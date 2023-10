Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'AWS European Sovereign Cloud, un nouveau cloud indépendant pour l'Europe conçu pour aider les clients du secteur public et ceux des industries hautement réglementées à répondre aux exigences réglementaires les plus strictes en matière de résidence des données et d'opérations. Situé et exploité en Europe, l'AWS European Sovereign Cloud sera physiquement et logiquement séparé des régions AWS existantes, avec la même sécurité, la même disponibilité et les mêmes performances que les régions AWS existantes, offrant ainsi aux clients un choix supplémentaire pour répondre à leurs besoins en matière de résidence des données, d'autonomie opérationnelle et de résilience. L'AWS European Sovereign Cloud sera lancé avec sa première région AWS en Allemagne et sera disponible pour tous les clients européens.Comme pour les régions AWS existantes, les clients auront le contrôle et l'assurance qu'AWS n'accèdera pas à leurs données ou ne les utilisera pas à quelque fin que ce soit sans leur accord, ainsi que l'accès aux contrôles de souveraineté les plus stricts parmi les principaux fournisseurs de services en cloud. Seuls les employés d'AWS résidant dans l'UE auront le contrôle des opérations et de l'assistance pour le cloud souverain européen d'AWS. Pour les clients ayant des besoins accrus en matière de résidence des données, l'AWS European Sovereign Cloud leur permettra de conserver toutes les métadonnées qu'ils créent (telles que les rôles, les autorisations, les étiquettes de ressources et les configurations qu'ils utilisent pour faire fonctionner AWS) dans l'UE, et disposera de ses propres systèmes de facturation et de mesure de l'utilisation.", a déclaré Max Peterson, vice-président de Sovereign Cloud chez AWS. "", a déclaré Claudia Plattner, présidente de l'Office fédéral allemand pour la sécurité de l'information (BSI). "".L'AWS European Sovereign Cloud sera souverain de par sa conception et s'appuiera sur plus d'une décennie d'expérience d'AWS dans l'exploitation de plusieurs clouds indépendants pour les charges de travail les plus critiques et les plus restreintes. Les clients qui ont besoin de plus d'options pour répondre aux besoins d'isolation stricte et de résidence des données dans le pays pourront s'appuyer sur des offres existantes telles que AWS Outposts ou AWS Dedicated Local Zones pour déployer l'infrastructure AWS European Sovereign Cloud dans les lieux qu'ils choisissent. Les AWS Outposts sont des solutions entièrement gérées qui fournissent l'infrastructure et les services AWS à pratiquement n'importe quel emplacement sur site ou en périphérie pour une expérience hybride cohérente.Ils sont conçus pour les charges de travail qui doivent rester sur site en raison de la latence, du traitement des données et des exigences de résidence des données, lorsque les clients veulent que ces charges de travail fonctionnent de manière transparente avec leurs autres charges de travail dans AWS. Les AWS Dedicated Local Zones sont un type d'infrastructure construit pour une utilisation exclusive par un client ou une communauté et placé dans un emplacement spécifié par le client. Elles sont conçues pour réduire les frais opérationnels liés à la gestion d'une infrastructure sur site à grande échelle et peuvent être configurées pour répondre aux exigences réglementaires spécifiques d'un client.Les clients d'AWS European Sovereign Cloud bénéficieront de la même faible latence et de la même haute disponibilité que celles qu'ils attendent des régions AWS existantes, ainsi que de l'accès au cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde pour stimuler l'innovation. L'AWS European Sovereign Cloud offrira plusieurs zones de disponibilité, une infrastructure placée dans des lieux géographiques séparés et distincts, avec une distance suffisante pour réduire de manière significative le risque qu'un seul événement ait un impact sur la continuité des activités des clients, tout en étant suffisamment proche pour offrir une faible latence aux applications à haute disponibilité qui utilisent plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d'une alimentation électrique, d'un système de refroidissement et d'une sécurité physique indépendants, et est reliée par des réseaux redondants à très faible latence.AWS offre l'infrastructure cloud la plus vaste et la plus complète au monde, avec 102 zones de disponibilité réparties dans 32 régions géographiques, et prévoit de lancer 15 zones de disponibilité et cinq régions AWS supplémentaires au Canada, en Allemagne, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. L'infrastructure AWS en Europe comprend actuellement huit régions AWS à Francfort, en Irlande, à Londres, à Milan, à Paris, à Stockholm, en Espagne et à Zurich, et plus de 120 points de présence du réseau de distribution de contenu (CDN) dans plus de 25 villes réparties dans 19 États membres européens. Certaines des plus grandes équipes de développement AWS sont situées en Europe, avec des centres clés à Dublin, Dresde et Berlin. Aujourd'hui, Amazon crée des milliers d'emplois de qualité et investit des milliards d'euros dans les économies européennes. Dans l'ensemble de l'UE, Amazon a créé plus de 100 000 emplois permanents, et de nombreux composants majeurs d'AWS, notamment le système AWS Nitro et Amazon CloudWatch, sont construits dans l'UE. L'AWS European Sovereign Cloud favorisera le développement économique en investissant dans les infrastructures, les emplois et les compétences dans les communautés et les pays d'Europe. Dans le cadre de son engagement continu à contribuer au développement des compétences numériques, AWS embauchera et formera du personnel local supplémentaire pour exploiter et soutenir l'AWS European Sovereign Cloud.Les organisations de l'Union européenne font partie des millions de clients actifs qui utilisent AWS dans plus de 190 pays à travers le monde. AWS propose les contrôles de conformité les plus complets, en s'appuyant sur 143 normes de sécurité et certifications de conformité, afin d'aider les clients à satisfaire aux exigences réglementaires dans le monde entier. Pour répondre aux besoins supplémentaires en matière de résidence des données, d'autonomie opérationnelle et de résilience en Europe, AWS collabore étroitement avec les régulateurs européens et les agences nationales de cybersécurité pour construire l'AWS European Sovereign Cloud. De nombreux régulateurs, clients et partenaires AWS à travers l'Europe accueillent favorablement le nouveau AWS European Sovereign Cloud.", a déclaré Markus Richter, directeur de l'information du gouvernement fédéral allemand. "."", a déclaré Stefan Schnorr, secrétaire d'État au ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports. "".", a déclaré Jarkko Levasma, directeur de l'information du gouvernement finlandais au ministère des Finances. "", a déclaré Tomas Krejci, directeur adjoint de l'Agence nationale de cybersécurité et de sécurité de l'information (NÚKIB) en République tchèque. "", a déclaré Dan Cimpean, directeur de la Direction nationale de la cybersécurité de Roumanie. "SAP SE est un leader du marché des logiciels d'application d'entreprise. Avec un réseau mondial de clients, de partenaires, d'employés et de leaders d'opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie des gens. SAP et AWS continuent de collaborer pour accélérer la transformation numérique et soutenir leurs clients dans le monde entier. "", a déclaré Peter Pluim, président de SAP Enterprise Cloud Services et de SAP Sovereign Cloud Services. "Dedalus est l'un des plus grands éditeurs de logiciels de santé au monde, fournissant des logiciels de santé sur l'ensemble du continuum des soins aux patients. Elle dessert 6 700 organisations de soins de santé, 5 700 centres de diagnostic et de laboratoire, et des centaines de régions dans le monde, aidant les soignants à s'occuper de plus de 540 millions de patients. Depuis 2021, Dedalus utilise AWS pour fournir des solutions logicielles de santé, y compris des services natifs et de plateforme pour les dossiers de soins de Dedalus, ainsi que des capacités de déploiement liées au cloud. "", a déclaré Andrea Fiumicelli, président de Dedalus. "Avec des sites dans plus de 20 pays et plus de 27 000 employés, T-Systems est l'un des principaux fournisseurs de services numériques en Europe. La filiale de Deutsche Telekom a son siège en Allemagne et est présente en Europe, ainsi que sur certains marchés clés et sites de production stratégiques. T-Systems fournit une chaîne de production et d'approvisionnement mondiale à des entreprises opérant dans le monde entier. T-Systems et AWS ont entamé une collaboration stratégique en 2021 afin d'accompagner les clients dans leur parcours numérique. "", a déclaré Greg Hyttenrauch, vice-président senior, Global Cloud Services chez T-Systems. "O2 Telefónica est l'un des principaux fournisseurs de télécommunications intégrées en Allemagne, avec une clientèle de plus de 44 millions d'abonnements mobiles et 2,3 millions d'abonnements haut débit. Depuis 2020, O2 Telefónica travaille avec AWS pour accélérer la progression de son réseau, amplifier l'automatisation et conduire l'innovation à un rythme accéléré. Dans le cadre de son processus de transformation numérique, l'opérateur de télécommunications a migré une majorité de ses applications informatiques vers AWS. "", a déclaré Mallik Rao, directeur de la technologie et de l'information chez O2 Telefónica en Allemagne. "Heidelberger Druckmaschinen AG est l'un des principaux fabricants de machines d'impression offset industrielles. L'entreprise allemande de mécanique de précision propose également une large gamme de solutions pour l'industrie des médias imprimés et un écosystème de solutions numériques construites sur AWS. "", a déclaré Bernhard Wagensommer, vice-président de Prinect, Heidelberger Druckmaschinen AG.Fondée en 2012, Raisin est une société de technologie financière à croissance rapide qui coopère avec plus de 400 banques dans plus de 30 pays, connectant les partenaires avec les épargnants par le biais de sa plateforme. Raisin a collaboré avec AWS sur des charges de travail critiques, y compris les applications commerciales de l'entreprise, les applications web/clients, la reprise après sinistre, et bien d'autres. "", a déclaré Gerhard Koestler, directeur des systèmes d'information chez Raisin.Avec plus de 600 000 clients et des actifs gérés de plus de 15 milliards d'euros, Scalable Capital est l'un des principaux gestionnaires d'actifs numériques en Europe. Avec Scalable Broker, les clients peuvent négocier eux-mêmes des actions, des ETF, des fonds, des obligations et des produits dérivés, à partir de 1 EUR. La fintech exploite la majorité de ses charges de travail sur AWS. "", a déclaré Andreas Schranzhofer, directeur de la technologie chez Scalable Capital. "La Volksbank est l'organisation à l'origine de SNS, ASN Bank, RegioBank et BLG Wonen et la force motrice en arrière-plan qui développe des produits, des processus et des systèmes bancaires basés sur les besoins humains. En tant que banque comptant plus de 3 millions de clients, la Volksbank souhaite se démarquer en ayant un impact social sur la vie des Néerlandais. "", a déclaré Sebastiaan Kalshoven, directeur IT/CTO de la Volksbank. "Telia Company est un leader nordique et balte des télécommunications et une maison de médias nordique, au service des consommateurs, des entreprises et des clients du secteur public avec une infrastructure et des services numériques essentiels, des services TIC et des divertissements. Telia utilise AWS DeepRacer dans le cadre de son programme de formation de 2 000 employés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique avec AWS. "", a déclaré Rainer Deutschmann, directeur de l'exploitation du groupe chez Telia Company. "Accenture, partenaire AWS Premier Tier Services Partner, est une société mondiale de services professionnels de premier plan dont les ressources sont axées sur l'accélération de l'adoption de bout en bout d'AWS et l'optimisation de la transformation à l'échelle de l'entreprise, en toute sécurité, à la vitesse et à l'échelle. L'équipe mondiale AWS d'Accenture, composée de plus de 20 000 professionnels certifiés, détient plus de 24 000 certifications AWS et plus de 30 compétences AWS. "", a déclaré Valerio Romano, cloud first lead EMEA, Accenture. "AlmavivA est un partenaire AWS Premier Tier Services Partner qui offre une expérience éprouvée, des compétences uniques, une recherche continue et une connaissance approfondie d'un éventail de secteurs de marché publics et privés, ce qui en fait le premier groupe italien dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. "", a déclaré Patrick Callewaert, associé et EMEA AWS Alliance lead, Deloitte North South Europe. "Eviden, une entreprise d'Atos, est un partenaire AWS Premier Tier Services dans le domaine de la transformation numérique axée sur les données, fiable et durable. "", a déclaré Yannick Tricaud, responsable de l'Europe du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique chez Eviden, Groupe Atos. "Le groupe Materna est un fournisseur international de services informatiques originaire d'Allemagne, qui utilise avec succès AWS pour mettre en œuvre des solutions de transformation numérique. Materna est un partenaire AWS Advanced Tier Services Partner qui se concentre sur les compétences AWS pour l'IoT, les appareils mobiles, la migration, DevOps et le big data, et propose le développement d'applications agiles dans ces domaines. "", a déclaré Martin Wibbe, PDG de Materna. "msg group est une société allemande d'informatique et de conseil. En tant que partenaire AWS Advanced Tier Services, msg conseille ses clients pour concevoir, planifier, développer, migrer et gérer les charges de travail et les applications sur AWS. "", a déclaré le Dr Jürgen Zehetmaier, PDG de msg. "Amazon s'engage à devenir une entreprise plus durable et à atteindre un taux net de zéro carbone dans l'ensemble de ses activités d'ici 2040, soit 10 ans avant l'Accord de Paris, dans le cadre de The Climate Pledge. Amazon a cofondé The Climate Pledge et en est devenu le premier signataire en 2019. Dans le cadre de son engagement Climate Pledge, Amazon est sur la voie d'alimenter ses opérations avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, cinq ans avant l'objectif initial de 2030. Voir la méthodologie publique d'Amazon pour en savoir plus sur son approche. En 2022, Amazon a établi un nouveau record pour la quantité d'énergie renouvelable annoncée par une seule entreprise en une année et reste la plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable, une position qu'elle occupe depuis 2020, selon Bloomberg New Energy Finance. Amazon a désormais 401 projets d'énergie renouvelable dans 22 pays. En outre, AWS sera positive en termes d'eau d'ici 2030, en restituant plus d'eau aux communautés qu'elle n'en utilise pour ses opérations directes.