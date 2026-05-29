Le besoin crucial d'un cadre politique « adapté » à l'essor de l'IA

Recommandations techniques et financières pour relever ce défi

L'IA générative pousse la Silicon Valley vers les énergies fossiles

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L'essor de l'IA générative a accéléré limplantation massive de centres de données à léchelle mondiale. Cependant, cette frénésie a entraîné un lot de problèmes pour les populations vivant dans les régions dans lesquelles ces infrastructures sont installées. Elles sont énergivores et mettent en difficulté les réseaux électriques. Les vieilles centrales à charbon sont relancées pour répondre aux besoins de l'IA, ce qui accentue les niveaux de pollution déjà élevés.Les centres de données nécessitent aussi d'énormes quantités d'eau pour refroidir les serveurs, ce qui accroit la pression sur les sources d'eau et pollue les nappes phréatiques. En Europe, les analystes préviennent que les besoins en eau pourraient dépasser l'offre à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient.Dans un rapport intitulé « Scale and Secure: Powering Europe's Digital Sovereignty », Grundfos affirme que les progrès dépendront moins de l'accès aux puces électroniques adéquates que des contraintes en matière d'eau et d'énergie. Grundfos est une entreprise danoise qui se décrit comme un fournisseur de solutions hydrauliques à haute efficacité énergétique. L'entreprise a donc un intérêt direct dans la gestion des ressources vitales européennes.Selon le rapport, les besoins énergétiques des centres de données européens devraient plus que tripler d'ici à 2030, passant de 10 à 35 gigawatts. Leur part dans la consommation totale d'électricité en Europe, aujourd'hui d'environ 3 %, pourrait grimper entre 7 et 9 % à la fin de la décennie.Cette croissance rapide fait peser une pression considérable sur les ressources locales ; les systèmes de refroidissement absorbent environ 38 % de l'électricité de ces installations et mobilisent d'énormes quantités d'eau. Grundfos estime que les besoins des centres de données peuvent atteindre entre 11 356 et 18 927 mètres cubes d'eau par jour pour les plus grandes infrastructures, soit l'équivalent de la consommation 155 000 foyers européens.Grundfos affirme que l'Europe doit impérativement concilier ses ambitions en matière d'IA et de cloud computing avec les limites de ses ressources en eau et en énergie. L'entreprise a déclaré que si le développement de ces infrastructures numériques n'est pas rigoureusement coordonné, la mauvaise implantation ou l'inefficacité des centres risquent d'aggraver les problèmes d'approvisionnement et de susciter une vive opposition de la part du public.Alors que la course à l'IA s'intensifie, la Commission européenne a cédé aux pressions des lobbyistes des géants de la tech qui souhaitaient que l'impact environnemental des différents centres de données soit soustrait au regard du public. Trouver le bon équilibre permettrait à l'Union européenne de devenir une référence mondiale illustrant comment les infrastructures numériques peuvent coexister harmonieusement avec l'environnement naturel.Grundfos recommande d'intégrer des exigences strictes en matière d'efficacité énergétique et hydrique directement dans les politiques de gouvernance et les processus d'approbation des nouvelles installations. Les gouvernements sont encouragés à proposer des incitations financières, telles que des crédits d'impôt, des financements verts ou des subventions, pour favoriser l'adoption de technologies réduisant la consommation de ressources.De plus, la réutilisation de la chaleur excédentaire générée par les serveurs pour alimenter les réseaux de chauffage urbain constitue une piste prometteuse, bien que sa mise en uvre dépende surtout d'accords contractuels et institutionnels complexes entre les opérateurs, les services publics et les municipalités.Malgré ces recommandations pour une croissance responsable, l'imposition de nouvelles normes rencontre une certaine résistance de la part de l'industrie. Des groupes de pression, comme le CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe), ont déjà manifesté leur mécontentement face aux propositions de régulation, le CISPE ayant même tenté de devancer la stratégie de résilience de l'eau de l'UE en formulant ses propres recommandations.Il y a encore quelques années, Google, Microsoft, Amazon, et d'autres grandes entreprises technologiques étaient à l'avant-garde du monde des affaires pour reconnaître la gravité de l'urgence climatique et proposer des mesures...