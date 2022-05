Le marché des infrastructures numériques Cloud poursuit sa segmentation par groupes de pairs avec des positions qui s’établissent désormais clairement entre les fournisseurs de solutions de Cloud public, les fournisseurs de services managés autour du Cloud et les acteurs du Cloud privé.Toutefois, l’engouement pour le mariage des environnements dans des stratégies hybrides et multicloud tend à brouiller les cartes. Les acteurs historiques de l’hébergement, de l’infogérance et du cloud privé nouent des partenariats pour marier leurs solutions avec des offres de IaaS-PaaS publiques. C’est le cas par exemple de Orange Business Services, Atos, Neurones, Capgemini, et désormais Kyndril, l’ex IBM Global Technology Services. Dans le même temps, les hyperscalers Amazon Web Services, Microsoft et Google proposent de nouvelles offres pour « distribuer » le cloud au plus près des utilisateurs (serveurs, machines, objets, personnes).Pour en revenir aux résultats des acteurs du marché, sur les services d’infrastructures systèmes et applicatives de Cloud public (IaaS et PaaS), les 3 hyperscalers ont capté 80% de la croissance du marché (c’est-à-dire près de 400 millions d’euros de nouveau business en une année !), ne laissant que 20% pour l’ensemble des autres fournisseurs (français, européens et mondiaux).Déjà largement dominant avec 46% de parts de marché, Amazon Web Services poursuit son développement sur le marché français à un rythme intense et tire véritablement la croissance du IaaS-PaaS. Avec une offre innovante et pléthorique, AWS est désormais présent dans toutes les strates de l’économie française, de la PME aux très grands comptes en passant par les éditeurs et les startups. Microsoft de son côté est le champion de la croissance avec 53% en 2021. L’éditeur de Redmond tire profit de ses investissements massifs sur Azure et des synergies avec ses offres logicielles (Office 365, CRM, ERP, Analytics, etc). Troisième hyperscaler du podium, Google Cloud affiche un certain retard d’adoption sur le marché français mais commence à rattraper les deux leaders avec 48% de croissance en 2021.Les autres fournisseurs, parmi lesquels OVH, IBM, Oracle, Orange Business Services, Scaleway, T-Systems ou encore 3D Outscale, ont réalisé ensemble 23% de croissance et concentrent désormais 29% du marché. Pour la plupart, ces acteurs ne peuvent rivaliser avec les investissements colossaux des hyperscalers, chiffrés en milliards de dollars annuels, et se concentrent sur des segments spécifiques (cybersécurité, plateformes applicatives, cloud souverain ou encore gestion de cloud hybride et multicloud). Rarement un marché du numérique n’avait été si concentré…Source : Markess by Exaegis Qu'en pensez-vous ?Les hyperscalers étant toujours en tête des fournisseurs cloud, pensez-vous que le cloud souverain européen sera un jour une réalité ?