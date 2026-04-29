Developers plan to build six of the sprawling campuses in Archbald, a northeastern Pennsylvania town of 7,000 people near the Pocono Mountains, to power the demand for artificial intelligence, eventually covering about 14 percent of the towns land. https://t.co/j3O1sBZCSu — The Washington Post (@washingtonpost) April 27, 2026

Les communautés locales ne veulent pas de ces datacenters car leur essor pollue les nappes phréatiques, rend l'eau impropre à la consommation, met à rude épreuve les réseaux électriques, est source de pollution sonore, etc.

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Les habitants d'une petite ville de Pennsylvanie se battent pour défendre leur communauté, car des promoteurs de centres de données ont déposé des demandes de permis pour construire six sites dans la région. Les centres de données proposés seront construits dans la ville d'Archbald, qui compte à peine 7000 habitants, et comprendront 51 entrepôts de données.Des rapports font état de ce que chacun de ces entrepôts de données aura une superficie équivalente à celle d'un Walmart Supercenter, et que l'ensemble de ces installations est prévu pour occuper environ 14 % des 44 km² de la ville. Les habitants de cette ville ont commencé à s'opposer à ces projets lorsque les demandes de permis ont été déposées en 2025.En août 2024, Meta, qui développe Llama, l'un des plus grands modèles de langage (LLM) open source, a révélé qu'il aura besoin de beaucoup plus de puissance de calcul pour former ses modèles à l'avenir. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2024 de Meta que pour entraîner le Llama 4, la société aura besoin de 10 fois plus de puissance de calcul que pour l'entraînement du Llama 3.Meta avait annoncé son intention de Llama 4 le modèle d'IA le plus avancé sur le marché en 2025. Cependant, malgré les dépenses colossales en matière d'infrastructure, Meta n'a pas réussi ce pari. Meta a publié Llama 4 en avril et a déclaré que son modèle égale les performances des meilleurs modèles du marché. Toutefois, il est apparu que Meta a truqué les tests pour donner l'impression que son modèle Llama 4 est meilleur que la concurrence.Meta continue de développer ses projets de centres de données afin d'augmenter ses capacités pour former les futurs modèles d'IA. Cependant, ces gigantesques infrastructures énergivores ont un impact important sur leur environnement et sur les riverains. Dans certaines régions du monde, les centres de données pour l'IA polluent les nappes phréatiques, rendent l'eau impropre à la consommation et exercent une pression sur les réseaux électriques.À Mansfield, en Géorgie, aux États-Unis, les habitants se plaignent de l'impact critique d'un centre de données de Meta sur leur environnement. Un récent rapport relate la façon dont le quotidien de Beverly Morris, une habitante de la ville, est devenu difficile depuis l'installation du centre de données.Depuis les travaux de construction du centre de données de Meta, la source deau privée de Beverly Morris est devenue trouble, chargée en sédiments, et donc impropre à la consommation. Elle ne peut plus boire leau du robinet, mais l'utilise pour d'autres usages. Beverly Morris doit désormais sapprovisionner en eau en bouteille ou transporter manuellement de leau propre. Le centre de données de Meta se situe à 400 mètres de son porche.« Je ne peux pas vivre dans ma maison si la moitié de celle-ci fonctionne et que je n'ai pas d'eau. Je ne peux pas boire l'eau », a-t-elle déclaré. Elle explique qu'elle a dû réparer la plomberie de sa cuisine pour rétablir la pression de l'eau. Mais l'eau qui sort du robinet contient encore des...