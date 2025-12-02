Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé que l'entreprise prévoyait de déployer dans l'espace des centres de données alimentés par l'énergie solaire dans le cadre du « Projet Suncatcher » dès 2027

Envoyé par DevTroglodyte Envoyé par Bonne idée, comme ça il grillera une fois en orbite.

Des robots ultra spécialisés à des taches moins complexes

Si des grosses entreprises bossent là dessus et qu'elles en parlent c'est quelles ont déjà réfléchit à tous ces problèmes.Elles ont déjà pris en compte des milliers de scénarios que vous ne serez jamais capable d'imaginer. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans le domaine qui bossent sur le sujet à plein temps.C'est impossible que les 43 premières raisons évidentes de pourquoi c'est infaisable n'ont pas été déjà été pris en compte.Si des entreprises parlent de ça, c'est qu'elles pensent que c'est possible. Et si elles pensent que c'est possible c'est parce qu'elles ont demandés à des spécialistes.Sinon ça n'aurait aucun sens.T'imagine un random qu'arrives et qui dit au responsable de chez Google qui s'occupe de ça "Ça ne fonctionnera pas à cause des radiations" et le gars qui réalise "Ah oui merde nous n'y pas pensé ! Bon ben tant pis on arrête tout".Ouais mais c'est pour dire que petit à petit on peut faire des trucs.Il faut y aller par étape.Mais il y a des entreprises qui aiment bien se donner des objectifs ultra ambitieux. (peut-être que des hauts gradés de chez Google consomment de la cocaïne)