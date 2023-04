L'Ofcom propose de soumettre le marché britannique du cloud computing à une enquête

Les constats relevés

Les frais de sortie. Il s'agit des frais que les clients paient pour transférer leurs données hors de la plateforme et les hyperscalers les fixent à des taux nettement plus élevés que les autres fournisseurs. Le coût des frais de sortie peut décourager les clients d'utiliser les services de plusieurs fournisseurs de cloud ou de passer à un autre fournisseur.

Restrictions techniques sur l'interopérabilité. Ces restrictions sont imposées par les grandes entreprises et empêchent certains de leurs services de fonctionner efficacement avec les services d'autres fournisseurs. Cela signifie que les clients doivent déployer des efforts supplémentaires pour reconfigurer leurs données et leurs applications afin qu'elles puissent fonctionner dans différents clouds.

Remises sur les dépenses engagées. Ces remises peuvent profiter aux clients en réduisant leurs coûts, mais la manière dont elles sont structurées peut les inciter à utiliser un seul hyperscaler pour tous ou la plupart de leurs besoins en matière d'informatique dématérialisée, même lorsqu'il existe des solutions de meilleure qualité.

L'Ofcom (Office of communications est l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni), qui a commencé à s'intéresser aux services cloud l'année dernière, a déclaré qu'elle était particulièrement préoccupée par les pratiques d'Amazon Web Services (AWS) et de Microsoft en raison de leur position sur le marché, et qu'elle envisageait de demander à l'autorité de régulation de la concurrence d'ouvrir une enquête. Amazon et Microsoft détiennent une part de marché combinée de 60 à 70 %. Google, leur concurrent le plus proche, n'en détient que 5 à 10 %.L'Ofcom a déclaré que les restrictions techniques et les remises visant à encourager les clients à utiliser un seul fournisseur pour tous leurs besoins, même lorsque des alternatives de meilleure qualité sont disponibles, pourraient également être anticoncurrentielles.« Les obstacles élevés au changement de fournisseur nuisent déjà à la concurrence sur un marché en pleine expansion. Nous pensons qu'un examen plus approfondi est nécessaire pour s'assurer que cela fonctionne bien pour les personnes et les entreprises qui dépendent de ces services », a déclaré Fergal Farragher, directeur de l'Ofcom.Le secteur du cloud computing, qui connaît une croissance rapide et pèse plusieurs milliards de dollars, a attiré l'attention des autorités de régulation en Europe et en Grande-Bretagne. Microsoft a proposé de modifier ses pratiques pour régler les plaintes antitrust déposées par de plus petits concurrents dans le domaine du cloud computing auprès des régulateurs antitrust de l'UE. Google a toutefois déclaré qu'une telle mesure ne résoudrait pas les problèmes plus généraux posés par les conditions de licence de Microsoft.Microsoft et AWS ont déclaré qu'ils continueraient à travailler avec l'Ofcom avant la publication de son rapport final en octobre. « Nous restons déterminés à faire en sorte que l'industrie britannique du cloud reste hautement compétitive et à soutenir le potentiel de transformation des technologies du cloud afin d'accélérer la croissance de l'économie britannique », a déclaré un porte-parole de Microsoft.AWS a déclaré que les clients britanniques avaient la possibilité de choisir parmi une grande variété de fournisseurs. « Chez AWS (Amazon Web Services), nous concevons nos services de cloud computing pour donner aux clients la liberté de construire la solution qui leur convient, avec la technologie de leur choix. Cela a renforcé la concurrence dans toute une série de secteurs de l'économie britannique en élargissant l'accès à des services informatiques innovants, hautement sécurisés et évolutifs », a déclaré un porte-parole d'AWS.À mi-parcours de son enquête sur les services de cloud computing au Royaume-Uni, l'Ofcom propose de renvoyer le marché à l'Autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) pour une enquête plus approfondie. L’étude de marché de l’OFCOM a provisoirement identifié des caractéristiques et des pratiques qui font qu'il est plus difficile pour les clients de changer de fournisseur et d'utiliser plusieurs fournisseurs de services de cloud computing.Le Cloud Computing est devenu essentiel pour de nombreuses entreprises dans l'ensemble de l'économie - y compris les entreprises de télécommunications, les diffuseurs et les organisations du secteur public - et a transformé la manière dont elles fournissent des services dont nous dépendons tous au quotidien. Il utilise des centres de données dans le monde entier pour fournir un accès à distance à des services tels que les logiciels, le stockage et la mise en réseau.En octobre, L'Ofcom a lancé une étude sur les services d'infrastructure en cloud au Royaume-Uni, en vertu de la loi de 2002 sur les entreprises, afin d'évaluer le bon fonctionnement de ce marché. L'Ofcom a examiné la force de la concurrence et toutes les caractéristiques susceptibles de limiter l'innovation et la croissance dans ce secteur en rendant difficile l'entrée sur le marché d'autres fournisseurs de services en nuage ou l'expansion de petites entreprises.Le secteur du cloud étant encore en pleine évolution, L'Ofcom examiné comment le marché fonctionne aujourd'hui et comment nous nous attendons à ce qu'il se développe à l'avenir - dans le but d'identifier rapidement tout problème de concurrence potentiel afin d'éviter qu'il ne s'installe au fur et à mesure que le marché mûrit.Il existe deux principaux fournisseurs de services d'infrastructure cloud au Royaume-Uni : Amazon Web Services (AWS) et Microsoft, qui détiennent une part de marché combinée de 60 à 70 %. Google est leur concurrent le plus proche, avec une part de 5 à 10 %. Collectivement, ces entreprises sont connues sous le nom d'hyperscalers et la grande majorité des clients du "cloud" utilisent leurs services sous une forme ou une autre.Si les forces concurrentielles du marché apportent des avantages aux clients - en particulier lorsque les fournisseurs sont en concurrence pour attirer de nouveaux clients - sous la forme de produits innovants et de remises, d'autres caractéristiques du marché suscitent des inquiétudes :Ces caractéristiques du marché peuvent rendre difficile pour certains clients existants la négociation d'un bon accord avec leur fournisseur. Certains éléments indiquent que cette situation est déjà préjudiciable, les clients des services d'informatique dématérialisée étant confrontés à des augmentations de prix significatives lorsqu'ils renouvellent leur contrat.En outre, certains clients s'inquiètent de leur capacité à changer de fournisseur et à utiliser plusieurs fournisseurs lorsque cela limite leur capacité à combiner les services de la meilleure qualité entre les différents fournisseurs. Les niveaux élevés de rentabilité des leaders du marché, AWS, et la croissance substantielle et constante des bénéfices de Microsoft, indiquent qu'il y a des limites au niveau global de la concurrence.L'Ofcom craint que les contraintes qui pèsent sur la capacité des clients à utiliser plus d'un fournisseur n'empêchent les petits fournisseurs de cloud computing de gagner des marchés et de rivaliser avec les leaders du marché. Les revenus sont déjà concentrés entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, et le risque existe que les caractéristiques que l’Ofcom a identifié conduisent le marché à se concentrer davantage vers les leaders du marché.L'Ofcom a donc proposé de renvoyer le marché du cloud computing à la CMA pour qu'elle réalise une étude de marché. Cela permettrait à la CMA d'examiner plus avant la nature et l'étendue des obstacles et d'envisager des interventions susceptibles d'améliorer le fonctionnement du marché pour les clients et, en fin de compte, pour les consommateurs britanniques.Source : Ofcom Quel est votre avis sur le sujet ?