L'Iran va cibler les entreprises technologiques telles que Google, Microsoft et Nvidia : le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré les entreprises tech et bancaires US comme cibles

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a averti les entreprises technologiques américaines, dont Google, Microsoft et Nvidia, que leurs bureaux et infrastructures pourraient devenir des cibles dans le conflit actuel avec Israël. Selon un rapport d'Al Jazeera, les infrastructures de ces entreprises situées dans certains pays du Golfe seraient liées à des fins militaires et aux intérêts d'Israël. Cette menace survient alors que l'Iran élargit son champ d'action aux infrastructures critiques, en réponse à l'escalade du conflit régional.
Cette mise en garde de l'Iran survient alors que certaines infrastructures numériques sont déjà exposées aux retombées directes des tensions régionales. Début mars, Amazon Web Services a indiqué que ses centres de données aux Émirats arabes unis ainsi qu'une installation à Bahreïn avaient été touchés par des frappes de drones iraniens. Selon l'entreprise, des « objets » ont frappé les installations le 1er mars, provoquant des « étincelles et un incendie » ayant causé des dommages structurels et interrompu certaines opérations.
Le mercredi 11 mars 2026, l'Iran a averti les entreprises technologiques américaines que leurs bureaux et leurs infrastructures pourraient devenir des cibles à mesure que le conflit dans la région s'étend.
Al Jazeera a rapporté que l'agence de presse Tasnim, affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique, a publié une liste des bureaux et des infrastructures gérés par les grandes entreprises technologiques américaines qui, selon elle, sont liés à Israël et utilisés à des fins militaires.
Le rapport décrit ces sites comme « les nouvelles cibles de l'Iran ». Il précise que la liste comprend des infrastructures utilisées pour des services cloud exploités par des entreprises telles que Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia et Oracle Corporation.
Selon le rapport, les bureaux et infrastructures répertoriés sont situés dans plusieurs villes israéliennes ainsi que dans certains pays du Golfe. L'agence de presse Tasnim a déclaré que ces cibles avaient été identifiées parce que leur technologie aurait été utilisée à des fins militaires.
« À mesure que la guerre régionale s'étend à la guerre des infrastructures, le champ des cibles légitimes de l'Iran s'élargit », a déclaré Tasnim, selon Al Jazeera.
Par ailleurs, l'Iran a également averti qu'il pourrait prendre pour cible les centres économiques et les banques liés à des entités américaines et israéliennes dans toute la région. Un porte-parole du siège de Khatam al-Anbiya, que les Nations unies ont décrit comme appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que cet avertissement faisait suite à ce que l'Iran a qualifié d'attaque contre l'une de ses banques.
« L'ennemi nous a laissé les mains libres pour cibler les centres économiques et les banques appartenant aux États-Unis et au régime sioniste dans la région », a déclaré le porte-parole.
Le responsable a également averti les civils de rester à l'écart de ces lieux. « Les habitants de la région ne doivent pas se trouver dans un rayon d'un kilomètre autour des banques », a déclaré le porte-parole.
Pendant ce temps, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran est entrée mercredi dans son douzième jour. Le ministère libanais de la Santé a déclaré que les frappes israéliennes avaient tué au moins sept personnes dans le sud du Liban tôt ce jour là, dont cinq dans la ville de Cana. Les habitants de Téhéran ont également signalé certains des « bombardements les plus violents » de la guerre pendant la nuit, avec de puissantes explosions qui ont secoué les quartiers et provoqué des coupures d'électricité dans certaines parties de la capitale.
Parallèlement aux tensions visant les entreprises occidentales, les sanctions internationales ont déjà lourdement affecté les professionnels du numérique en Iran. De nombreux développeurs et ingénieurs se sont en effet retrouvés confrontés à des restrictions d'accès imposées par les sanctions américaines. Dans un témoignage largement relayé au sein de la communauté des développeurs, un ingénieur iranien explique avoir perdu laccès à plusieurs services technologiques et plateformes, dont Microsoft Store, GitHub et Notion. Certaines plateformes ont même supprimé des données ou bloqué des comptes en raison de la localisation des utilisateurs.
