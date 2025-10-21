Les services cloud AWS d'Amazon rétablis après une panne d'une journée qui a touché plusieurs sites web importants : « Nous publierons un rapport détaillé sur cet incident », a déclaré la société

Amazon Web Services (AWS), le fournisseur mondial de services de cloud computing, a récemment connu une panne généralisée qui a perturbé les principaux sites web et services en ligne à travers le monde. La perturbation, liée à des problèmes DNS dans la région US-East-1 d'AWS, dans le nord de la Virginie, a affecté plus de 70 de ses propres services, dont EC2 et DynamoDB. AWS a confirmé le rétablissement complet de ses opérations, même si des retards résiduels dans le traitement des messages ont persisté pendant plusieurs heures.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation à l'utilisation. Amazon commercialise AWS auprès des abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une ferme de serveurs physiques. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % des parts de marché de l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Le lundi 20 octobre 2025, Amazon a signalé une panne massive du service de cloud AWS, mettant hors service plusieurs sites web importants et certaines des applications les plus populaires au monde, comme Snapchat, Reddit, Alexa, Fortnite, Roblox ou encore Coinbase. Cette panne a perturbé une grande partie d'Internet et les activités commerciales à l'échelle mondiale.
De nombreux sites ont été rétablis en quelques heures, bien que Downdetector ait enregistré un nouveau pic de signalements d'utilisateurs vers midi (heure de l'Est) concernant des pannes chez Amazon, AWS et Alexa. La dernière mise à jour de la société, à 18 h 53 (heure de l'Est), indiquait que « tous les services AWS avaient repris leur fonctionnement normal » peu après 18 h (heure de l'Est).
Certains services continuent cependant d'accumuler des messages en attente de traitement, qui seront résolus dans les prochaines heures, a déclaré AWS.
« Nous publierons un résumé détaillé de l'incident après coup », a déclaré la société dans un communiqué.
Cette mise à jour fait suite à des pannes et des retards qui ont persisté jusqu'à lundi après-midi, la société ayant constaté une « augmentation du taux d'erreurs » pour les clients qui tentaient de lancer de nouvelles instances dans EC2, son service cloud populaire qui fournit une capacité de serveur virtuel.
« Nous nous efforçons de rétablir complètement le service le plus rapidement possible », avait écrit la société à ce moment-là.
Vers 13 h 30 (heure de l'Est), AWS a déclaré commencer à observer les « premiers signes » d'une reprise du service EC2 dans certaines régions et appliquer des correctifs dans les zones restantes, « à partir de quoi nous prévoyons une diminution des erreurs de lancement et des problèmes de connectivité réseau ».
Amazon a également confirmé que la panne avait affecté Amazon.com, certaines de ses filiales et les opérations d'assistance à la clientèle d'AWS.
La panne a été signalée pour la première fois à 3 h 11 (heure de l'Est) dans la principale région US-East-1 d'AWS, hébergée dans le nord de la Virginie. Un avis publié sur la page d'état d'AWS indiquait que le service rencontrait des problèmes DNS avec DynamoDB, son service de base de données qui sous-tend de nombreuses autres applications AWS. Le DNS, ou système de noms de domaine, traduit les noms de sites Web en adresses IP afin que les navigateurs et autres applications puissent se charger.
AWS a évoqué un « problème opérationnel » affectant plusieurs services et a déclaré « travailler sur plusieurs pistes parallèles pour accélérer la reprise », dans une mise à jour publiée à 5 h 01 (heure de l'Est). Plus de 70 de ses propres services ont été touchés.
AWS a déclaré dans une mise à jour à 6 h 35 (heure de l'Est) que le problème DNS avait été « entièrement résolu » et que les opérations de service AWS « fonctionnaient normalement ».
AWS est le premier fournisseur de technologie d'infrastructure cloud, représentant environ un tiers du marché, devant Microsoft et Google, selon Synergy Research Group. Des millions d'entreprises et d'organisations font confiance à AWS pour leurs services de cloud computing, tels que les serveurs et le stockage.
Alors qu'AWS a rétabli ses opérations après cette panne majeure, l'incident relance le débat sur la concentration du marché du cloud. L'autorité britannique de surveillance de la concurrence estime que la domination d'AWS et de Microsoft, qui contrôlent chacun près de 40 % du secteur, freine la concurrence et l'innovation, et que le marché des services cloud « ne fonctionne pas ». Le régulateur plaide pour que les deux entreprises soient dotées d'un « statut de marché stratégique », ce qui permettrait d'examiner de plus près leurs pratiques, notamment les licences logicielles de Microsoft et les frais de transfert de données d'AWS.
Source : Amazon Web Services
