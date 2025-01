les clients voient de nombreux avantages à utiliser le cloud public par rapport à l'informatique sur site ou au cloud privé, mais ils sont confrontés à un choix limité de fournisseurs : les deux plus grands fournisseurs, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft, détiennent chacun une part de ces marchés de 30 à 40 %, tandis que Google est le deuxième plus grand fournisseur, mais sa part de ces marchés est beaucoup plus faible





il existe d'importantes barrières à l'entrée et à l'expansion en raison de l'investissement en capital très important nécessaire pour l'infrastructure cloud, il est donc plus difficile pour les fournisseurs alternatifs de cloud d'entrer et de se développer sur ces marchés





les barrières techniques et commerciales font qu'il est plus difficile pour les clients de l'informatique dématérialisée de passer d'un fournisseur à l'autre et de faire du multi-cloud, ce qui les enferme dans leur choix initial de fournisseur qui peut ne pas correspondre à l'évolution de leurs besoins.





Microsoft utilise sa force dans le domaine des logiciels pour empêcher AWS et Google de concurrencer efficacement les clients qui souhaitent utiliser les logiciels Microsoft dans le cloud, ce qui réduit le défi concurrentiel pour Microsoft dans la fourniture de services dans le nuage.

Le groupe d'enquête propose que le conseil de la CMA utilise ses nouveaux pouvoirs en matière de marchés numériques pour déterminer s'il convient de désigner AWS et Microsoft comme ayant un statut de marché stratégique (SMS) dans les services de cloud computing et, dans l'affirmative, d'envisager des interventions telles que celles que nous avons identifiées dans la présente enquête. Elle estime que cela créerait une plus grande pression concurrentielle dans les services d'informatique dématérialisée, ce qui permettrait aux entreprises britanniques et à l'économie en général d'en tirer profit.



Si AWS et Microsoft étaient désignés comme ayant un SMS, la CMA serait en mesure d'envisager les interventions que nous avons examinées dans cette enquête concernant les frais de sortie, les obstacles techniques et les pratiques de Microsoft en matière de licences. Nous pensons que les mesures visant AWS et Microsoft répondraient à nos préoccupations concernant l'ensemble du marché en bénéficiant directement à la plupart des clients britanniques et en affectant les conditions de concurrence pour les autres fournisseurs.



Compte tenu de l'importance des investissements et des économies d'échelle nécessaires pour fournir des services d'infrastructure en nuage, il peut y avoir une limite naturelle au nombre de fournisseurs qui peuvent rivaliser efficacement sur ces marchés. C'est pourquoi il est essentiel que la concurrence, même entre un petit nombre de fournisseurs, fonctionne bien pour les clients.

Les services de cloud computing fournissent une infrastructure vitale et soutiennent la plupart des entreprises et des organisations dans l'ensemble de l'économie britannique. Les dépenses consacrées aux services cloud par les entreprises et autres organisations britanniques ont augmenté de plus de 30 % chaque année et ont atteint près de 11 milliards d'euros en 2023. Selon l'autorité britannique de surveillance de la concurrence, ces services sont à la base des principales activités des entreprises et que, pour cette raison, une concurrence saine sur les marchés des services cloud computing favorisait l'innovation, l'investissement et la productivité au profit des personnes, des entreprises et de l'économie du Royaume-Uni.Cependant, l'autorité britannique de surveillance de la concurrence (Competition and Markets Authority) a constaté que le marché des services cloud computing "", Amazon Web Services et Microsoft contrôlant chacun jusqu'à 40 % du marché. Dans des conclusions provisoires, le CMA a déclaré que le manque de concurrence entraînait probablement des coûts plus élevés et une réduction de l'innovation pour les entreprises britanniques. L'autorité de régulation a recommandé de conférer aux deux entreprises un "", ce qui permettrait d'examiner de plus près leurs pratiques, notamment les licences logicielles de Microsoft et les frais de transfert de données d'AWS.Les conclusions du CMA semblent confirmer une étude qui révélait que les entreprises semblent remettre en cause les avantages réels et les bénéfices du cloud. L'étude avait révélé qu'un quart des entreprises envisagent de transférer ou ont déjà transféré au moins la moitié de leurs charges de travail basées sur le cloud vers des infrastructures sur site. Cette tendance est connue sous le nom de "cloud repatriation" (rapatriement des charges de travail basées sur le cloud) et s'observerait à la fois en Europe et aux États-Unis. Ensuite, à la place du "tout-cloud" (ou du 100 % cloud), les responsables informatiques opteraient désormais pour des stratégies de cloud hybride en raison de leur flexibilité, de leur rentabilité et de leur sécurité.L'enquête sur le fonctionnement des marchés britanniques des services d'informatique dématérialisée a atteint le stade de la décision provisoire. Jusqu'à présent, elle a permis de constater queLa capacité des entreprises britanniques à faire pression sur les fournisseurs de services dématérialisés pour qu'ils proposent de meilleures offres est importante pour garantir de bons résultats et pour libérer les avantages potentiels des services dématérialisés.Le groupe d'enquête estime provisoirement que la concurrence ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le pourrait et que des améliorations pourraient permettre aux marchés des services dématérialisés de mieux fonctionner pour les entreprises britanniques en termes d'amélioration des prix, de la qualité et du choix. Des interventions visant à résoudre certains de ces problèmes permettraient aux entreprises britanniques d'obtenir de meilleures offres de la part des fournisseurs de services dématérialisés, ce qui leur permettrait de contribuer à la croissance économique.Pour illustrer le préjudice que pourraient subir les clients britanniques : compte tenu des 9 milliards de livres sterling dépensés au Royaume-Uni pour ces services, si les prix sont en moyenne supérieurs de 5 % à ceux d'un marché qui fonctionne bien, cela représenterait environ 430 millions de livres sterling par an. Si la récente croissance annuelle de 30 % des services cloud se poursuit, ce chiffre augmentera rapidement. C'est de l'argent que les entreprises britanniques pourraient réinvestir dans leur propre croissance ou transmettre aux consommateurs britanniques pour qu'il circule dans l'économie du pays.Une concurrence plus efficace inciterait les fournisseurs à améliorer les services, que ce soit en termes d'évolutivité, de flexibilité, de résilience ou de tout autre aspect dont les clients britanniques nous ont dit qu'il était important pour eux. En facilitant l'accès des clients aux produits et services nouveaux et améliorés proposés par les différents fournisseurs de services d'informatique dématérialisée, les clients et les fournisseurs seront davantage incités à innover.Voici les recommandations du groupe d'enquête de la CMA :Pensez-vous que ces conclusions du CMA sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?