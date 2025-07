Les dépenses mondiales en infrastructure cloud ont augmenté de 21 % au premier trimestre 2025, Microsoft Azure et Google Cloud ont tous deux maintenu des taux de croissance supérieurs à 30 %, selon Canalys.



Selon les estimations de Canalys, les dépenses mondiales en services d'infrastructure cloud ont atteint 90,9 milliards de dollars américains au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente. Les entreprises ont pris conscience que le déploiement d'applications d'IA nécessite de mettre à nouveau l'accent sur la migration vers le cloud.Les investissements à grande échelle dans les infrastructures cloud et d'IA restent un thème déterminant du marché en 2025. Parallèlement, afin d'accélérer l'adoption de l'IA à grande échelle par les entreprises, les principaux fournisseurs de cloud intensifient leurs efforts pour optimiser les infrastructures, notamment par le développement de puces propriétaires, dans le but de réduire le coût d'utilisation de l'IA et d'améliorer l'efficacité de l'inférence.Au premier trimestre 2025, le classement des trois principaux fournisseurs de cloud (AWS, Microsoft Azure et Google Cloud) est resté inchangé par rapport au trimestre précédent, leur part de marché combinée représentant 65 % des dépenses mondiales en matière de cloud. Collectivement, les trois hyperscalers ont enregistré une augmentation de 24 % des dépenses liées au cloud par rapport à l'année précédente.Canalys définit les services d'infrastructure cloud comme la somme des services bare-metal-as-a-service (BMaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (PaaS) et container-as-a-service (CaaS) et serverless qui sont hébergés par des fournisseurs tiers et mis à la disposition des utilisateurs via Internet.La dynamique de croissance a divergé entre les principaux acteurs. Microsoft Azure et Google Cloud ont tous deux maintenu des taux de croissance supérieurs à 30 % (bien que la croissance de Google Cloud ait légèrement ralenti par rapport au trimestre précédent), tandis qu'AWS a connu une croissance de 17 %, en baisse par rapport à la croissance de 19 % enregistrée au quatrième trimestre 2024.Ce ralentissement est principalement dû à des contraintes du côté de l'offre, qui ont limité la capacité à répondre à la demande en forte hausse liée à l'IA. En réponse, les hyperscalers du cloud ont continué à investir massivement dans les infrastructures d'IA afin d'augmenter leurs capacités et de se positionner pour une croissance à long terme.Dans l'ensemble, le marché mondial des services cloud a connu une croissance soutenue au premier trimestre 2025, les entreprises se concentrant davantage sur deux priorités stratégiques : accélérer la migration vers le cloud, soit en transférant des charges de travail supplémentaires, soit en relançant les transitions sur site qui avaient été interrompues, et explorer l'adoption de l'IA générative. L'essor de l'IA générative, qui repose fortement sur l'infrastructure cloud, a à son tour renforcé les stratégies cloud des entreprises et accéléré les délais de migration.Rachel Brindley, directrice principale chez Canalys, a déclaré : "Yi Zhang, analyste chez Canalys, a ajouté : "Pour relever ces défis, les principaux fournisseurs de cloud intensifient leurs investissements dans des infrastructures optimisées pour l'IA. Les hyperscalers, notamment AWS, Azure et Google Cloud, ont lancé des puces propriétaires telles que Trainium et TPU, ainsi que des familles d'instances spécialement conçues, toutes destinées à améliorer l'efficacité de l'inférence et à réduire le coût total de l'IA.a conservé sa position de leader du marché au premier trimestre 2025, avec 32 % de parts de marché mondiales et une augmentation de 17 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Son activité dans le domaine de l'IA continue de croître à un rythme annuel à trois chiffres, même si elle en est encore à ses débuts.En mars, AWS a lancé une stratégie de réduction des prix afin de promouvoir l'adoption de ses puces IA Trainium plutôt que les solutions NVIDIA plus coûteuses, soulignant l'avantage de Trainium 2 en termes de rapport qualité-prix (30 à 40 %). La société a également accéléré l'expansion de son service Bedrock, en ajoutant les modèles Claude 3.7 Sonnet d'Anthropic et Llama 4 de Meta, et est devenue le premier fournisseur de cloud à gérer entièrement DeepSeek R1 et Mixtral Large de Mistral.Soulignant encore davantage son engagement à long terme en faveur des infrastructures mondiales, AWS a annoncé en mai 2025 un investissement en capital de plus de 4 milliards de dollars américains pour créer une nouvelle région cloud au Chili d'ici la fin 2026.est resté le deuxième plus grand fournisseur de cloud au premier trimestre 2025, avec une part de marché de 23 % et une forte croissance de 33 % par rapport à l'année précédente. Microsoft a annoncé une augmentation de 16 points du taux de croissance d'Azure grâce à l'IA, ce qui représente la plus forte hausse trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2024.En avril, Azure a annoncé la disponibilité de la série de modèles GPT-4.1 sur Azure AI Foundry et GitHub, élargissant ainsi l'accès des développeurs aux capacités avancées de l'IA dans tout son écosystème. Azure AI Foundry, la plateforme de Microsoft pour la création et la gestion d'applications et d'agents IA, est désormais utilisée par les développeurs de plus de 70 000 entreprises. La plateforme a traité plus de 100 000 milliards de tokens ce trimestre, soit cinq fois plus qu'au trimestre précédent.Microsoft s'est également efforcé de réduire le coût de l'adoption de l'IA, annonçant une amélioration de près de 30 % de ses performances en matière d'IA à consommation d'énergie constante et une réduction de plus de 50 % du coût par jeton. Dans le cadre de l'expansion continue de son infrastructure mondiale, l'entreprise a ouvert de nouveaux centres de données dans 10 pays sur quatre continents au cours du premier trimestre., troisième fournisseur mondial de services cloud, a conservé une part de marché de 10 % au premier trimestre 2025 et a enregistré une forte croissance de 31 % par rapport à l'année précédente. Au 31 mars, son carnet de commandes atteignait 92,4 milliards de dollars, soit une légère baisse par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est principalement attribuable à des contraintes d'approvisionnement, notamment en matière de capacité de calcul, qui ont limité la capacité de Google Cloud à répondre pleinement à la demande des clients.En mars, Google a lancé la série de modèles Gemini 2.5, dont le Gemini 2.5 Pro a été largement salué pour ses performances de pointe et son classement en tête du Chatbot Arena. Grâce à ses capacités de raisonnement et de codage améliorées, ce modèle ouvre de nouvelles possibilités tant pour les développeurs que pour les utilisateurs professionnels.Depuis le début de l'année, l'utilisation active de Google AI Studio et de l'API Gemini a bondi de plus de 200 %, reflétant la forte adoption par les développeurs et la demande croissante de solutions d'IA générative. Google a également lancé une nouvelle région cloud en Suède (sa 42e au niveau mondial) et s'est engagé à investir 7 milliards de dollars pour agrandir son centre de données de l'Iowa, afin de soutenir davantage ses charges de travail croissantes en matière d'IA et de cloud.