Le
36 commentaires

6PARTAGES

7  0 
Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé que l'entreprise prévoyait de déployer dans l'espace des centres de données alimentés par l'énergie solaire dans le cadre du « Projet Suncatcher » dès 2027

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a dévoilé le projet Suncather, un plan visant à construire des centres de données compacts par satellite alimentés par l'énergie solaire directe. L'entreprise vise à déployer ses TPU en orbite d'ici 2027, Pichai suggérant avec humour qu'ils pourraient rencontrer la Tesla Roadster en orbite. Cette initiative ambitieuse répond à la croissance exponentielle des besoins futurs en puissance de calcul.

Elon Musk, PDG de Tesla, Jeff Bezos, ancien PDG d'Amazon, et Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, ont chacun évoqué la construction de centres de données lunaires et orbitaux pour les charges de travail de l'IA afin de tirer parti de l'énergie solaire constante et de contourner les réglementations. Selon eux, les centres de données spatiaux pourraient réduire la consommation délectricité et deau sur Terre. Le vide spatial peut servir de « grand dissipateur de chaleur », ce qui pourrait être avantageux pour ces gros serveurs. Une étude de l'UE estime que lapproche est réalisable sur le plan technique, économique et écologique. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?

Dans ce contexte, Sundar Pichai, PDG de Google, a récemment évoqué l'ambitieux projet Suncatcher, qui vise à construire des centres de données compacts par satellite dans l'espace. L'initiative vise à exploiter l'énergie solaire directe pour alimenter ces centres, réduisant ainsi considérablement la pression exercée sur les réseaux électriques de la Terre. Pichai a fixé une étape clé en interne : le déploiement des Tensor Processing Units (TPU) de l'entreprise en orbite d'ici à 2027.

Le PDG a indiqué que cette vision n'est pas simplement théorique, mais qu'elle est liée à des objectifs technologiques spécifiques et échelonnés : « Ainsi, en 2027, avec un peu de chance, nous aurons une TPU quelque part dans l'espace », a déclaré Pichai. Il a conclu son exemple sur une note légère en mentionnant la Tesla Roadster, la voiture rouge cerise célèbrement lancée dans l'espace à bord de la fusée SpaceX Falcon Heavy d'Elon Musk en 2018 : « Peut-être que nous rencontrerons une Tesla Roadster qui se promène là-bas aussi. »


Tout en reconnaissant que le concept « paraît fou aujourd'hui », Sundar Pichai a défendu cette initiative ambitieuse en arguant qu'elle est indispensable pour répondre aux besoins immenses et exponentiels de la puissance de calcul future. « Je réfléchis constamment dans cette perspective à long terme. Le projet Suncatcher, annoncé il y a deux semaines, en est un bon exemple : nous prévoyons de construire des centres de données dans l'espace. C'est un projet évidemment ambitieux. Certains aspects peuvent paraître fous aujourd'hui », a-t-il déclaré.

Pichai a souligné que la stratégie de Google repose sur une vision à long terme et une approche progressive à partir d'objectifs colossaux. Pour le projet Suncatcher, la justification réside dans la prévision des besoins de traitement de la prochaine génération d'IA. « Quand on prend du recul et qu'on imagine la puissance de calcul dont nous aurons besoin, tout devient clair », a déclaré Pichai, ajoutant : « C'est une question de temps. Comment progresser ? En procédant par étapes, en définissant 27 jalons, et en se lançant. »

L'idée de Google est axée sur l'abondance et l'efficacité énergétiques. L'entreprise a déclaré que le Soleil émet plus de 100 000 milliards de fois la production totale d'électricité de l'humanité, ce qui en fait la source d'énergie ultime de notre système solaire. Mais un ancien scientifique de la NASA affirme que c'est « une idée absolument catastrophique qui n'a vraiment aucun sens ». Il a déclaré que les centres de données spatiaux ne sont pas pratiques en raison d'une production d'électricité insuffisante, de problèmes complexes de régulation thermique et des effets néfastes des rayonnements sur les composants électroniques.

Source : Sundar Pichai, PDG de Google

Et vous ?

Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Google déclare que le traitement d'un prompt par son IA Gemini consomme désormais l'équivalent de 9 secondes de télévision et 5 gouttes d'eau, mais les experts affirment que ces chiffres sont sous-estimés

Les datacenters dans l'espace sont-ils une bonne ou mauvaise idée ? Une étude de l'UE conclut que c'est réalisable, comme Microsoft avec son projet de centre de données sous-marins avant de l'abandonner

Plus d'un million de satellites orbiteraient bientôt autour de notre planète. Les scientifiques craignent que les "méga-constellations" n'entraînent une pollution lumineuse et des accidents spatiaux
Jon Shannow
Le 02/12/2025 à 15:32
Citation Envoyé par DevTroglodyte Voir le message
Tu oublies le principal : la maintenance. Comment changer un cable, une puce, un serveur (physique) défectueux quand ton datacenter se balade en orbite ? Envoyer un homme et du matos en orbite ça coute super cher et ça pollue énormément.
Bon, la pollution, ils s'en foutent. Par contre, le coût peut-être un frein.

Citation Envoyé par DevTroglodyte Voir le message
Les PDG se touchent la nouille sur l'électricité que ça peut leur faire économiser, mais c'est à se demander s'ils ont déjà foutu les pieds dans un datacenter déjà existant et se sont renseigné de comment ça marche tout ça. C'est pas la première fois qu'ils nous font des annonces à la con pour orienter la politique, la recherche et le regard des gens là où ils veulent (et surtout loin de là où ils ne veulent pas qu'on regarde)
De toutes façons le problème ne se situe pas au niveau de la réalisation (tous savent que ça ne se fera pas), c'est juste d'arriver à convaincre quelques gogos pour qu'ils crachent leurs milliards. C'est ce que fait Musk avec Tesla depuis des années, et ça marche encore !
Altman le fait aussi avec son IA(G), et là aussi ça marche.
DevTroglodyte
Le 02/12/2025 à 17:32
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Ben t'envoies un robot qui peut faire la maintenance et se réparer lui même (comme dans Terminator).
C'est ça le but de Tesla Optimus.
Bonne idée, comme ça il grillera une fois en orbite. Et ça ne change rien au problème du cout de l'envoi en orbite. A moins que tu ne nous dises que Tesla a développé un module de téléportation qui ne marche que dans la tete de Musk quand il est défoncé ?

Il y a une histoire de "Mars Exploration Rover" qui date de 2003. (il y a déjà eu un robot dans l'espace)
Des robots ultra spécialisés à des taches moins complexes qu'entretenir un data center, et qui d'ailleurs coutent le prix d'un datacenter.
Uther
Le 02/12/2025 à 15:52
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Ben t'envoies un robot qui peut faire la maintenance et se réparer lui même (comme dans Terminator).
C'est ça le but de Tesla Optimus.
Sauf que là, on est encore dans la science fiction, on est loin d'avoir des robot assez polyvalents, et même si c'était le cas, on s'y retrouverait pas niveau coût. Un simple remplacement sera moins couteux.

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Il y a une histoire de "Mars Exploration Rover" qui date de 2003. (il y a déjà eu un robot dans l'espace)
La quasi intégralité de l'exploration spatiale est une histoire de robot, mais quasiment rien n'a jamais été physiquement réparé. Les machine spatiales tournent aussi longtemps que possible et sont abandonnées.

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Des ingénieurs et des chercheurs sont en train de travailler sur une solution au problème de la maintenance.
Peut-être qu'ils travailleront pendant des années pour rien, mais au moins ils ont un job.
Il y a peu de chance qu'ils se penchent un jour sur le problème, faire du jetable n'est pas vraiment un soucis comparé à tout le reste. Le spatial a toujours fonctionné comme cela.
Même quand Microsoft a expérimenté le datacenter immergé, autrement plus simple (et qu'il a pourtant abandonné), il étaient déjà parti sur du jetable
Ryu2000
Le 02/12/2025 à 19:15
Citation Envoyé par DevTroglodyte Voir le message
Bonne idée, comme ça il grillera une fois en orbite.
Si des grosses entreprises bossent là dessus et qu'elles en parlent c'est quelles ont déjà réfléchit à tous ces problèmes.
Elles ont déjà pris en compte des milliers de scénarios que vous ne serez jamais capable d'imaginer. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans le domaine qui bossent sur le sujet à plein temps.

C'est impossible que les 43 premières raisons évidentes de pourquoi c'est infaisable n'ont pas été déjà été pris en compte.

Si des entreprises parlent de ça, c'est qu'elles pensent que c'est possible. Et si elles pensent que c'est possible c'est parce qu'elles ont demandés à des spécialistes.
Sinon ça n'aurait aucun sens.

T'imagine un random qu'arrives et qui dit au responsable de chez Google qui s'occupe de ça "Ça ne fonctionnera pas à cause des radiations" et le gars qui réalise "Ah oui merde nous n'y pas pensé ! Bon ben tant pis on arrête tout".

Citation Envoyé par DevTroglodyte Voir le message
Des robots ultra spécialisés à des taches moins complexes
Ouais mais c'est pour dire que petit à petit on peut faire des trucs.
Il faut y aller par étape.
Mais il y a des entreprises qui aiment bien se donner des objectifs ultra ambitieux. (peut-être que des hauts gradés de chez Google consomment de la cocaïne)
marsupial
Le 02/12/2025 à 18:21
Quel est votre avis sur le sujet ?
Musk n'est pas qu'un vendeur de voiture, il deale de l'herbe dans toute la Silicon Valley aussi. A moins qu'avec les pluies d'automne, ils soient tous allés à la chasse aux champis

Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
C'est déjà plus sage que les autres et pertinent et crédible pour 2027, mais les étapes suivantes et à terme restent tout aussi irréalisables que les autres.

Bref, il doit y avoir moyen de déposer des trucs sur la lune, décoller depuis la lune demande moins d'énergie que décoller depuis la terre.
Certes mais au départ, il faut partir de la Terre... et arriver ensuite, et sur la Lune, et sur la Terre.
Ryu2000
Le 02/12/2025 à 15:56
Citation Envoyé par Uther Voir le message
Tout peut être amélioré, ... jusqu'aux limites de ce que permet la physique.
Lhumanité ne maîtrise pas et ne maîtrisera probablement jamais l'ensemble des règles de la physique.

Avec nos connaissances actuelles c'est impossible, mais peut-être que des découvertes seront faites dans le futur.
Bon après ce serait un sacré coup de bol de faire une découverte sur les lois de la physique qui nous arrange pour une application spécifique...

=====
Dans la version officielle, sur la lune, il doit y avoir un morceau de module lunaire Apollo (Étage de descente) qui doit avoir une masse de 2050 kg, et qui est là-bas depuis 1969-1971.
Apparemment il y a une histoire de "Odysseus", une entreprise privée veut déposer un objet de 15 ou 16 tonnes sur la lune.

Bref, il doit y avoir moyen de déposer des trucs sur la lune, décoller depuis la lune demande moins d'énergie que décoller depuis la terre.

Citation Envoyé par Uther Voir le message
on est loin d'avoir des robot assez polyvalents
En investissant suffisamment d'argent et de temps dans la recherche et le développement il y a moyen de faire des choses.

Tesla bosse sur des robots.
SpaceX bosse sur des fusées.
The Boring Company bosse sur du forage.

Peut-être qu'un jour il y aura des robots et des foreuses sur Mars.
