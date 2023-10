Les dépenses en infrastructure cloud continuent de dépasser le segment non-cloud, ce dernier ayant diminué de 8,3 % au 2e trimestre 2023 pour atteindre 14,4 milliards de dollars. Le segment de l'infrastructure cloud a connu une baisse de 23,2 % de la demande unitaire avec une augmentation des prix de vente moyens (ASP), principalement liée à des livraisons de serveurs GPU plus élevées que d'habitude aux hyperscalers.", a déclaré Juan Pablo Seminara, directeur de recherche au sein du Worldwide Enterprise Infrastructure Tracker d'IDC. "Les dépenses en infrastructure cloud partagée ont atteint 17,9 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 13,7 % par rapport à l'année précédente. La catégorie de l'infrastructure cloud partagée a dépassé les dépenses non cloud au premier semestre 2023, représentant 45,8% des dépenses totales d'infrastructure. Le segment de l'infrastructure cloud dédiée a diminué de 4,9% d'une année sur l'autre au 2T23 pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'infrastructure cloud dédiée, 43,9 % ont été déployés dans les locaux des clients au cours du trimestre.Pour 2023, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure cloud augmenteront de 10,6 % par rapport à 2022 pour atteindre 101,4 milliards de dollars - une légère amélioration par rapport aux perspectives précédentes pour l'année, qui étaient de 7,3 % de croissance. L'infrastructure non cloud devrait diminuer de 7,9 % pour atteindre 58,5 milliards de dollars. L'infrastructure en nuage partagée devrait augmenter de 13,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 72,0 milliards de dollars pour l'année entière, tandis que les dépenses en infrastructure en nuage dédiée devraient augmenter de 4,1 % pour atteindre 29,4 milliards de dollars pour l'année entière. Les prévisions de croissance modérée pour l'infrastructure non cloud reflètent la prévision que le marché sera confronté à des vents contraires, mais les dépenses cloud resteront positives en raison des charges de travail critiques nouvelles et existantes, qui nécessitent souvent des systèmes haut de gamme et axés sur la performance.La catégorie des fournisseurs de services d'IDC comprend les fournisseurs de services cloud, les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de communication, les hyperscalers et les fournisseurs de services gérés. Au 2e trimestre 23, les fournisseurs de services en tant que groupe ont dépensé 24,1 milliards de dollars en infrastructure de calcul et de stockage, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Ces dépenses représentaient 61,9 % du marché total. Les fournisseurs autres que les fournisseurs de services (par exemple, les entreprises, le gouvernement, etc.) ont diminué leurs dépenses de 6,9 % d'une année sur l'autre. IDC prévoit que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteindront 99,1 milliards de dollars en 2023, soit une croissance de 9,0 % d'une année sur l'autre.Sur le plan géographique, les dépenses d'infrastructure cloud en glissement annuel au 2T23 ont augmenté dans toutes les régions, à l'exception du Canada, de l'Europe centrale et orientale (CEE), qui a été impactée par la guerre Russie-Ukraine, et de l'Europe occidentale, où les effets des prix élevés de l'énergie et un environnement macroéconomique tendu sont au premier plan des décisions de dépenses des clients. Les dépenses d'infrastructure en nuage dans les PECO ont diminué de 15,2 % d'une année sur l'autre, tandis que le Canada a baissé de 36,4 % et l'Europe de l'Ouest de 3,5 %. Les dépenses d'infrastructure en nuage aux États-Unis, au Japon, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine) (APeJC) ont augmenté respectivement de 15,8 %, 14,1 %, 9,2 %, 8,3 % et 2,8 % d'une année sur l'autre. La Chine a terminé le trimestre avec une croissance de 0,1 % d'une année sur l'autre.Pour 2023, les dépenses en infrastructure cloud devraient augmenter dans toutes les régions à l'exception de l'Europe centrale et orientale et du Canada, l'Amérique latine devant connaître la croissance la plus rapide (18,4 %). Toutes les autres régions (APeJC, Canada, Chine, Japon, Amérique latine, États-Unis et Europe occidentale) devraient afficher une croissance annuelle comprise entre 0 et 13 %.À long terme, IDC prévoit que les dépenses d'infrastructure en nuage auront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % au cours de la période de prévision 2022-2027, atteignant 156,7 milliards de dollars en 2027 et représentant 69,4 % des dépenses totales d'infrastructure de calcul et de stockage. Les dépenses en infrastructures cloud partagées représenteront 70,0 % du montant total du cloud, augmentant à un TCAC de 11,6 % et atteignant 109,7 milliards de dollars en 2027. Les dépenses consacrées à l'infrastructure en nuage dédiée augmenteront à un taux de croissance annuel composé de 10,7 % pour atteindre 47,0 milliards de dollars. Les dépenses consacrées à l'infrastructure non cloud augmenteront à un TCAC de 1,7 %, pour atteindre 69,1 milliards de dollars en 2027. Les dépenses des fournisseurs de services pour les infrastructures de calcul et de stockage devraient croître à un TCAC de 10,9 %, pour atteindre 152,6 milliards de dollars en 2027.Source : IDCQu'en pensez-vous ?