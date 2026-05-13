Une infrastructure aux dimensions démesurées pour l'IA

Pressions hydriques critiques et écosystèmes menacés

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Le comté de Box Elder, situé dans une zone rurale de l'Utah, est pressenti pour accueillir un projet de centre de données hyperscale d'une ampleur exceptionnelle. L'envergure de l'infrastructure est telle qu'elle devrait générer et consommer une quantité d'énergie deux fois supérieure à celle de l'intégralité de l'État de l'Utah. Ce projet colossal est porté par l'entreprise de l'investisseur Kevin OLeary, connu pour l'émission télévisée « Shark Tank ».Selon les promoteurs, le projet financera des bâtiments modernes à la base aérienne de Hill tout en produisant l'intégralité de son énergie, en purifiant l'eau qu'il utilise afin que celle-ci puisse être rejetée dans le Grand Lac Salé, et en créant 2 000 emplois hautement rémunérés dans cette zone rurale.Baptisé Stratos, ce complexe de centre de données aura une puissance de 9 gigawatts, s'étendra sur plus 40 000 acres (environ 16 000 hectares) et fonctionnera entièrement hors réseau. Les plans du complexe révèlent qu'elle sera alimentée en gaz naturel provenant du Ruby Pipeline voisin, un gazoduc interétatique de 1 096 km qui traverse le nord de l'Utah, plutôt que par le réseau électrique public. Un point qui suscite de vives contestations.Le rôle de prometteur de Kevin OLeary a permis d'accélérer le projet. Le conseil dadministration chargé de superviser lAutorité de développement des installations militaires de lÉtat (MIDA) a approuvé le 24 avril une série de résolutions visant à faire avancer ce projet de plusieurs milliards de dollars, acceptant dagir vite et dappliquer des taxes bien inférieures à la normale afin daider Kevin OLeary à « attirer les hyperscaleurs » dans lUtah.Stratos suscite des inquiétudes en raison de sa consommation colossale en eau dans une région déjà sévèrement touchée par la sécheresse. Selon les écologistes, le centre de données pourrait mettre en péril l'écosystème fragile du Grand Lac Salé, dont l'assèchement menace déjà les habitants de Salt Lake City de nuages de poussière toxiques. Le lac rétrécit à cause du détournement de l'eau pour l'agriculture et de l'impact de la crise climatique.Les groupes de protestation indiquent également que les immenses systèmes de ventilation requis pour refroidir les installations de Stratos risquent d'augmenter les températures locales de plusieurs degrés, tandis que la pollution liée au réchauffement climatique dans l'État pourrait bondir d'environ 50 %.Une fois achevé, Stratos produirait et consommerait plus du double de l'électricité actuellement utilisée par l'ensemble de l'État de l'Utah. La phase 1 vise une capacité de 3 gigawatts, avec une extension prévue à 9 gigawatts sur plusieurs phases. Pour mettre cela en perspective, une production continue de 9 gigawatts suffirait à alimenter environ 6,75 millions de foyers américains 24 heures sur 24, sans parler de ses émissions de gaz à effet serre.Le projet devrait tout de même rapporter environ 30 millions de dollars par an en impôts pendant sa phase initiale, et créer jusqu'à 2 000 emplois permanents ainsi que 250 millions de dollars par an en taxe de vente pour l'État. Il semble donc que toutes les parties prenantes y trouveront leur compte. Mais certaines études ont rapporté que les dommages cachés à l'environnement et à la santé publique neutralisent les bénéfices perçus par les États.En outre, il ne s'agit encore que de projections, car aucun locataire n'a été annoncé. L'objectif principal du projet à l'avenir sera d'attirer de grands opérateurs de cloud en mettant à disposition de l'électricité et des terrains prêts à l'emploi. Selon les experts du secteur, cela pourrait s'avérer difficile, car les plus grands...