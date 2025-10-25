Un seul point de défaillance a déclenché la panne d'Amazon AWS qui a touché des millions de personnes, un gestionnaire DNS dans une seule région du vaste réseau d'Amazon a déclenché une débâcle de 16 heures

Amazon Web Services (AWS), qui constitue l'épine dorsale d'une grande partie d'Internet, a récemment subi une panne majeure qui a perturbé les activités de millions d'utilisateurs à travers le monde. La panne a été attribuée à une erreur d'un gestionnaire de système de noms de domaine (DNS) dans le centre de données de Virginie, le plus ancien et le plus grand de ses sites. Cet incident a mis en évidence la dépendance mondiale à l'égard de l'infrastructure d'AWS et relancé le débat sur les risques liés à la concentration du cloud entre quelques géants technologiques américains.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation à l'utilisation. Amazon commercialise AWS auprès des abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une ferme de serveurs physiques. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % des parts de marché de l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Pour rappel, le lundi 20 octobre 2025, Amazon a signalé une panne massive de son service de cloud AWS, mettant hors service plusieurs sites web importants et certaines des applications les plus populaires au monde. Cette panne a perturbé une grande partie d'Internet et les activités commerciales à l'échelle mondiale. La panne a touché de nombreux sites, dont les principales plateformes de réseaux sociaux (Snapchat et Reddit), des services comme Alexa, des plateformes comme Coinbase, des banques (Lloyds et Halifax), ainsi que des jeux (Roblox et Fortnite).
Amazon Web Services a connu une mauvaise journée. C'est ainsi que l'a formulé le patron d'une autre grande entreprise technologique américaine, Cloudflare, probablement soulagé que la panne du lundi 20 octobre, qui a touché plus de 1 000 entreprises et affecté des millions d'internautes, n'ait rien à voir avec lui.
AWS est présent à l'échelle mondiale et se positionne comme la colonne vertébrale d'Internet. Il fournit des outils et des ordinateurs qui permettent à environ un tiers d'Internet de fonctionner, offre un espace de stockage et une gestion de bases de données, évite aux entreprises d'avoir à entretenir leurs propres installations coûteuses et connecte également le trafic à ces plateformes.
Mais lundi, un incident très banal a mal tourné : une panne courante connue sous le nom d'erreur DNS (Domain Name System). Cette erreur courante peut causer beaucoup de dégâts. « C'est toujours le DNS ! » est une phrase que l'on entend souvent.
Lorsqu'un utilisateur clique sur une application ou un lien, son appareil envoie essentiellement une demande de connexion à ce service. Le DNS est censé fonctionner comme une carte, mais lundi, AWS a perdu ses repères : des plateformes telles que Snapchat, Canva et HMRC étaient toujours présentes, mais AWS ne savait pas où les diriger pour y acheminer le trafic.
Pourquoi cela a-t-il eu un tel impact ?
Ces erreurs peuvent avoir plusieurs causes. Il s'agit généralement d'un problème de maintenance ou d'une panne de serveur. Parfois, c'est une erreur humaine, quelqu'un qui a mal configuré quelque chose quelque part, ou dans des cas extrêmes, une cyberattaque - bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela jusqu'à présent.
AWS a déclaré que cela s'était produit dans son immense centre de données situé dans le nord de la Virginie, son site le plus ancien et le plus grand.
De nombreux experts ont déclaré qu'il s'agissait d'un exemple typique des risques liés au fait de mettre tous ses ufs dans le même panier en termes de fournisseur de services. AWS est un géant et des millions d'entreprises dépendent de lui.
Ces experts ont probablement raison, mais le problème est qu'il n'existe pas beaucoup d'alternatives à l'échelle offerte par AWS.
En réalité, il n'y a que deux principaux concurrents, tous deux des géants américains : Azure de Microsoft et Cloud Platform de Google. Parmi les concurrents plus modestes, on trouve IBM et la société chinoise Alibaba. La société mère de la chaîne de supermarchés Lidl a lancé l'année dernière un concurrent européen appelé Stackit, en compétition directe avec Amazon. Cependant, AWS reste de loin l'acteur dominant.
Certains analystes affirment que le Royaume-Uni et l'Europe doivent de toute urgence développer leurs propres infrastructures et réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de services cloud, tandis que d'autres estiment qu'il est trop tard. Des rapports indiquent qu'un député avait proposé de manière informelle de créer une version britannique d'AWS.
« Mais à quoi bon ? », lui a-t-on répondu. « Nous avons déjà AWS, là-bas. » Peut-être que des incidents tels que la panne massive d'AWS montrent pourquoi ce n'est pas si simple.
L'incident AWS illustre une fois encore la vulnérabilité d'Internet face à la concentration du pouvoir dans le cloud. Les analystes estiment que la domination d'AWS et la récente panne de son service montrent que les internautes sont « à la merci » d'un nombre trop restreint de fournisseurs. La panne mondiale du 20 octobre 2025 a confirmé la fragilité d'un écosystème dans lequel un seul point de défaillance peut paralyser des pans entiers du Web.
