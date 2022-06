La plus forte croissance a été observée dans les services IaaS et PaaS. Les revenus du premier trimestre de ces services ont augmenté de 36 % pour atteindre plus de 44 milliards de dollars. Dans les autres principaux segments de services, les services de cloud privé géré, le SaaS d'entreprise et le CDN ont ajouté 54 milliards de dollars de revenus de services, avec une croissance moyenne de 21 % par rapport à l'année dernière.Afin de prendre en charge ces services et d'autres services numériques, les fournisseurs de cloud public ont dépensé 28 milliards de dollars pour la construction, la location et l'équipement de leur infrastructure de centres de données, soit une hausse de 20 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière.Dans l'ensemble de l'écosystème du cloud public, les entreprises les plus en vue sont Microsoft, Amazon, Salesforce et Google. Parmi les autres grands acteurs figurent Adobe, Alibaba, Cisco, Dell, Digital Realty, IBM, Inspur, Oracle, SAP et VMware. Au total, ces entreprises représentaient 60 % de tous les revenus liés au cloud public.Si les marchés du cloud connaissent une forte croissance dans toutes les régions du monde, les États-Unis restent un centre de gravité. Au premier trimestre, ils représentaient 44 % de tous les revenus des services de cloud et 51 % de la capacité des centres de données hyperscale. Sur tous les marchés de services et d'infrastructures, la grande majorité des principaux acteurs sont des entreprises américaines, la plupart des autres étant chinoises. La Chine a représenté 8 % de tous les revenus des services de cloud au premier trimestre et 15 % de la capacité des centres de données à grande échelle.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group.."Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?