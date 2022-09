Si les États-Unis représentent plus de la moitié de la capacité totale, le reste est réparti de manière relativement égale entre la Chine, l'Europe et le reste du monde. Il est à noter que plus d'un tiers de la capacité américaine se trouve dans un seul État, la Virginie. La Virginie, et plus particulièrement la Virginie du Nord, est connue comme la capitale mondiale de l'Internet.Il existe une énorme concentration d'infrastructures autour de la "Data Center Alley", centrée sur les comtés de Loudoun, Prince William et Fairfax, avec des centres de données regroupés principalement autour des villes d'Ashburn, Sterling, Manassas et Chantilly. Amazon, en particulier, implante une grande partie de son infrastructure de centres de données en Virginie du Nord.Microsoft, Facebook, Google, ByteDance et d'autres sont également très présents. Le marché chinois reste relativement isolé mais abrite la grande majorité des infrastructures de centres de données d'entreprises chinoises comme Alibaba, Tencent et Baidu. En Europe, les principaux marchés nationaux pour les infrastructures hyperscale sont l'Irlande et les Pays-Bas, deux pays dont l'économie est relativement faible mais qui ont été fortement privilégiés pour l'implantation de centres de données hyperscale.L'étude est basée sur une analyse de l'empreinte des centres de données de 19 des principales entreprises mondiales de services Internet et de cloud computing, y compris les plus grands opérateurs de SaaS, IaaS, PaaS, de recherche, de réseaux sociaux, de commerce électronique et de jeux. Les entreprises ayant la plus grande empreinte de centres de données hyperscale sont les principaux fournisseurs de cloud computing - Amazon, Microsoft et Google.Chacun d'entre eux possède plus de 130 centres de données, dont au moins 25 dans chacune des principales régions (Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Europe). En termes de capacité des centres de données, les principales entreprises sont Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Alibaba et Tencent.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.."Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?