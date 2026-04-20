Selon un rapport du Financial Times, d'importants projets de centres de données impliquant Microsoft, OpenAI et d'autres entreprises technologiques dépasseront de plus de trois mois les délais initialement prévus. Le rapport s'appuie sur les données de la société d'analyse de données géospatiales SynMax, qui utilise l'imagerie satellite et l'IA pour fournir des informations en temps réel et des analyses prédictives sur les secteurs maritime et énergétique.
L'imagerie satellite est utilisée pour évaluer l'avancement de divers projets de construction, en recherchant des étapes clés telles que le défrichage et les travaux de fondation. Ces données sont ensuite recoupées avec des informations issues du secteur, notamment des déclarations publiques, des documents réglementaires et des permis, ainsi que des entretiens menés sur le terrain. La synthèse des données renseigne sur l'état d'avancement des projets.
Une crise de délais révélée par la surveillance spatiale
Un campus de 485 hectares comptant 10 bâtiments est en cours de construction dans le comté de Shackelford, au Texas, pour le compte d'Oracle, qui l'équipera pour OpenAI. Le projet devrait avoir une capacité de 1,4 GW et être livré au cours du second semestre 2026, mais des images satellites datant de début avril 2026 montrent que seules six parcelles ont été défrichées pour la construction, dont une seule présente des signes de développement.
SynMax estime qu'un bâtiment pourrait éventuellement être livré d'ici la fin de l'année, mais un calendrier plus réaliste repousse cette échéance à 2027. Un autre projet lié à OpenAI, un site de 1,2 GW dans le comté de Milam, au Texas, montre des signes de lenteur, avec un seul bâtiment en construction.
Les entreprises impliquées dans ces projets de centres de données ont nié les retards signalés. « La construction de notre centre de données historique se déroule comme prévu et nous allons accélérer le rythme à partir de maintenant. En partenariat avec Oracle, SB Energy et un écosystème plus large de partenaires, nous réalisons des progrès rapides à Abilene, dans le comté de Shackelford et dans le comté de Milam, au Texas », a déclaré OpenAI.
Oracle a déclaré : « chaque centre de données que nous développons pour OpenAI avance dans les délais, et la construction se déroule comme prévu ». SB Energy a souligné que « le centre de données du comté de Milam respecte le calendrier et est en passe de devenir lun des centres de données de ce type les plus rapides jamais livrés ». Mais les acteurs de terrain font état dune réalité complètement différente de celle qu'évoquent les entreprises.
Les causes structurelles et logistiques de ces retards
Près de 40 % des projets de centres de données aux États-Unis pourraient ne pas être achevés cette année comme prévu. Les retards observés s'expliquent par une combinaison de pénuries chroniques touchant la main-d'uvre, l'énergie et l'équipement. Les dirigeants du secteur soulignent un manque critique d'ouvriers spécialisés, notamment des électriciens et des tuyauteurs, indispensables pour mener à bien bien ces infrastructures complexes.
De plus, l'approvisionnement en composants essentiels est freiné par des tarifs douaniers sur le matériel importé de Chine, notamment les transformateurs. Enfin, le processus d'obtention des permis nécessaires reste une étape longue et difficile qui ralentit la mise en service des installations.
L'impact contre-productif des droits de douane de Trump
En raison de la guerre commerciale de Donald Trump contre la Chine, les promoteurs ne peuvent pas importer suffisamment de transformateurs, dappareillages de commutation et de batteries pour construire linfrastructure électrique dont chaque centre de données a besoin. Le secteur traverse une crise majeure. Cet état de choses souligne que les États-Unis restent très dépendants de la Chine, malgré des années d'efforts pour rapatrier la production.
La Chine fabrique ces composants principalement pour des fournisseurs américains « depuis des décennies ». Ces composants nécessitaient auparavant un délai de livraison compris entre 24 et 30 mois avant 2020. Aujourdhui, les délais dattente peuvent atteindre cinq ans. Ce retard pourrait avoir son importance. En effet, certains analystes affirment que la Chine aurait environ 5 ans de retard sur les États-Unis dans la course à lIA et d'autres secteurs.
Plutôt que de compter sur la Chine, Donald Trump préférerait que les États-Unis fabriquent leur propre équipement. Cependant, à l'heure actuelle, la capacité de production américaine pour ces appareils ne peut pas suivre la demande. En conséquence, seulement un tiers des plus grands centres de données prévus pour 2026 sont effectivement en cours de construction. Les droits de douane contre la Chine paralysent plusieurs entreprises américaines.
Les droits de douane avaient déjà aggravé les pénuries de GPU et augmenté les prix pour les consommateurs, car les fabricants tentaient de quitter la Chine pour des pays moins taxés comme le Vietnam. Mais ces pays ont également été soumis à des droits de douane élevés, et il n'y a plus d'endroit où aller. La vision de Donald Trump, à travers les droits de douane élevés, consiste à rendre les États-Unis plus grands, mais la réalité est plus prosaïque.
L'industrie américaine impuissante face à cette demande
Cette pénurie d'équipement est un obstacle majeur. Il ne sagit pas de composants facultatifs. Ils constituent lépine dorsale de linfrastructure électrique de tout centre de données, léquipement qui capte lélectricité du réseau et la rend utilisable pour des milliers de GPU fonctionnant en parallèle. Sans eux, il n'y a pas d'installation. Sans installation, il n'y a pas de capacité de calcul. Et sans capacité de calcul, la course à l'IA ralentit considérablement.
Le problème est d...
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