Le régulateur britannique demande une enquête antitrust sur la domination d'Amazon et de Microsoft dans le domaine du Cloud

L'Ofcom a déclaré qu'elle avait identifié des caractéristiques qui rendaient plus difficile pour les entreprises britanniques l'utilisation de plusieurs fournisseurs de cloud. Selon l'Ofcom, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft détiendront ensemble 70 à 80 % du marché britannique des services d'infrastructure cloud public en 2022. Google était leur concurrent le plus proche avec 5 à 10 %.", a déclaré l'Ofcom.Amazon a déclaré ne pas être d'accord avec l'Ofcom, dont les conclusions reposent sur "". "", a déclaré un porte-parole. L'entreprise a toutefois déclaré qu'elle travaillerait de manière constructive avec la CMA.Microsoft a déclaré qu'elle s'engageait à veiller à ce que le secteur britannique du Cloud reste innovant et hautement compétitif. "", a déclaré un porte-parole de Microsoft.En avril, l'Ofcom a déclaré qu'elle s'inquiétait des pratiques d'AWS et de Microsoft en raison de leur position sur le marché, et qu'elle prévoyait de demander à l'autorité de régulation de la concurrence d'enquêter. L'Ofcom devrait demander une enquête antitrust. Les entreprises britanniques ont indiqué à l'Ofcom qu'elles craignaient qu'il soit trop difficile de changer de fournisseur de services cloud ou d'en combiner plusieurs. "", a déclaré Fergal Farragher, directeur de l'Ofcom.La CMA s'est félicitée de cette décision, estimant que de nombreuses entreprises dépendaient des services cloud, ce qui rendait essentielle une concurrence efficace sur ce marché de 7,5 milliards de livres sterling (9,1 milliards de dollars).Le Cloud a également attiré l'attention de l'autorité antitrust française. En juin, elle a déclaré que diverses pratiques dans le secteur pouvaient potentiellement restreindre la concurrence, ce qui pourrait ouvrir la voie à des enquêtes à l'avenir.Les autorités antitrust de l'UE examinent également les pratiques de Microsoft en matière de cloud à la suite d'une plainte déposée par le groupe commercial Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), qui compte Amazon parmi ses membres.Amit Zavery, vice-président de Google, a déclaré que la saisie de l'Ofcom démontrait la nécessité de créer un marché ouvert de cloud, sans verrouillage des fournisseurs. "", a-t-il déclaré, ajoutant que Google continuerait à permettre à ses produits de fonctionner sur n'importe quel cloud sans pénalité.La CMA achèvera son enquête d'ici avril 2025.Source : Ofcom, le régulateur et l'autorité de la concurrence pour les industries de la communication au Royaume-UniSelon vous, une enquête antitrust sur Amazon et Microsoft est-elle crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette requête de l'Ofcom ?