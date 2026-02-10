Ali Ghodsi, PDG de Databricks, estime que les agents IA rendront les applications SaaS traditionnelles obsolètes, positionnant les plateformes de données comme le nouveau centre des technologies d'entreprise

Ali Ghodsi est un chercheur en informatique et entrepreneur américano-suédois d'origine persane, spécialisé dans les systèmes distribués et le big data. En 2013, il a cofondé Databricks, une société américaine de logiciels basée à San Francisco, qui propose une plateforme cloud pour l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Il en est devenu le PDG en 2016. Ali Ghodsi est également professeur adjoint à l'université de Berkeley et coauteur de plusieurs publications influentes, dont Apache Mesos et Apache Spark SQL.
Les déclarations du PDG de Databricks sinscrivent dans un discours tenu par plusieurs acteurs majeurs du secteur technologique. Microsoft affirme ainsi que d'ici 2030, les applications SaaS seront remplacées par des plateformes d'agents IA natives, capables de s'adapter dynamiquement aux besoins des utilisateurs. Toutefois, ce discours optimiste contraste avec la réalité du terrain, de nombreux rapports soulignant que les capacités de l'IA sont souvent surestimées et que la plupart des projets pilotes échouent.
Parallèlement, le modèle SaaS montre les premiers signes de fragilisation. Après avoir généré d'importants revenus au cours des deux dernières décennies, les outils SaaS sont en perte de vitesse sous l'effet d'agents IA capables de gérer de manière autonome des flux de travail complexes. Selon certaines estimations, les agents IA pourraient conquérir 60 % du marché des logiciels SaaS d'ici 2030, grâce à des gains d'efficacité et à des réductions de coûts. Cependant, les limites opérationnelles actuelles de l'IA continuent de freiner leur adoption à grande échelle.
Depuis plus de deux décennies, le logiciel en tant que service (SaaS) est le paradigme dominant dans le domaine des technologies d'entreprise. Ce modèle est tellement ancré qu'il a bouleversé la manière dont les entreprises achètent, déploient et envisagent les logiciels. Mais selon Ali Ghodsi, directeur général de Databricks, le secteur du SaaS, qui pèse 200 milliards de dollars, est sur le point de connaître une profonde disruption. Il ne s'agit pas exactement de sa disparition, mais d'un phénomène sans doute pire pour les acteurs historiques : la perte de pertinence.
Au cours d'une interview, Ali Ghodsi a présenté sa vision d'un avenir proche dans lequel les agents IA (des systèmes logiciels autonomes capables d'effectuer des tâches complexes avec un minimum de supervision humaine) remplaceront de plus en plus les flux de travail rigides et prédéfinis qui caractérisent les applications SaaS actuelles. Cette thèse, qui gagne du terrain dans la Silicon Valley, revêt une importance particulière lorsqu'elle est avancée par le dirigeant d'une entreprise évaluée à 62 milliards de dollars.
Du « pointer-cliquer » au « demander-exécuter »
Le cur de l'argumentation d'Ali Ghodsi est d'une simplicité trompeuse. Les produits SaaS traditionnels sont, fondamentalement, des ensembles de flux de travail prédéfinis intégrés dans des interfaces utilisateur. Un outil CRM comme Salesforce, par exemple, offre des moyens structurés pour gérer les prospects, suivre les transactions et prévoir les revenus. Une plateforme RH comme Workday fournit des modèles de processus pour le recrutement, la paie et la conformité. Ces outils fonctionnent bien, mais ils sont intrinsèquement limités par l'imagination des ingénieurs qui les ont conçus.
Selon Ali Ghodsi, les agents IA vont faire disparaître ces contraintes. Plutôt que de naviguer dans une série de menus et de tableaux de bord pour accomplir une tâche, un travailleur du savoir pourrait simplement décrire ce dont il a besoin, en langage naturel, et un agent IA exécuterait le flux de travail à la volée, en puisant dans les plateformes de données sous-jacentes, les API et les systèmes d'entreprise. L'implication est claire : si l'agent peut faire le travail, la couche applicative devient un organe vestigial.
Le positionnement stratégique de Databricks à l'ère des agents IA
Pour Ali Ghodsi, il ne s'agit pas là d'une simple réflexion philosophique. Databricks s'est positionné de manière agressive comme la plateforme fondamentale de données et d'IA sur laquelle ces agents fonctionneront. La plateforme unifiée d'intelligence des données de l'entreprise, qui combine une architecture de lac de données avec des capacités de formation et de déploiement de modèles d'IA, est conçue pour être le substrat qui alimente les flux de travail des agents. Si les applications SaaS perdent de leur importance, la couche de données qui les sous-tend gagne en importance. Et c'est précisément là que Databricks trouve sa place.
Ali Ghodsi a pris soin de préciser qu'il ne pensait pas que le SaaS était « mort » à court terme. Les contrats existants, les exigences réglementaires et l'inertie organisationnelle permettront aux plateformes logicielles traditionnelles de continuer à fonctionner pendant des années. Mais il a établi une analogie avec la transition des logiciels sur site vers le cloud computing : l'ancien modèle n'a pas disparu du jour au lendemain, mais il a progressivement perdu de sa pertinence à mesure que le nouveau paradigme s'est révélé supérieur en termes de coût, de flexibilité et de capacités. Selon lui, les agents IA suivront une trajectoire similaire : lentement au début, puis tout d'un seul coup.
La question à un milliard de dollars : à qui appartient la couche agent ?
Les commentaires d'Ali Ghodsi interviennent à un moment où la concurrence est intense pour savoir qui contrôlera l'écosystème émergent des agents IA. Microsoft a profondément intégré ses agents Copilot dans la suite Microsoft 365. Google a intégré des agents alimentés par Gemini dans Workspace et sa plateforme cloud. Salesforce a lancé Agentforce, une plateforme conçue pour permettre aux entreprises de créer et de déployer des agents IA autonomes au sein de son écosystème. Et un nombre croissant de startups, d'Anthropic à Cognition en passant par Sierra AI, se livrent à une course effrénée pour créer des plateformes d'agents polyvalentes et spécifiques à certains secteurs.
La question de savoir qui « possède » la couche agent n'est pas purement théorique. Elle déterminera le flux de centaines de milliards de dollars de dépenses informatiques des entreprises au cours de la prochaine décennie. Si les agents sont développés sur des plateformes SaaS existantes, les acteurs historiques tels que Salesforce, ServiceNow et Workday pourraient en réalité renforcer leur position. Mais si les agents sont développés sur des plateformes de données, en puisant directement dans des lacs de données, des entrepôts de données et des flux en temps réel, alors des entreprises telles que Databricks, Snowflake et les fournisseurs de cloud hyperscale sont en passe de s'approprier une part disproportionnée de la valeur.
Voix de l'industrie : scepticisme et validation
Tout le monde dans l'univers des technologies d'entreprise ne partage pas la conviction d'Ali Ghodsi. Certains cadres chevronnés du secteur SaaS affirment que le discours selon lequel « le SaaS est mort » est exagéré, soulignant que les agents IA ont toujours besoin de données structurées, de cadres de gouvernance et de garde-fous de conformité que seules les plateformes SaaS sont en mesure de fournir. Marc Benioff, de Salesforce, a par exemple affirmé à plusieurs reprises que les agents IA allaient...
