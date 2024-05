Amazon Web Services (AWS) a annoncé son intention d'investir 7,8 milliards d'euros dans le cloud souverain européen AWS en Allemagne jusqu'en 2040, ce qui reflète l'engagement à long terme d'AWS à répondre aux besoins de souveraineté numérique de l'Europe. Le Cloud souverain européen AWS prévoit de lancer sa première région AWS dans l'État de Brandebourg, en Allemagne, d'ici la fin de 2025, disponible pour tous les clients.



L'investissement à long terme d'AWS devrait entraîner un effet d'entraînement dans la communauté cloud locale, grâce à l'accélération des gains de productivité, à l'autonomisation de la transformation numérique des entreprises, à l'autonomisation du réseau de partenaires AWS (APN), à la montée en compétences de la main-d'œuvre cloud et numérique, au développement de projets d'énergie renouvelable et à la création d'un impact positif dans les communautés au sein desquelles AWS opère. Au total, l'investissement prévu par AWS devrait contribuer à hauteur de 17,2 milliards d'euros au produit intérieur brut (PIB) total de l'Allemagne jusqu'en 2040, et soutenir en moyenne 2 800 emplois équivalents temps plein dans les entreprises allemandes locales chaque année. Ces emplois - y compris la construction, la maintenance des installations, l'ingénierie, les télécommunications et d'autres emplois au sein de l'économie locale au sens large - font partie de la chaîne d'approvisionnement des centres de données d'AWS.



Le Cloud souverain européen AWS sera un nouveau cloud indépendant pour l'Europe, conçu pour offrir un choix supplémentaire afin d'aider les organisations du secteur public et les clients des industries hautement réglementées à répondre à leurs besoins évolutifs en matière de souveraineté. Il utilisera toute la puissance d'AWS avec la même architecture familière, le même portefeuille de services étendu et les mêmes API que les clients utilisent aujourd'hui, bien qu'il soit séparé des régions AWS existantes. Cela signifie que les clients utilisant le Cloud souverain européen AWS bénéficieront des avantages de l'infrastructure AWS, notamment une sécurité, une disponibilité, des performances et une résilience à la pointe de l'industrie.



Le Cloud souverain européen AWS offrira aux clients la capacité de répondre à des exigences strictes en matière d'autonomie opérationnelle et de résidence des données au sein de l'Union européenne (UE), avec une infrastructure entièrement située dans l'UE et exploitée indépendamment des régions existantes. L'AWS European Sovereign Cloud permettra aux clients de conserver toutes les données clients et les métadonnées qu'ils créent (telles que les rôles, les autorisations, les étiquettes de ressources et les configurations qu'ils utilisent pour exécuter AWS) dans l'UE.



Amazon Web Services (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing et des API à la demande aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation au compteur et d'un paiement à l'utilisation. Ces services web de cloud computing fournissent divers services liés à la mise en réseau, au calcul, au stockage, au middleware, à l'IoT et à d'autres capacités de traitement, ainsi que des outils logiciels via des fermes de serveurs AWS. Cela libère les clients de la gestion, de la mise à l'échelle et de la correction du matériel et des systèmes d'exploitation.Amazon Web Services (AWS), l'activité de cloud computing d'Amazon, a confirmé de nouveaux détails sur son "cloud souverain" européen, conçu pour permettre une plus grande résidence des données dans toute la région. La société a déclaré que la première région de cloud souverain AWS sera mise en place dans l'État allemand du Brandebourg, et sera mise en service d'ici la fin de l'année 2025. AWS a ajouté qu'elle prévoyait d'investir 7,8 milliards d'euros (8,5 milliards de dollars) dans cette installation jusqu'en 2040.L'annonce, manifestement programmée pour coïncider avec le sommet AWS Berlin qui se tient dans la capitale allemande, intervient environ sept mois après qu'AWS a révélé pour la première fois des plans pour un cloud souverain.Voici ce qu'Amazon écrit sur l'annonce :Au cours des 25 dernières années, Amazon a favorisé le développement économique en investissant dans les infrastructures, les emplois et les compétences dans les communautés et les pays d'Europe. Depuis 2010, Amazon a investi plus de 150 milliards d'euros dans l'UE et employe plus de 150 000 personnes dans des postes permanents au sein du marché unique européen. Le lancement du cloud souverain européen AWS s'appuie sur un engagement à long terme envers l'Europe et un investissement continu dans son avenir numérique.", a déclaré Max Peterson, vice-président de Sovereign Cloud chez AWS. "En Allemagne, AWS collabore également avec les communautés locales sur des programmes innovants à long terme qui auront un impact durable dans les zones où se trouve l'infrastructure. Ils se concentrent sur le développement de la main-d'œuvre du cloud et des initiatives éducatives pour les apprenants de tous âges, en aidant à résoudre le déficit de compétences et à se préparer aux emplois technologiques de l'avenir. Par exemple, l'année dernière, AWS s'est associé à Siemens AG pour concevoir le premier programme d'apprentissage pour les centres de données AWS en Allemagne, et a lancé la première certification nationale en matière de cloud computing avec la Chambre de commerce allemande (DIHK), ainsi que l'AWS Skills to Jobs Tech Alliance en Allemagne. Ils travailleront en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour déployer ces programmes de compétences et veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins régionaux.", a déclaré le professeur Jörg Steinbach, ministre de l'économie, du travail et de l'énergie du Brandebourg. "Depuis le premier jour, AWS estime qu'il est essentiel que ses clients aient le contrôle de leurs données, et des choix sur la façon dont ils sécurisent et gèrent ces données dans le cloud. AWS offre aux clients la flexibilité de choisir comment et où ils veulent exécuter leurs charges de travail, y compris une expérience éprouvée en matière d'innovation pour prendre en charge des charges de travail spécialisées dans le monde entier. AWS aide les clients à répondre à des exigences strictes en matière de sécurité, de souveraineté et de respect de la vie privée dans les régions AWS souveraines existantes.Amazon conclue l'annonce :: Amazon Web Service (AWS)Quel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que le Cloud souverain européen AWS est une offre crédible ou pertinente ?