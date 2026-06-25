« Mon vote en faveur du centre de données m'a coûté l'élection » : les centres de données énergivores suscitent la colère des électeurs et deviennent le cimetière politique des élus qui soutiennent ces projets

L'expansion rapide des centres de données destinés à l'IA provoque un contrecoup politique majeur aux États-Unis, entraînant la défaite électorale de plusieurs responsables locaux et sénateurs. Les électeurs s'opposent à ces projets en raison de leur impact sur la consommation d'énergie et de la hausse redoutée des factures d'électricité domestiques. Ce mécontentement transcende les clivages partisans, forçant les candidats à revoir leur soutien à ces mégas projets pour apaiser les craintes environnementales et économiques de leurs administrés. Les protestations se multiplient à l'échelle mondiale et provoquent l'annulation de certains projets.
Autrefois présentés par les politiciens comme de formidables opportunités de développement économique, les centres de données d'IA sont aujourd'hui perçus comme une menace majeure par les citoyens américains. Les opposants dénoncent l'impact environnemental de ces infrastructures, pointant du doigt leurs surconsommations d'électricité et d'eau. En Europe, les dirigeants sont appelés à protéger les ressources naturelles déjà surexploitées.
Les données statistiques illustrent un rejet écrasant de ces infrastructures. Une enquête Reuters/Ipsos révèle que 57 % des Américains s'opposent catégoriquement à la construction d'un centre de données dans leur région, tandis qu'un maigre 14 % se sent à l'aise à l'idée de vivre à proximité de telles installations.
Cela ne s'arrête pas là. Ce désaveu est confirmé par un sondage Gallup soulignant qu'environ 7 Américains sur 10 s'opposent au développement local de centres de données liés à l'IA. De plus, une vaste étude du Pew Research Center menée auprès de plus de 8 500 adultes démontre que les citoyens considèrent majoritairement ces infrastructures comme profondément néfastes pour l'environnement, l'équilibre énergétique et leurs conditions de vie.
Les électeurs dénoncent une aberration écologique et énergétique
La soif inextinguible des centres de données en ressources naturelles engendre une pression environnementale insoutenable. Le mégaprojet Stratos, prévu dans l'Utah près du Grand Lac Salé, illustre parfaitement cette folie des grandeurs : cette installation aurait nécessité jusqu'à 9 gigawatts d'électricité, soit une consommation supérieure à celle de l'État de l'Utah tout entier. « Une ère dystopique s'annonce et la Terre en pâtira », a écrit un critique.
En Géorgie, l'approbation d'un projet d'expansion du réseau de 10 000 mégawatts a été sévèrement critiquée, car il sert avant tout à anticiper la demande énergétique délirante des centres de données. Sept Américains sur dix s'opposent à la construction de centres de données dédiés à l'IA dans leur région, dont près de la moitié (48 %) y sont fermement opposés. À peine un quart sont favorables à ces installations, dont 7 % y sont très favorables.
Face aux inquiétudes concernant l'utilisation massive de l'eau, de l'électricité et des terres, l'argument politique selon lequel « les centres de données sur l'IA dévorent votre électricité » offre aux opposants une rhétorique percutante et factuelle qui résonne auprès d'électeurs déjà sceptiques vis-à-vis de l'IA.
Le développement de ces infrastructures se fait au détriment direct du portefeuille des citoyens, créant une véritable crise d'abordabilité. Alors que l'inflation pèse sur les ménages, ces projets s'accompagnent souvent de subventions financées par les contribuables et menacent de faire exploser les factures résidentielles d'électricité pour couvrir les coûts d'infrastructure. Certaines des régions abritant ces installations ont vu les prix de l'électricité flamber.
Le cimetière politique des élus favorables aux centres de données
La colère face à ces projets jugés destructeurs s'est rapidement transformée en une arme politique redoutable, balayant de nombreux élus qui avaient osé les soutenir. Dans l'Utah, le puissant président du Sénat de l'État et plusieurs fonctionnaires ont été battus lors des primaires pour avoir fait avancer le tentaculaire projet Stratos en ignorant les préoccupations exprimées par les communautés locales. Une situation qui profite à l'opposition.
« Est-ce que je pense que mon vote en faveur du centre de données ma coûté mon élection ? Oui, je le pense », a déclaré lancien commissaire du comté de Box Elder, Lee Perry, après avoir reconnu sa défaite aux primaires, alors quil avait voté en faveur du projet Stratos, une initiative très controversée.
Dan Cassino, professeur de sciences politiques à l'université Fairleigh Dickinson et directeur du FDU Poll, a fait valoir que les centres de données sont déjà devenus un enjeu majeur dans les primaires, l'accessibilité financière étant désormais au cur de la politique américaine et les prix de l'énergie étant devenus « le symbole actuel de l'accessibilité financière ». Selon lui, ces projets imposent un compromis inacceptable pour les résidents.
« Rien de tout cela naurait dimportance si les électeurs appréciaient ce que leur apportent les centres de données, mais ils nen voient pas lintérêt. Vous paierez lénergie plus cher, mais soit vous perdrez votre emploi, soit votre plan dépargne retraite seffondrera : ce nest pas un compromis que la plupart des électeurs sont prêts à accepter », a ajouté Dan Cassino. Les politiques de l'ensemble du pays commencent à ressentir cette colère :
- Utah : le président du Sénat de l'État (J. Stuart Adams), l'ancien commissaire du comté de Box Elder (Lee Perry), ainsi que plusieurs autres fonctionnaires du comté ont perdu leurs élections primaires après avoir soutenu le vaste projet de centre de données Stratos près du Grand Lac Salé ;
- Virginie (Warrenton) : les quatre membres du conseil municipal qui avaient approuvé un projet de centre de données pour Amazon ont perdu leur siège, remplacés au cours des deux dernières années par de nouveaux membres ayant fait campagne sur leur opposition à ces projets ;
- Missouri (Festus) : en avril 2026, les électeurs ont évincé la moitié des membres du conseil municipal de la ville après que ces derniers ont soutenu un projet de centre de données estimé à 6 milliards de dollars ;
- Oregon (Cascade Locks) : en juin 2023, les électeurs ont voté la révocation de deux commissaires du port de Cascade Locks parce qu'ils avaient soutenu les négociations concernant un projet de centre de données pour Roundhouse Digital Infrastructure ;
L'opposition exploite ce climat pour les élections de mi-mandat
Les défaites de Stuart Adams et de plusieurs élus de comté liés à ce projet suggèrent que lopposition aux centres de données ne se limite plus à des litiges durbanisme, mais quelle émerge comme un enjeu électoral capable de bouleverser le cours des élections. Le républicain Stuart Adams, qui avait auparavant été réélu haut la main, a été battu par un adversaire dont lune des principales promesses de campagne était de sopposer à ce projet.
Les centres de données sont mis à contribution pour mener les campagnes électorales de mi-mandat. Dans la course au poste de gouverneur de Floride, le républicain James Fishback a inscrit lopposition aux centres de données destinés à l'IA dans son programme électoral, affirmant sur son site de campagne quil les interdirait dans les 67 comtés et arguant que ces installations ont des répercussions sur les factures foncières, deau et délectricité.
Le représentant Byron Donalds, candidat républicain au poste de gouverneur, soutient lexpansion des centres de données, mais réclame des réglementations telles que des systèmes deau en circuit fermé. Dans le Michigan, les centres de données sont devenus un enjeu de la primaire démocrate au Sénat.
Les candidats ont été interrogés sur lIA et les centres de données lors dun débat en mai : lancien directeur de la santé de Détroit, Abdul El-Sayed, a critiqué la sénatrice de lÉtat Mallory McMorrow pour son soutien aux allègements fiscaux accordés aux centres de données, tandis que la députée Haley Stevens a déclaré que les États-Unis devaient rivaliser avec la Chine tout en protégeant les habitants du Michigan contre les coûts liés ces projets.
Certains élus sefforcent également de limiter les coûts liés à lexpansion des centres de données. En juin 2026, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a donné pour instruction aux autorités de régulation de lÉtat dempêcher que les coûts dinfrastructure des centres de données ne soient répercutés sur les consommateurs résidentiels et dexiger que ces centres financent eux-mêmes les infrastructures électriques nécessaires à leur fonctionnement.
Dans le Michigan et la Géorgie, les candidats démocrates établissent également un lien entre les centres de données et les coûts de lélectricité. En France, la protestation contre les centres de données concerne une quinzaine de projets majeurs et reposent sur plusieurs arguments et actions spécifiques :
- aberration écologique : les critiques soulignent l'immense appétit énergétique des centres de données. Par exemple, le plus grand centre de données de France, situé à La Courneuve (Île-de-France), consomme à lui seul l'équivalent de l'électricité d'une ville de 50 000 habitants. De plus, les besoins massifs en eau pour le refroidissement et la chaleur rejetée inquiètent les riverains, comme c'est le cas pour le projet Microsoft à Petit-Landau (Haut-Rhin) ;
- artificialisation des sols : des collectifs s'opposent à la transformation de terres agricoles ou de zones naturelles pour bâtir ces hangars géants ;
- localisation des contestations : plusieurs implantations prévues ou en développement cristallisent la colère citoyenne. Des oppositions concrètes sont visibles dans des zones comme Petit-Landau, près de Grenoble, ou encore en Île-de-France (Vitry-sur-Seine, Wissous, Le Bourget) ;
- actions sur le terrain : les militants s'organisent via des collectifs locaux pour exiger la transparence sur les consommations et alerter l'opinion publique, aboutissant parfois à des recours juridiques ou des actions de sensibilisation.
L'Europe est appelée à protéger ses ressources déjà surexploitées
La demande croissante en eau pour alimenter les ambitions américaines en matière d'IA survient alors même que les réseaux d'approvisionnement en eau, qui se détériorent à travers le pays, ont besoin d'être modernisés. Sans surprise, de nombreuses entreprises du secteur s'attendent à ce que l'IA contribue à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau. Selon les experts, si rien nest fait, les conséquences pourraient être dramatiques.
En Europe, les analystes préviennent que les besoins en eau pourraient dépasser l'offre à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient. Selon un rapport de Grundfos, les besoins énergétiques des centres de données européens devraient plus que tripler d'ici à 2030, passant de 10 à 35 gigawatts. Leur part dans la consommation totale d'électricité en Europe, aujourd'hui d'environ 3 %, pourrait grimper entre 7 et 9 % à la fin de la décennie.
Cette croissance rapide fait peser une pression considérable sur les ressources locales ; les systèmes de refroidissement absorbent environ 38 % de l'électricité de ces installations et mobilisent d'énormes quantités d'eau. Grundfos estime que les besoins des centres de données peuvent atteindre entre 11 356 et 18 927 mètres cubes d'eau par jour pour les plus grandes infrastructures, soit l'équivalent de la consommation 155 000 foyers européens.
Grundfos affirme que l'Europe doit impérativement concilier ses ambitions en matière d'IA et de cloud computing avec les limites de ses ressources en eau et en énergie. L'entreprise a déclaré que si le développement de ces infrastructures numériques n'est pas rigoureusement coordonné, la mauvaise implantation ou l'inefficacité des centres risquent d'aggraver les problèmes d'approvisionnement et de susciter une vive opposition de la part du public.
Le désastre sanitaire causé par les centres de données pour l'IA
Une étude a quantifié ces impacts en dollars via des indicateurs comme le coût social du carbone, mesurant le préjudice économique de chaque tonne de CO2 émise. Il en résulte que le coût réel des centres de données dépasse largement leur prix d'achat. Il ne s'agit pas d'argent, mais de la santé des personnes vivant à proximité. En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie.
Environ 3,7 milliards sont directement liés aux activités d'IA menées dans ces centres. Selon le rapport de l'étude, ce coût représente une externalité, c'est-à-dire une conséquence indirecte de l'activité économique qui impose des coûts à des tiers n'étant pas directement impliqués dans l'activité initiale.
Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations. L'auteur indique : « en ce qui concerne la consommation électrique des centres de données, les coûts externes liés à la production délectricité sont supportés par les consommation exposés aux PM2,5 ».
Nicholas Muller fait référence aux particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales, notamment des maladies pulmonaires, des troubles cardiaques et, dans certains cas, des taux plus élevés de mortalité prématurée. « L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures », a expliqué l'auteur.
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