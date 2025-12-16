Elon Musk promeut activement les centres de données dans l'espace via Starlink et Starship de SpaceX, promettant un calcul IA efficace grâce à l'énergie solaire et une faible latence

Lidée de construire des infrastructures orbitales d'IA nest pas nouvelle et va bien au-delà du seul cadre de SpaceX. Récemment, plusieurs personnalités influentes du secteur technologique, dont Elon Musk, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, et Jeff Bezos, ancien PDG d'Amazon, ont évoqué la possibilité d'installer des centres de données dans l'espace pour les charges de travail d'IA. Ces infrastructures seraient alimentées en énergie solaire de manière permanente et permettraient de contourner les contraintes réglementaires et environnementales terrestres. Une approche qui semble techniquement envisageable selon certaines études de l'Union européenne.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla, Inc. Il est également propriétaire de X Corp, la société qui exploite la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), et a participé à la création de The Boring Company, xAI, Neuralink et OpenAI. Elon Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021 ; en octobre 2025, Forbes estimait sa fortune à environ 500 milliards de dollars.
Elon Musk n'a jamais été du genre à reculer devant les visions audacieuses, mais sa récente série de commentaires sur le déploiement de centres de données dans l'espace marque un changement notable dans son discours public. Au cours des dernières semaines, le PDG de SpaceX s'est exprimé sur les réseaux sociaux et dans des interviews pour défendre l'idée d'une infrastructure informatique orbitale, la présentant comme un élément révolutionnaire pour l'IA et la connectivité mondiale. Cette vague de rhétorique coïncide avec l'intérêt croissant des géants de la technologie pour les solutions extraterrestres visant à répondre aux besoins croissants de la Terre en matière de données, sous l'impulsion de la croissance explosive des modèles d'IA qui nécessitent une puissance de calcul immense.
L'enthousiasme d'Elon Musk n'est pas isolé. Des rapports indiquent que des concurrents tels que Blue Origin, dirigé par Jeff Bezos, explorent également des concepts similaires, transformant ce qui relevait autrefois de la science-fiction en une nouvelle frontière potentielle pour l'industrie. Selon un article récent publié dans The Information, les déclarations amplifiées d'Elon Musk sur les centres de données dans l'espace pourraient découler d'un positionnement stratégique dans le cadre des plans ambitieux de SpaceX, notamment une introduction en bourse prévue. L'article suggère que des personnalités éminentes du monde de la technologie semblent se faire écho sur ce sujet, ce qui soulève des questions quant à une campagne de promotion coordonnée ou à une véritable convergence en matière d'innovation.
Au cur de l'argumentaire d'Elon Musk se trouve la promesse d'une efficacité inégalée. En plaçant des centres de données en orbite, les entreprises pourraient tirer parti de l'énergie solaire abondante, réduire la latence grâce aux réseaux satellitaires et échapper aux contraintes terrestres liées au terrain, aux réseaux électriques et aux réglementations environnementales. Musk a déclaré publiquement sur X que la mise à l'échelle des satellites V3 de Starlink pourrait constituer l'épine dorsale de tels systèmes, offrant potentiellement des débits de plusieurs gigabits avec des délais minimaux. Cela s'inscrit dans la tendance générale du secteur, où la formation de l'IA, très gourmande en énergie, repousse les limites des infrastructures terrestres.
Les fondements technologiques prennent forme
La constellation Starlink de SpaceX, qui est déjà le plus grand réseau satellitaire au monde, offre une plateforme prête à l'emploi pour cette évolution. Elon Musk a souligné que les satellites V3 de nouvelle génération, dont le lancement est prévu à bord de la fusée Starship, pourraient être « mis à l'échelle » pour prendre en charge les fonctions des centres de données. Musk a affirmé que ces satellites, équipés de liaisons laser à haut débit, permettraient l'informatique orbitale d'ici début 2026, en supposant que le développement de Starship se poursuive comme prévu. Cet optimisme repose sur la capacité de Starship à déployer des dizaines de ces satellites plus grands par lancement, un exploit qui pourrait réduire considérablement les coûts.
Au-delà de SpaceX, d'autres acteurs mènent des efforts parallèles. Starcloud, soutenu par Nvidia, a récemment fait la une des journaux en formant le premier modèle d'IA dans l'espace à bord de son satellite Starcloud-1, qui utilise le modèle Gemma de Google. Cette avancée majeure démontre la faisabilité du traitement orbital de l'IA, qui permet d'affiner les modèles dans l'espace et de renvoyer les résultats vers la Terre. Ces développements soulignent le potentiel des systèmes basés dans l'espace pour traiter les « flux binaires » générés par l'IA de manière plus efficace que les alternatives terrestres.
Les publications d'Elon Musk sur X soulignent les avantages en termes de latence, soulignant que la lumière se déplace plus rapidement dans le vide que dans la fibre optique, ce qui pourrait réduire les délais globaux à moins de 10 millisecondes. Il envisage des orbites héliosynchrones pour une énergie solaire constante, permettant aux satellites de générer plus de 100 kilowatts s'ils sont optimisés. Il ne s'agit pas là de simples spéculations : SpaceX exploite déjà plus de satellites que le reste du monde réuni, ce qui lui confère un avantage considérable en termes d'expertise de déploiement.
Pressions concurrentielles et dynamique du marché
La rivalité avec Jeff Bezos ajoute de l'intrigue à la campagne médiatique menée par Elon Musk. Blue Origin serait en train de développer sa propre technologie de centre de données orbital, Bezos prédisant que les installations dans l'espace dépasseront les serveurs terrestres en termes de performances d'ici quelques décennies. Cette rivalité est présentée comme une course spatiale acharnée, dans laquelle les deux milliardaires lèvent les yeux vers le ciel pour résoudre la crise énergétique de l'IA. Les commentaires de Musk pourraient être une attaque préventive, d'autant plus que SpaceX se prépare à une éventuelle introduction en bourse en 2026, avec pour objectif une valorisation de 1 500 milliards de dollars.
Les motivations financières occupent une place prépondérante. Plusieurs rapports suggèrent que l'introduction en bourse pourrait financer ces ambitions orbitales, Elon Musk ayant confirmé sur les réseaux sociaux que les recettes serviraient à soutenir les centres de données dans l'espace. Cela intervient alors que les grandes entreprises technologiques se tournent vers l'espace, comme en témoigne le projet Suncatcher d'Alphabet, qui explore les infrastructures orbitales d'IA. Le bulletin d'information d'ARK Invest, dans son numéro 487, examine comment de tels projets pourraient augmenter de manière exponentielle la puissance de calcul, les plans de SpaceX complétant les efforts de Nvidia et d'autres entreprises.
Les détracteurs remettent toutefois en question les délais et les risques. Starship en est encore au stade du prototype, et les centres de données orbitaux sont confrontés à des obstacles tels que la gestion thermique dans le vide et la vulnérabilité aux débris spatiaux. Les publications d'Elon Musk sur X reconnaissent la nécessité d'améliorations radicales des fusées pour rendre ce projet viable, ce qui rejoint son objectif de longue date d'une vie multiplanétaire. Pourtant, les avantages potentiels sont immenses : l'énergie solaire infinie pourrait alimenter l'IA à des échelles impossibles sur Terre, où les centres de données consomment déjà d'énormes quantités d'électricité.
Implications stratégiques pour l'IA et la connectivité
La vision d'Elon Musk va au-delà du matériel informatique et touche à l'impact sociétal. Il affirme que l'informatique orbitale sera « le moyen le moins coûteux de générer des flux binaires d'IA » d'ici trois ans, dépassant la croissance terrestre. Cela pourrait démocratiser l'accès à l'IA, en particulier dans les régions mal desservies. Par exemple, Starlink a déjà connecté des écoles et des hôpitaux en Afrique, comme l'a souligné Musk sur X, ce qui pourrait sortir des millions de personnes de la pauvreté grâce à un accès Internet fiable. L'extension aux centres de données pourrait amplifier ce phénomène, en permettant des applications d'IA en temps réel dans des zones reculées sans investissements massifs dans les infrastructures.
L'intégration des capacités de connexion directe aux téléphones portables de Starlink ajoute une autre dimension. Elon Musk a annoncé l'achèvement de la première constellation de ce type, offrant 10 mégabits par faisceau à des téléphones non modifiés situés dans des endroits isolés. Les futures itérations promettent une bande passante plus élevée, alliant connectivité et informatique. Selon Elon Musk, cela pourrait transformer les activités...
