement théorique, mais qu'elle est liée à des objectifs technologiques spécifiques et échelonnés : « Ainsi, en 2027, avec un peu de chance, nous aurons une TPU quelque part dans l'espace », a déclaré Pichai. Il a conclu son exemple sur une note légère en mentionnant la Tesla Roadster, la voiture rouge cerise célèbrement lancée dans l'espace à bord de la fusée SpaceX Falcon Heavy d'Elon Musk en 2018 : « Peut-être que nous rencontrerons une Tesla Roadster qui se promène là-bas aussi. »
Tout en reconnaissant que le concept « paraît fou aujourd'hui », Sundar Pichai a défendu cette initiative ambitieuse en arguant qu'elle est indispensable pour répondre aux besoins immenses et exponentiels de la puissance de calcul future. « Je réfléchis constamment dans cette perspective à long terme. Le projet Suncatcher, annoncé il y a deux semaines, en est un bon exemple : nous prévoyons de construire des centres de données dans l'espace. C'est un projet évidemment ambitieux. Certains aspects peuvent paraître fous aujourd'hui », a-t-il déclaré.
Pichai a souligné que la stratégie de Google repose sur une vision à long terme et une approche progressive à partir d'objectifs colossaux. Pour le projet Suncatcher, la justification réside dans la prévision des besoins de traitement de la prochaine génération d'IA. « Quand on prend du recul et qu'on imagine la puissance de calcul dont nous aurons besoin, tout devient clair », a déclaré Pichai, ajoutant : « C'est une question de temps. Comment progresser ? En procédant par étapes, en définissant 27 jalons, et en se lançant. »
L'idée de Google est axée sur l'abondance et l'efficacité énergétiques. L'entreprise a déclaré que le Soleil émet plus de 100 000 milliards de fois la production totale d'électricité de l'humanité, ce qui en fait la source d'énergie ultime de notre système solaire. Mais un ancien scientifique de la NASA affirme que c'est « une idée absolument catastrophique qui n'a vraiment aucun sens ». Il a déclaré que les centres de données spatiaux ne sont pas pratiques en raison d'une production d'électricité insuffisante, de problèmes complexes de régulation thermique et des effets néfastes des rayonnements sur les composants électroniques.
