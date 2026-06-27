Gartner prévoit que les fournisseurs de « néocloud », les fournisseurs de cloud spécialement conçus pour lIA et les charges de travail hautes performances, capteront 20 % du marché du cloud dédié à lIA



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Dici 2030, les fournisseurs de « néocloud » sapproprieront 20 % du marché du cloud dédié à lIA, évalué à 267 milliards de dollars, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Le terme « néocloud » désigne les fournisseurs de cloud spécialement conçus pour lIA et les charges de travail hautes performances.La croissance rapide de lIA de nouvelle génération (GenAI) génère une demande sans précédent en calcul intensif sur GPU, accélérant les investissements dans des infrastructures localisées et hautes performances, et mettant en évidence les limites des modèles cloud traditionnels. Les néoclouds remettent en cause la domination des hyperscalers en misant sur des infrastructures optimisées pour lIA.», a déclaré Enrique Castera, analyste directeur senior chez Gartner. «Des exigences de plus en plus strictes en matière de souveraineté des données poussent les organisations à rechercher un contrôle accru sur les lieux de stockage, de traitement et de gouvernance des données dIA. Ces exigences sinscrivent dans le cadre des dispositions établies du RGPD et de lentrée en vigueur imminente, en août 2026, des obligations fondamentales de transparence prévues par la loi européenne sur lIA. Conjuguée à des préoccupations géopolitiques croissantes, cette pression réglementaire incite les entreprises à évaluer systématiquement leurs architectures afin de garantir une résilience numérique localisée.», a déclaré Castera. «Lessor des fournisseurs de néocloud et des infrastructures dIA souveraines redéfinit les stratégies cloud des entreprises, obligeant ces dernières à dépasser les modèles centralisés et mondiaux pour sorienter vers des architectures plus localisées et hybrides.Pour tirer parti de cette évolution, les responsables I&O et autres dirigeants informatiques doivent diversifier leurs choix au-delà des hyperscalers traditionnels en évaluant des fournisseurs de néocloud spécialisés afin daccéder à une infrastructure dIA haute performance et à des capacités GPU limitées. Parallèlement, les organisations doivent adapter leurs stratégies financières et de gestion des risques tout en mettant en uvre des contrôles techniques plus rigoureux pour garantir la souveraineté des données, la conformité réglementaire et la résilience opérationnelle.», a déclaré Castera. «: GartnerPensez-vous que cette prévsion est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?