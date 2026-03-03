Amazon Web Services confirme que ses centres de données aux Émirats arabes unis ont été « directement touchés » par des drones iraniens : « Ces frappes ont causé des dommages structurels »

Amazon Web Services a déclaré que deux de ses centres de données aux Émirats arabes unis avaient été « directement touchés » par des drones. Une installation à Bahreïn a également été mise hors service après avoir été endommagée par une frappe de drone à proximité. AWS a averti que l'instabilité devrait se poursuivre au Moyen-Orient, rendant les opérations « imprévisibles ».
Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation à l'utilisation. L'un des services fondamentaux est Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), qui permet aux utilisateurs de disposer d'un cluster virtuel d'ordinateurs, avec une disponibilité extrêmement élevée, avec lequel ils peuvent interagir via Internet à l'aide d'API REST, d'une interface CLI ou de la console AWS.
Amazon commercialise AWS auprès de ses abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une ferme de serveurs physiques réelle. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % des parts de marché de l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Amazon Web Services a récemment déclaré que deux de ses centres de données aux Émirats arabes unis et une installation à Bahreïn avaient été endommagés par des frappes de drones, mettant les installations hors service. L'incident s'est produit dimanche 1 mars. La société a alors publié sur son tableau de bord AWS Health que des « objets » avaient frappé les centres de données aux Émirats arabes unis, provoquant des « étincelles et un incendie ». AWS a également déclaré qu'elle enquêtait sur des problèmes d'alimentation électrique et de connectivité sur un site à Bahreïn.
Dans sa dernière mise à jour, la société a reconnu que les pannes étaient dues à des frappes de drones liées au « conflit en cours au Moyen-Orient ». « Aux Émirats arabes unis, deux de nos installations ont été directement touchées, tandis qu'à Bahreïn, une attaque de drone à proximité immédiate de l'une de nos installations a causé des dommages physiques à notre infrastructure », a déclaré AWS. « Ces attaques ont causé des dommages structurels, perturbé l'alimentation électrique de notre infrastructure et, dans certains cas, nécessité des opérations d'extinction d'incendie qui ont entraîné des dégâts supplémentaires causés par l'eau. »
Le service EC2 très populaire de la société, qui fournit une capacité de serveur virtuel, le service de stockage S3 et son service de base de données DynamoDB figuraient parmi plusieurs applications qui ont connu « des taux d'erreur élevés et une disponibilité réduite » en raison de l'incident. AWS a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir rapidement le service dans la région, mais qu'elle s'attendait à ce que la reprise soit longue « compte tenu de la nature des dommages physiques subis ». La société a déclaré qu'elle ferait le point sur la situation avant minuit ou plus tôt si de nouvelles informations étaient disponibles.
Tout en réparant les dommages physiques subis par les centres de données, AWS a déclaré qu'elle s'efforçait également de rétablir l'accès aux données et la disponibilité des services dans les régions touchées, ce qui ne nécessite pas la remise en service complète des installations. AWS a averti que l'instabilité devrait se poursuivre au Moyen-Orient, rendant les opérations « imprévisibles ». Elle a déclaré que les clients ayant des charges de travail dans la région devraient envisager de prendre des mesures pour atténuer les effets du conflit, notamment en sauvegardant leurs données ou en migrant éventuellement leurs charges de travail vers d'autres régions AWS.
Plus tôt, Amazon a averti ses clients de retards de livraison au Moyen-Orient, l'Iran ayant pris pour cible la région avec des missiles et des drones en réponse aux attaques américano-israéliennes. Elle a ajouté des avis en haut de ses places de marché en Israël, en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis pour avertir ses clients d'un « délai de livraison prolongé dans votre région ».
Ce rapport d'Amazon représente l'un des derniers rapports technologique en date concernant les évènements en Moyen-Orient. Un autre rapport a confirmé que le Pentagone a frappé des cibles iraniennes à l'aide d'armes contrôlées par l'IA qui sont des copies des drones kamikazes Shahed 136, fabriqués par l'Iran lui-même. Plusieurs pays ont intensifié leurs efforts afin de développer et dintégrer des drones kamikazes au sein de leurs arsenaux. Cela met en évidence la manière dont une technologie bon marché peut être détournée et convertie en un dispositif létal à fort pouvoir destructeur.
Voici la mise à jour d'AWS du 3 mars, 1 h 04 (heure du Pacifique) :
Problème opérationnel - Services multiples (EAU)
Nous vous fournissons une mise à jour concernant les interruptions de service qui affectent actuellement la région AWS Moyen-Orient (Émirats arabes unis) (ME-CENTRAL-1). La situation générale dans la région reste globalement inchangée depuis notre dernière mise à jour. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et accordons la priorité à la sécurité de notre personnel tout au long de nos efforts de rétablissement. Nos équipes continuent d'évaluer les dommages subis par les installations touchées et s'efforcent de restaurer les infrastructures affectées par l'événement.
En ce qui concerne Amazon S3, nous constatons une amélioration de la disponibilité des commandes PUT et LIST. Nous continuons à travailler à l'amélioration des taux d'erreur GET, mais le rétablissement complet dépendra de la restauration des infrastructures touchées, à laquelle nos équipes continuent de travailler.
Pour Amazon DynamoDB, les taux d'erreur restent élevés et nos équipes continuent à se concentrer sur les efforts de rétablissement. Nous n'avons pas encore constaté d'amélioration significative de la disponibilité de DynamoDB, mais nous prévoyons une amélioration de la situation dans les prochaines heures, à mesure que les travaux de rétablissement progressent.
Les lancements d'instances Amazon EC2 restent limités dans la région ME-CENTRAL-1. Nous commencerons à assouplir ces restrictions dès que nous aurons entièrement rétabli nos services fondamentaux et que nous disposerons d'une capacité suffisante pour prendre en charge de nouveaux lancements en toute sécurité.
La console de gestion AWS est désormais opérationnelle, mais les clients peuvent continuer à rencontrer des erreurs sur certaines pages et opérations pendant que les services sous-jacents poursuivent leur rétablissement. Nous recommandons aux clients de continuer à réessayer leurs demandes dans la mesure du possible.
AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon CloudWatch, Amazon RDS et un certain nombre d'autres services AWS qui ont été touchés par cet événement restent dégradés. La disponibilité de ces services dépend de la restauration de nos services fondamentaux, principalement Amazon S3 et Amazon DynamoDB, et nous prévoyons une amélioration de ces services à mesure que la restauration progressera.
Enfin, même si nous nous efforçons de restaurer ces installations, le conflit en cours dans la région signifie que l'environnement opérationnel général au Moyen-Orient reste imprévisible. Nous recommandons vivement aux clients dont les charges de travail sont exécutées au Moyen-Orient de prendre dès maintenant des mesures pour migrer ces charges de travail vers d'autres régions AWS. Les clients doivent mettre en uvre leurs plans de reprise après sinistre, effectuer une restauration à partir de sauvegardes distantes stockées dans d'autres régions et mettre à jour leurs applications afin de détourner le trafic des régions touchées. Pour les clients qui ont besoin de conseils sur les autres régions, nous recommandons d'envisager les régions AWS aux États-Unis, en Europe ou en Asie-Pacifique, en fonction de vos exigences en matière de latence et de résidence des données.
Source : Amazon Web Services
