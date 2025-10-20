Une panne massive du cloud AWS d'Amazon met hors service Snapchat, Reddit, Alexa, Fortnite, Roblox, Coinbase et une grande partie d'Internet

Récemment, l'unité de services cloud AWS d'Amazon se remettait d'une panne généralisée qui a mis hors service des milliers de sites web ainsi que certaines des applications les plus populaires au monde, notamment Snapchat et Reddit, et perturbé les activités commerciales à l'échelle mondiale. Les perturbations de ses serveurs peuvent entraîner des pannes sur les sites web et les plateformes qui dépendent de son infrastructure cloud.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation à l'utilisation. Amazon commercialise AWS auprès des abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une ferme de serveurs physiques. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % des parts de marché de l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Après environ trois heures de perturbations, les systèmes ont progressivement repris leur fonctionnement à partir de 6 heures du matin (heure de l'Est), AWS indiquant que la résolution du problème progressait. « Nous constatons les premiers signes de rétablissement des problèmes de connectivité et continuons à enquêter sur la cause profonde », a-t-il déclaré dans une mise à jour publiée vers 10h30 (heure de l'Est) sur sa page d'état. Amazon Web Services a déclaré dans une précédente mise à jour que les problèmes provenaient en grande partie de sa région US-EAST-1.
Ookla, propriétaire du site web de suivi des pannes Downdetector, a déclaré que plus de 4 millions d'utilisateurs avaient signalé des problèmes liés à cet incident. La start-up d'IA Perplexity, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et l'application de trading Robinhood ont attribué les pannes à AWS. « Perplexity est actuellement hors service. La cause profonde est un problème AWS. Nous travaillons à le résoudre », a déclaré Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, dans un message publié sur X.
Selon Downdetector, le site web d'achat d'Amazon, PrimeVideo et Alexa ont tous rencontré des problèmes. L'application de messagerie professionnelle Slack a déclaré qu'elle « observait des signes de reprise, mais que certaines fonctionnalités touchées pouvaient encore rencontrer des défaillances ». Fortnite, propriété d'Epic Games, Roblox, Clash Royale et Clash of Clans figuraient parmi les sites de jeux en panne, tandis que Venmo et Chime de Paypal faisaient partie des plateformes financières confrontées à des problèmes, selon le site web de suivi des pannes.
L'application Lyft, concurrente d'Uber, était également indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis. La présidente de l'application de messagerie Signal, Meredith Whittaker, a également confirmé sur X que leur plateforme avait également été touchée par la panne d'AWS. Au Royaume-Uni, la Lloyd Bank, la Bank of Scotland et les fournisseurs de services de télécommunications Vodafone et BT ont également rencontré des problèmes, selon le site web britannique DownDetector. Le site web de l'administration fiscale, douanière et des paiements du pays, HMRC, a également été touché par la panne.
AWS est en concurrence avec les services cloud de Google et Microsoft, les trois entreprises représentant environ 63 % du marché des infrastructures cloud. AWS est depuis longtemps le leader en termes de parts de marché. En mai 2025, Amazon Web Services (AWS) a annoncé un chiffre d'affaires de 29,3 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Il s'agit d'une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre. D'autre part, Microsoft a déclaré que les revenus du segment Intelligent Cloud au premier trimestre 2025 s'élevaient à 26,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 21 %. Ce chiffre comprend une augmentation de 22 % des revenus des produits serveurs et des services cloud, avec une croissance de 33 % d'Azure et d'autres services cloud.
Ce problème met en évidence à quel point les services numériques quotidiens sont désormais interconnectés et dépendants d'un petit nombre de fournisseurs de cloud computing mondiaux, une seule panne pouvant perturber considérablement les activités commerciales et la vie quotidienne, ont déclaré des experts et des universitaires. « La principale raison de ce problème est que toutes ces grandes entreprises dépendent d'un seul service », a déclaré Nishanth Sastry, directeur de recherche au département d'informatique de l'université du Surrey.
La panne d'AWS est la première perturbation majeure d'Internet depuis le dysfonctionnement de CrowdStrike l'année dernière, qui avait paralysé les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports du monde entier. « Le monde fonctionne désormais grâce au cloud », a déclaré Patrick Burgess, expert en cybersécurité chez BCS, The Chartered Institute for IT, basé au Royaume-Uni.
Internet est considéré comme un service public au même titre que l'eau ou l'électricité, car nous passons une grande partie de notre vie sur nos smartphones, a-t-il ajouté. Et comme une grande partie de l'infrastructure du monde en ligne repose sur une poignée d'entreprises, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, « il est très difficile pour les utilisateurs de déterminer précisément ce qui se passe, car nous ne voyons pas Amazon, nous voyons seulement Snapchat ou Roblox », a déclaré Burgess.
Bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune indication d'une cyberattaque potentielle derrière la panne, l'ampleur de la perturbation a alimenté les spéculations. « Lorsque quelque chose comme cela se produit, il est compréhensible de s'inquiéter qu'il s'agisse d'un cyberincident », a déclaré Rafe Pilling, directeur du renseignement sur les menaces chez Sophos, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. « AWS a une empreinte vaste et complexe, de sorte que tout problème peut causer un bouleversement majeur. »
Une situation qui rappelle les commentaires de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés. Selon l'autorité, le marché de l'informatique dématérialisée (cloud computing) "ne fonctionne pas" avec Amazon AWS et Microsoft qui contrôlent chacun jusqu'à 40 % du marché. En janvier, le régulateur se préparait à enquêter sur les leaders du marché, Amazon et Microsoft, en se concentrant sur les pratiques de ces derniers. Son groupe d'enquête indépendant a déclaré que l'absence de concurrence effective dans un secteur qui représentait près de 11 milliards d'euros en 2023 était susceptible de conduire à des coûts plus élevés, à un choix plus restreint et à des services de moindre qualité.
