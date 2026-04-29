La société DataBank, basée à Dallas, a franchi une étape majeure dans le développement de ses infrastructures cloud en obtenant un financement de 2 milliards de dollars. Ce prêt, dirigé par Mitsubishi UFJ Financial Group, est destiné à la construction de 3 centres de données à Red Oak, une banlieue située à une trentaine de kilomètres de Dallas. Ce projet s'inscrit dans l'ambition du Texas de s'imposer comme un pôle technologique stratégique.
Pour cela, le Texas a autorisé de nombreux projets ces dernières années. Bien que la direction de DataBank ait gardé l'identité de son locataire confidentielle, les registres fiscaux de l'État du Texas désignent le géant Oracle comme l'occupant de l'intégralité du campus. DataBank tire parti de la demande croissante d'installations construites à proximité des centres urbains, d'où elles peuvent fournir plus rapidement des modèles d'IA aux utilisateurs.
Un projet d'envergure visant à accélérer le développement de l'IA
Les Big Tech se sont concentrés sur la construction d'immenses installations dotées de la puissance de calcul nécessaire pour développer des modèles d'IA avancés. Selon Raul Martynek, PDG de DataBank, le succès du projet Red Oak reflète la demande croissante pour ce que l'on appelle des installations d'inférence. Elles offrent la proximité physique et les vitesses de réseau permettant aux clients d'utiliser et d'interagir avec l'IA de manière transparente.
« Pourquoi les utilisateurs de centres de données veulent-ils être proches des marchés métropolitains ? Parce que c'est là que se trouve la majeure partie de la fibre optique et que c'est là que se trouvent les gens », a déclaré Raul Martynek. « Et qui consomme ces produits ? Les gens. »
Le calcul d'inférence, qui gère le traitement d'un prompt lorsqu'il est soumis à un modèle d'IA, est un segment en forte croissance du marché des centres de données. En 2025, 9 % des charges de travail des centres de données concernaient le calcul d'inférence, contre 14 % pour l'entraînement, selon les données mondiales récentes publiées par le cabinet JLL. Les 77 % restants étaient consacrés au cloud computing traditionnel des centres de données.
Selon JLL, d'ici 2030, 37 % des charges de travail du secteur des centres de données concerneront le calcul d'inférence et 13 % l'entraînement. « C'est une inquiétude majeure pour beaucoup. La prochaine étape consistera, une fois que vos modèles auront appris et auront été entraînés, à passer à la phase d'inférence et à se rapprocher des centres urbains », a déclaré Carl Beardsley, responsable des centres de données chez JLL Capital Markets.
Calendrier de livraison et envergure du complexe de Red Oak
Parallèlement à ce projet, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) mène une initiative visant à lever environ 600 millions de dollars supplémentaires pour financer un quatrième bâtiment qui fera partie du campus de Red Oak. Selon la société, ce financement sera levé sur le marché des placements privés, auprès d'investisseurs de Wall Street. Raul Martynek, PDG de DataBank, n'a pas révélé le nom de l'occupant du complexe ni des investisseurs.
Le projet actuel, comprenant quatre bâtiments pour une capacité de 240 mégawatts, ne représente que la moitié de l'ambition finale de DataBank pour le site de Red Oak. À terme, le campus devrait compter huit bâtiments totalisant une capacité de 480 mégawatts. En ce qui concerne la mise en uvre opérationnelle des centres de données, l'entreprise prévoit de livrer le premier bâtiment au cours du troisième trimestre de l'année 2026.
Les travaux de cette phase initiale devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2027, date à laquelle le quatrième bâtiment devrait être achevé. Cela dit, malgré l'explosion de la demande, le montage financier du projet a rencontré des obstacles liés à une prudence accrue des institutions bancaires.
Pour le quatrième bâtiment, MUFG a dû recourir au marché du placement privé pour lever les 600 millions de dollars supplémentaires. Les prêteurs traditionnels s'inquiètent de plus en plus de la concentration de dettes massives sur quelques acteurs majeurs de l'IA. Le PDG de DataBank a reconnu que le processus a été plus long que prévu, le marché du crédit ralentissant sa vitesse de déploiement face à l'ampleur des besoins financiers du secteur.
La course à l'IA s'appuie sur la dette et remodèle les marchés
Au sein du secteur technologique, les dirigeants affirment que ces relations commerciales peu orthodoxes sont essentielles pour répondre à une augmentation sans précédent de la demande en services d'IA. La nouvelle phase du boom de l'IA est financée non seulement par des capitaux à risque, mais aussi par des emprunts. Selon les analystes, cela pourrait provoquer un désastre si la demande pour les infrastructures et les services d'IA ne suit pas.
Selon certaines estimations, les entreprises américaines ont émis plus de 200 milliards de dollars d'obligations cette année pour financer leurs projets liés à l'IA. Anton Dombrovskiy, spécialiste des portefeuilles à revenu fixe chez le gestionnaire d'actifs T Rowe Price, affirme que « le crédit public et privé semble être devenu une source majeure de financement pour les investissements dans l'IA, et sa croissance rapide a suscité certaines inquiétudes ».
Certains analystes ont déjà averti que l'augmentation des dépenses d'investissement de certains des hyperscaleurs pourrait commencer à peser sur leurs programmes de rachat d'actions, qui ont contribué à soutenir les cours boursiers en 2025. JP Morgan a dénoncé les dépenses consacrées à l'IA. La banque estime qu'il faudra environ 650 milliards de dollars de revenus annuels pour obtenir un rendement de seulement 10 % sur le développement de l'IA.
Washington a adopté une attitude de laisser-faire à l'égard des activités d'un secteur considéré comme essentiel pour rivaliser avec la Chine. « C'est à eux de décider. Nous voulons que les entreprises américaines réussissent », a déclaré David Sacks, responsable de l'IA et de la cryptomonnaie à la Maison Blanche.
De son côté, l'administration Trump est également liée au vaste réseau d'investissements dans l'IA par le biais de sa participation dans Intel, sans parler de ses projets de prélever une part des ventes de puces de Nvidia et AMD à la Chine. Mais ce plan est au point mort. La Chine a bloqué les ventes de puces Nvidia afin d'intensifier ses efforts internes pour renforcer son indépendance en matière de semiconducteurs et concurrencer les États-Unis.
C'en est fini pour les promesses sur le zéro émission nette
Le campus Fermi au Texas prévoit des émissions annuelles pouvant atteindre 40,3 millions de tonnes de CO2, ce qui dépasse l'empreinte carbone totale de toutes les sources d'énergie de l'État du Connecticut. Par ailleurs, les infrastructures de xAI à Memphis et à Southaven, dans le Mississippi, génèrent quant à elles une pollution équivalente à celle de trente centrales électriques moyennes, illustrant la voracité énergétique de la course à l'IA....
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