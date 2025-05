Les principales tendances qui façonnent l'avenir de l'adoption du cloud : insatisfaction à l'égard du cloud, augmentation de la demande en matière d'IA et d'apprentissage automatique (ML), par Gartner.



Il y a un an, une enquête a révélé l'état de l'adoption du Cloud en 2023 . Selon le rapport, le cloud a connu une adoption rapide, environ 93 % des organisations ont migré une partie importante de leurs charges de travail vers le cloud. Cependant, cette adoption rapide a introduit des défis complexes en matière de sécurité. Les préoccupations concernant la confidentialité des données, la longévité des outils et le potentiel d'utilisation malveillante des technologies d'IA persistaient.Pour 2025, Gartner a annoncé les principales tendances qui façonneront l'avenir de l'adoption du cloud au cours des quatre prochaines années. Il s'agit notamment de l'insatisfaction à l'égard du cloud, de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML), du multicloud, de la durabilité, de la souveraineté numérique et des solutions sectorielles. Gartner présente ces six tendances qui façonneront l'avenir du Cloud Computing, ce qui aboutira à de nouvelles méthodes de travail de nature numérique et à un impact transformateur.Joe Rogus, directeur des services consultatifs chez Gartner, a déclaré : ": L'adoption de l'informatique dématérialisée continue de croître, mais toutes les mises en œuvre ne sont pas couronnées de succès. Gartner prévoit que 25 % des entreprises seront très insatisfaites de leur adoption du cloud d'ici 2028, en raison d'attentes irréalistes, d'une mise en œuvre sous-optimale et/ou de coûts incontrôlés.Pour rester compétitives, les entreprises ont besoin d'une stratégie claire en matière de cloud et d'une exécution efficace. L'étude de Gartner indique que celles qui auront réussi à mettre en place une stratégie initiale d'ici à 2029 verront leur taux d'insatisfaction diminuer.: La demande en matière d'IA/ML devrait exploser, les grandes entreprises étant au cœur de cette croissance. Ils seront à l'origine d'un changement dans la manière dont les ressources informatiques sont allouées en intégrant des capacités fondamentales dans leur infrastructure informatique, en facilitant les partenariats avec les fournisseurs et les utilisateurs, et en exploitant des données réelles et synthétiques pour former des modèles d'IA. Gartner prévoit que 50 % des ressources Cloud Computing seront consacrées aux charges de travail d'IA d'ici 2029, contre moins de 10 % aujourd'hui.", a déclaré Rogus. "".: De nombreuses organisations qui ont adopté une architecture multicloud trouvent que la connexion avec et entre les fournisseurs est un défi. Ce manque d'interopérabilité entre les environnements peut ralentir l'adoption du cloud, Gartner prévoyant que plus de 50 % des organisations n'obtiendront pas les résultats escomptés de leurs implémentations multicloud d'ici 2029.Gartner recommande d'identifier les cas d'utilisation spécifiques et de planifier les applications et les données distribuées dans l'entreprise qui pourraient bénéficier d'un modèle de déploiement cross-cloud. Cela permet aux charges de travail de fonctionner de manière collaborative sur différentes plates-formes cloud, ainsi que sur différents sites sur site et installations de colocation.: On observe une tendance à la hausse des plates-formes cloud spécifiques à un secteur d'activité, avec un plus grand nombre de fournisseurs offrant des solutions qui répondent à des résultats commerciaux verticaux et contribuent à l'échelle des initiatives numériques. Selon Gartner, plus de 50 % des entreprises utiliseront des plateformes cloud sectorielles pour accélérer leurs initiatives commerciales d'ici 2029.Gartner recommande aux entreprises d'aborder les plateformes de cloud industriel comme un moyen stratégique d'ajouter de nouvelles capacités à leur portefeuille informatique plus large, plutôt que comme un remplacement total. Cela permet aux entreprises d'éviter la dette technique, de stimuler l'innovation et de créer de la valeur pour l'entreprise.: L'adoption de l'IA, le durcissement des réglementations en matière de protection de la vie privée et les tensions géopolitiques stimulent la demande de services cloud souverains. Les organisations seront de plus en plus amenées à protéger les données, l'infrastructure et les charges de travail critiques du contrôle des juridictions externes et de l'accès des gouvernements étrangers. Gartner prévoit que plus de 50 % des organisations multinationales auront des stratégies de souveraineté numérique d'ici 2029, contre moins de 10 % aujourd'hui." , a déclaré Rogus. "" .: Les fournisseurs et les utilisateurs du Cloud Computing partagent de plus en plus la responsabilité d'une infrastructure informatique durable. Cette évolution est motivée par les régulateurs, les investisseurs et la demande publique d'un meilleur alignement entre les investissements technologiques et les objectifs environnementaux. Comme les charges de travail de l'IA demandent plus d'énergie, les organisations sont également poussées à mieux comprendre, mesurer et gérer les implications des technologies émergentes de l'informatique dématérialisée en matière de développement durable.L'étude de Gartner montre que le pourcentage d'organisations mondiales accordant la priorité au développement durable dans le cadre des achats passera à plus de 50 % d'ici 2029. Pour tirer le meilleur parti de leurs investissements dans l'informatique dématérialisée, les entreprises doivent aller au-delà de l'impact environnemental et aligner leurs stratégies de développement durable sur les principaux résultats de l'entreprise.Fait intéressant, un rapport de 2024 a montré une tout autre tendance. Le rapport révèle qu'un quart des entreprises envisageaient de transférer ou ont déjà transféré au moins la moitié de leurs charges de travail basées sur le cloud vers des infrastructures sur site. Cette tendance, connue sous le nom de "cloud repatriation", (rapatriement des charges de travail basées sur le cloud) s'observerait à la fois en Europe et aux États-Unis. Ensuite, à la place du "tout-cloud" (ou du 100 % cloud), les responsables informatiques opteraient désormais pour des stratégies de cloud hybride en raison de leur flexibilité, de leur rentabilité et de leur sécurité.: GartnerPensez-vous que ces tendances sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?