Amazon, Microsoft et Google ont renoncé à la construction de centres de données de plusieurs milliards $ en raison de l'opposition locale et font face à des pressions concernant leur impact environnemental

Amazon, Microsoft, Meta et Google sont confrontés à de nouveaux « problèmes liés aux centres de données » aux États-Unis. Selon un rapport de l'agence de presse Reuters, outre l'opposition locale à ces grands projets d'infrastructure, ces géants de la technologie subissent également une pression croissante de la part d'investisseurs qui exigent davantage de transparence sur leur impact environnemental, notamment en matière de consommation d'eau et d'énergie.
En 2023, Google et Microsoft ont consommé chacun 24 TWh d'électricité, ce qui dépasse la consommation de plus de 100 pays, dont l'Islande, le Ghana et la Tunisie, selon une analyse de Michael Thomas. Si l'utilisation massive d'énergie se traduit par un impact environnemental considérable pour ces géants de la technologie, il convient de noter que Google et Microsoft génèrent également plus d'argent que de nombreux pays. En outre, des entreprises comme Intel, Google et Microsoft sont en tête de l'adoption des énergies renouvelables dans l'industrie.
Avec l'essor de lintelligence artificielle (IA), les projets de constructions de centres de données ont également augmenté. Mais ces initiatives rencontrent des oppositions de la part des localités. Fin décembre 2025, les habitants du Michigan se sont opposé à un projet de centre de données soutenu par de grands magnats. Ce projet à 7 milliards de dollars, soutenu par des puissants comme Trump ou des grands noms de la filière technologique inquiète beaucoup les habitants locaux. Motifs : potentielle explosion de leurs factures dénergie, pollution de leau et défiguration de leur contrée paisible. Ce nest pas seulement une histoire locale : cest aussi un combat plus large entre les citoyens modestes et lélite politique et économique qui semble imposer ses choix. Le projet a même obtenu un demi-milliard en subventions fédérales, ce qui le rend encore plus controversé.
En outre, la fièvre de l'IA pousse les géants de la tech à dévorer les terres rurales américaines à coups de chèques à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais une résistance inattendue s'organise dans les champs. Plusieurs agriculteurs à travers le pays ont fermement repoussé des offres parfois chiffrées en dizaines de millions de dollars. Ces propositions dépassent largement la valeur marchande de leurs propriétés, mais les fermiers ont refusé de mettre un prix sur les terres qu'ils aiment profondément. Ce mouvement, d'abord discret, est en train de remodeler le rapport de force entre la Silicon Valley et l'Amérique profonde.
Récemment, Amazon, Microsoft, Meta et Google sont confrontés à de nouveaux « problèmes liés aux centres de données » aux États-Unis. Selon un rapport de l'agence de presse Reuters, outre l'opposition locale à ces grands projets d'infrastructure, ces géants de la technologie subissent également une pression croissante de la part d'investisseurs qui exigent davantage de transparence sur leur impact environnemental, notamment en matière de consommation d'eau et d'énergie.
Plusieurs projets de centres de données de plusieurs milliards de dollars ont récemment été abandonnés en raison de la résistance locale, tandis que plus dune douzaine dinvestisseurs auraient fait part de leurs inquiétudes à lapproche des prochaines assemblées générales annuelles. Ces investisseurs demandent aux entreprises de divulguer davantage de détails sur la manière dont elles comptent gérer la demande croissante en ressources à mesure quelles augmentent leur capacité de calcul, selon le rapport.
Les investisseurs de Google, Nvidia et dautres sinquiètent de la capacité des entreprises à atteindre leurs objectifs climatiques
Trillium Asset Management, qui gère plus de 4 milliards de dollars d'actifs, a déjà déposé une résolution auprès d'Alphabet pour demander des éclaircissements sur la manière dont l'entreprise compte atteindre ses objectifs climatiques face à des besoins énergétiques croissants, note le rapport de Reuters. Malgré un engagement pris en 2020 de réduire ses émissions et de recourir à une énergie sans carbone d'ici 2030, l'entreprise a augmenté ses émissions de 51 %, laissant les investisseurs dans l'incertitude quant à ses plans pour atteindre ces objectifs.
Parallèlement, Green Century Capital Management est en pourparlers avec Nvidia au sujet d'une éventuelle résolution visant à garantir que « les gains à court terme de l'IA ne se fassent pas au détriment des risques climatiques et financiers à long terme », ce qui indique que la vigilance des investisseurs s'étend à l'ensemble de l'écosystème de l'IA, ajoute le rapport de Reuters. Les actionnaires demandent des données plus détaillées sur la consommation d'eau des entreprises.
Les données de Mordor Intelligence montrent que les centres de données nord-américains ont consommé près de 1 000 milliards de litres d'eau en 2025, soit environ l'équivalent de la demande annuelle de la ville de New York. Meta, Google, Amazon et Microsoft ont mis en place des systèmes de refroidissement en circuit fermé qui consomment moins d'eau, mais les informations communiquées sur cette consommation sont incohérentes.
Le rapport environnemental 2025 de Meta incluait la consommation deau de ses sites en propriété, mais excluait les installations louées et en construction. Sa consommation totale a augmenté de 51 %, passant de 3 726 mégalitres en 2020 à 5 637 mégalitres en 2024, soit suffisamment pour approvisionner plus de 13 000 foyers pendant un an. Le rapport 2025 de Google couvrait à la fois les sites détenus en propre et ceux loués, mais nincluait pas les installations gérées par des tiers. Amazon et Microsoft ont rendu compte de leur consommation globale deau dans leurs rapports de développement durable 2025, mais aucun des deux na fourni de ventilation par site.
Josh Weissman, directeur de la mise à disposition des capacités dinfrastructure chez Amazon, a déclaré que lentreprise « divulguait de plus en plus les données de consommation deau spécifiques aux sites où nous opérons ». Un porte-parole dAmazon a ajouté que lentreprise visait à être un « bon voisin » et investissait dans des mesures defficacité, lajout de nouvelles sources dénergie et la réduction de la consommation deau.
Les investisseurs ont déclaré que les données au niveau des sites étaient importantes pour évaluer les risques opérationnels et comprendre comment les entreprises les gèrent. Ils souhaitent également plus de clarté sur les efforts visant à reconstituer les réserves deau. « Nous ne les avons pas vus divulguer suffisamment d'informations sur leur consommation d'eau (et son) impact sur la communauté locale », a déclaré Jason Qi, analyste technologique en chef chez Calvert Research and Management.
Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la durabilité environnementale était « une valeur fondamentale » et que l'entreprise « s'attaquait de manière proactive aux défis de la durabilité et accélérait la mise en place de solutions pour un impact à long terme ». Dan Diorio, vice-président de la Data Center Coalition, a déclaré que lengagement communautaire avait fait lobjet dune attention accrue au cours de lannée écoulée. « Il est crucial dêtre transparent avec eux concernant la consommation dénergie et deau afin que les résidents puissent comprendre que ce projet ne mettra pas à rude épreuve leurs ressources... et quil les protégera en tant que contribuables », a-t-il déclaré à Reuters.
L'essor fulgurant de l'IA compromet gravement les engagements climatiques des géants de la technologie. La construction de centres de données massifs exige des besoins en énergie et en eau sans précédent pour l'alimentation et le refroidissement des serveurs. Bien que Google, Microsoft, Amazon et Meta aient initialement visé la neutralité carbone, leurs émissions de gaz à effet de serre augmentent de manière alarmante en raison d'un recours accru au gaz naturel. Les vieilles centrales à charbons sont également rouvertes. L'IA pollue les nappes phréatiques et rend l'eau impropre à la consommation, car ces installations déversent les eaux usées dans les rivières.
Source : Reuters
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