Gartner prévoit que les fournisseurs de « néocloud », les fournisseurs de cloud spécialement conçus pour l'IA et les charges de travail hautes performances, capteront 20 % du marché du cloud dédié à l'IA

Dici 2030, les fournisseurs de « néocloud » sapproprieront 20 % du marché du cloud dédié à lIA, évalué à 267 milliards de dollars, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Les néoclouds remettent en cause la domination des hyperscalers en misant sur des infrastructures optimisées pour lIA. Lessor des fournisseurs de néocloud et des infrastructures dIA souveraines redéfinit les stratégies cloud des entreprises, obligeant ces dernières à dépasser les modèles centralisés et mondiaux pour sorienter vers des architectures plus localisées et hybrides.
Dici 2030, les fournisseurs de « néocloud » sapproprieront 20 % du marché du cloud dédié à lIA, évalué à 267 milliards de dollars, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Le terme « néocloud » désigne les fournisseurs de cloud spécialement conçus pour lIA et les charges de travail hautes performances.
La croissance rapide de lIA de nouvelle génération (GenAI) génère une demande sans précédent en calcul intensif sur GPU, accélérant les investissements dans des infrastructures localisées et hautes performances, et mettant en évidence les limites des modèles cloud traditionnels. Les néoclouds remettent en cause la domination des hyperscalers en misant sur des infrastructures optimisées pour lIA.
« Alors que les hyperscalers américains lancent leurs propres offres souveraines, une nouvelle vague de fournisseurs spécialisés dans les néoclouds gagne considérablement du terrain », a déclaré Enrique Castera, analyste directeur senior chez Gartner. « Ces néoclouds se distinguent par leur orientation vers des infrastructures optimisées pour lIA et des charges de travail hautes performances. Certains mettent également laccent sur les capacités de cloud souverain, garantissant que les données et les opérations restent au sein de juridictions spécifiques. Les néoclouds souverains offrent des garanties contractuelles selon lesquelles certains ou tous les aspects de lenvironnement cloud, tels que les données, les opérations et la gouvernance, restent confinés à lintérieur des frontières nationales, les protégeant ainsi contre les actions en justice étrangères et laccès extraterritorial. »
Des exigences de plus en plus strictes en matière de souveraineté des données poussent les organisations à rechercher un contrôle accru sur les lieux de stockage, de traitement et de gouvernance des données dIA. Ces exigences sinscrivent dans le cadre des dispositions établies du RGPD et de lentrée en vigueur imminente, en août 2026, des obligations fondamentales de transparence prévues par la loi européenne sur lIA. Conjuguée à des préoccupations géopolitiques croissantes, cette pression réglementaire incite les entreprises à évaluer systématiquement leurs architectures afin de garantir une résilience numérique localisée.
« Les néoclouds se démarquent par des performances supérieures sur les charges de travail dIA, des modèles de déploiement flexibles et un engagement fort en faveur de la souveraineté des données, souvent à un prix plus compétitif », a déclaré Castera. « Le marché du cloud dédié à lIA entre dans une nouvelle phase où la souveraineté, les performances et la spécialisation de linfrastructure deviennent des facteurs de décision primordiaux pour les entreprises. Alors que la demande en charges de travail gourmandes en GPU saccélère et que les modèles de cloud traditionnels peinent à suivre le rythme, cela crée les conditions propices à lémergence dune nouvelle catégorie de fournisseurs spécialement conçus pour fournir une infrastructure dIA à grande échelle. »
Lessor des fournisseurs de néocloud et des infrastructures dIA souveraines redéfinit les stratégies cloud des entreprises, obligeant ces dernières à dépasser les modèles centralisés et mondiaux pour sorienter vers des architectures plus localisées et hybrides.
Pour tirer parti de cette évolution, les responsables I&O et autres dirigeants informatiques doivent diversifier leurs choix au-delà des hyperscalers traditionnels en évaluant des fournisseurs de néocloud spécialisés afin daccéder à une infrastructure dIA haute performance et à des capacités GPU limitées. Parallèlement, les organisations doivent adapter leurs stratégies financières et de gestion des risques tout en mettant en uvre des contrôles techniques plus rigoureux pour garantir la souveraineté des données, la conformité réglementaire et la résilience opérationnelle.
« Les organisations peuvent sappuyer sur les fournisseurs de néocloud pour renforcer leurs capacités en matière dIA tout en conservant un contrôle accru sur la souveraineté des données et la conformité réglementaire », a déclaré Castera. « Ces fournisseurs permettent également aux entreprises dinnover plus rapidement en leur offrant un accès plus flexible à une infrastructure haute performance adaptée aux charges de travail liées à lIA. »
Source : Gartner
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