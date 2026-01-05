Les Big Tech qui cherchent à investir des milliards $ dans des centres de données pour alimenter l'IA et le cloud computing perdent de plus en plus la bataille dans les communautés où les habitants s'y opposent

Au Michigan, un projet de centre de données à 7 milliards de dollars, soutenu par des puissants comme Trump ou des grands noms de la filière technologique, inquiète beaucoup les habitants locaux. Motifs : potentielle explosion de leurs factures dénergie, pollution de leau et défiguration de leur contrée paisible. Ce nest pas seulement une histoire locale : cest aussi un combat plus large entre les citoyens modestes et lélite politique et économique qui semble imposer ses choix. Le projet a même obtenu un demi-milliard en subventions fédérales, ce qui le rend encore plus controversé.
Les projets de construction de centres de données à grande échelle constituent un secteur en pleine croissance et controversé aux États-Unis. La Silicon Valley et l'administration Trump misent l'ensemble de l'économie américaine sur la croissance continue de l'IA, une mission qui nécessitera des milliards de dollars d'investissements dans des centres de données et de nouvelles infrastructures énergétiques. Pour identifier ces milliers de centres de données disséminés sur le territoire, parfois bien identifiés, parfois presque invisibles, une équipe de chercheurs de l'institut de recherche à but non lucratif Epoch AI a utilisé des sources d'informations ouvertes pour cartographier la croissance des centres de données américains.
Cette chasse aux data centers révèle les angles morts de la planification énergétique, les failles de la transparence industrielle et lampleur réelle des investissements consentis pour soutenir lIA à grande échelle. La question centrale nest pas seulement de savoir où sont ces infrastructures, mais pourquoi elles échappent à la visibilité. Une des raisons est la pression locale. Les data centers consomment énormément délectricité et deau, tout en créant relativement peu demplois directs. Dans certaines régions, ils suscitent une opposition croissante de la part des habitants et des élus locaux. La discrétion devient alors un outil de gestion du risque politique.
Pourtant, un nouveau rapport a montré que les entreprises technologiques et les développeurs qui cherchent à investir des milliards de dollars dans des centres de données toujours plus grands pour alimenter l'IA et le cloud computing perdent de plus en plus souvent la bataille dans les communautés où les gens ne veulent pas vivre à côté d'eux, ni même à proximité. Partout aux États-Unis, les communautés s'informent et apprennent les unes des autres sur leurs combats contre les projets de centres de données qui se multiplient rapidement en nombre et en taille pour répondre à une demande forte, les développeurs se diversifiant à la recherche de connexions plus rapides aux sources d'énergie.
Dans de nombreux cas, les conseils municipaux tentent de déterminer si les centres de données, grands consommateurs d'énergie et d'eau, s'inscrivent dans leur cadre de zonage. Certains ont envisagé des dérogations ou ont tenté de rédiger de nouvelles ordonnances. D'autres n'ont pas de zonage. Mais à mesure que de plus en plus de personnes entendent parler de l'implantation d'un centre de données dans leur communauté, les réunions des conseils municipaux, autrefois tranquilles, dans les villes agricoles et les banlieues en pleine expansion, se déroulent désormais dans des salles bondées de résidents en colère qui font pression sur les élus locaux pour qu'ils rejettent les demandes. « Aimeriez-vous que cela soit construit dans votre jardin ? », a demandé Larry Shank aux superviseurs dans le canton d'East Vincent, en Pennsylvanie. « Car c'est littéralement là que cela va se passer, dans mon jardin. »
Un nombre croissant de propositions sont rejetées, ce qui alarme les grandes entreprises technologiques, les promoteurs immobiliers, les compagnies d'électricité, les syndicats et bien d'autres acteurs du secteur des centres de données. Andy Cvengros, qui participe à la direction du département des centres de données chez le géant de l'immobilier commercial JLL, a recensé sept ou huit transactions sur lesquelles il a travaillé ces derniers mois et qui ont vu des opposants faire du porte-à-porte, distribuer des t-shirts ou placer des pancartes dans les jardins des gens. « Cela devient un énorme problème », a déclaré Cvengros.
Data Center Watch, un projet de 10a Labs, un cabinet de conseil en sécurité IA, a déclaré constater une forte augmentation des perturbations communautaires, politiques et réglementaires dans le développement des centres de données. Rien qu'entre avril et juin, sa dernière période de référence, il a recensé 20 propositions d'une valeur de 98 milliards de dollars dans 11 États qui ont été bloquées ou retardées en raison de l'opposition locale et de la résistance au niveau de l'État. Cela représente les deux tiers des projets qu'il suivait.
Certains groupes de défense de l'environnement et des consommateurs affirment recevoir des appels tous les jours et s'efforcent d'éduquer les communautés sur la manière de se protéger. « Je fais ce travail depuis 16 ans, j'ai participé à des centaines de campagnes, je dirais, et c'est de loin la plus grande opposition locale que j'ai jamais vue ici, dans l'Indiana », a déclaré Bryce Gustafson, de la Citizens Action Coalition, basée à Indianapolis. Dans le seul État de l'Indiana, Gustafson a recensé plus d'une douzaine de projets qui ont échoué dans leurs demandes de rezonage.
Certaines personnes, mécontentes de la forte augmentation de leurs factures d'électricité, ont peu de patience envers les centres de données qui pourraient entraîner des hausses encore plus importantes. La perte d'espaces verts, de terres agricoles, de forêts ou du caractère rural est une préoccupation majeure. Il en va de même pour la détérioration de la qualité de vie, de la valeur des propriétés ou de la santé due au fonctionnement des générateurs diesel sur site ou au bourdonnement constant des serveurs. D'autres s'inquiètent de l'assèchement des puits et des aquifères.
Les poursuites judiciaires se multiplient, dans les deux sens, pour déterminer si les gouvernements locaux ont enfreint leurs propres règles. Les grandes entreprises technologiques Microsoft, Google, Amazon et Facebook, qui dépensent collectivement des centaines de milliards de dollars dans des centres de données à travers le monde, n'ont pas répondu aux questions de l'Associated Press sur l'effet de la résistance des communautés.
Microsoft a toutefois reconnu les difficultés. Dans un document déposé en octobre auprès de la SEC, elle a énuméré ses risques opérationnels, notamment « l'opposition des communautés, les moratoires locaux et les dissensions hyperlocales qui peuvent entraver ou retarder le développement des infrastructures ». Une avocate de Microsoft a même déclaré que « personne ne souhaite vraiment avoir un centre de données dans son jardin ». Elle a déclaré que « alors que les centres de données étaient auparavant construits loin des communautés, des quartiers et des zones plus urbaines, à mesure qu'ils s'installent dans ces zones, vous avez des voisins près de chez vous, et personne ne veut vraiment d'un centre de données dans son jardin ».
Même avec le soutien de haut niveau des gouvernements des États et du gouvernement fédéral, la résistance a un impact. Maxx Kossof, vice-président des investissements chez le promoteur immobilier The Missner Group, basé à Chicago, a déclaré que les promoteurs, craignant de perdre la bataille du zonage, envisagent de vendre leurs propriétés une fois qu'ils ont obtenu une source d'énergie, une denrée très recherchée qui rend un projet beaucoup plus viable et intéressant.
« Autant retirer ses jetons de la table », a déclaré Kossof. « Le problème, c'est que vous pourriez avoir l'électricité sur un site, mais que cela ne servirait à rien si vous n'obtenez pas le zonage. Vous pourriez ne pas obtenir le soutien de la communauté. » Certains acteurs du secteur sont frustrés, affirmant que les opposants répandent des mensonges sur les centres de données, tels que la pollution de l'eau et de l'air, et qu'il est difficile de les contrer.
Néanmoins, les partisans des centres de données affirment qu'ils exhortent les promoteurs à dialoguer avec le public dès le début du processus, à mettre l'accent sur les avantages économiques, à semer la bonne volonté en soutenant les initiatives communautaires et à vanter les efforts visant à économiser l'eau et l'électricité et à protéger les contribuables. « C'est sans aucun doute une discussion que le secteur mène en interne : « Comment pouvons-nous mieux impliquer la communauté ? » », explique Dan Diorio, de la Data Center Coalition, une association professionnelle qui regroupe des grandes entreprises technologiques et des promoteurs.
Cependant, convaincre les élus locaux ne signifie pas pour autant convaincre les habitants. Les promoteurs ont retiré un projet de l'ordre du jour d'octobre dans la banlieue de Charlotte, à Matthews, en Caroline du Nord, après que le maire John Higdon leur ait fait savoir qu'il serait rejeté à l'unanimité. Le projet aurait financé la moitié du...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.