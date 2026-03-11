Les dépenses mondiales dans le cloud public ont augmenté de plus de 21 % et devraient doubler d'ici 2029 pour dépasser 1 000 milliards $ en 2026, sous l'impulsion de l'adoption des plateformes PaaS et IA

Les dépenses mondiales en services de cloud public devraient dépasser 1 000 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de plus de 21 %, et doubler d'ici 2029, selon la dernière mise à jour du Worldwide Software and Public Cloud Services Spending Guide (Guide mondial des dépenses en logiciels et services de cloud public) de l'International Data Corporation (IDC). Cette croissance est tirée par la modernisation des applications à l'échelle de l'entreprise, l'adoption accélérée des plateformes basées sur l'IA et la demande croissante d'infrastructures numériques sécurisées et évolutives dans tous les secteurs.
En 2026, la croissance des services de cloud public est tirée par l'expansion continue du Software-as-a-Service (SaaS) et l'accélération rapide de l'adoption du Platform-as-a-Service (PaaS), à mesure que les organisations développent l'IA, les plateformes de données et les environnements d'applications cloud natives.
Voici un aperçu du marché mondial du cloud public :
- Dépenses totales en services de cloud public : > 1 000 milliards de dollars (+21 % en glissement annuel)
- Catégorie de déploiement la plus importante : SaaS, plus de la moitié des dépenses totales
- Catégorie de déploiement à la croissance la plus rapide : PaaS, +37 % en glissement annuel
- Secteurs les plus dépensiers : banque, logiciels et services d'information, commerce de détail (25 % combinés)
- Secteurs à la croissance la plus rapide : marchés financiers, services bancaires, logiciels et services d'information
- Régions leaders : États-Unis (647 milliards de dollars), Europe occidentale (255 milliards de dollars), APeJC (84 milliards de dollars)
- TCAC sur cinq ans supérieur à 20 % : Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine, APeJC, Europe centrale et orientale, Europe occidentale
Selon IDC, les dépenses en cloud public s'accélèrent pour 2 raisons :
- Le SaaS ancrage l'échelle du marché : Le SaaS restera la plus grande catégorie de déploiement de cloud public en 2026, représentant plus de la moitié des dépenses mondiales. Si l'on examine les plus grands marchés secondaires, les investissements se concentrent sur l'IaaS, la gestion des ressources d'entreprise (ERM) et les logiciels de sécurité, ce qui reflète les priorités des entreprises en matière de migration vers le cloud, de cybersécurité et de modernisation des activités principales.
- Le PaaS alimente la dynamique de croissance : Le PaaS sera le modèle de déploiement qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec une augmentation de plus de 37 % en glissement annuel en 2026. Cette croissance est tirée par la demande croissante de plateformes d'intelligence artificielle (IA) et de logiciels de développement d'applications, les organisations adoptant des environnements cloud natifs pour prendre en charge l'IA générative et agentique, l'analyse en temps réel et les charges de travail gourmandes en données.
Les services bancaires, les services logiciels et d'information et le commerce de détail seront les trois secteurs qui dépenseront le plus en cloud public en 2026. Les cinq secteurs suivants (services professionnels et personnels, marchés financiers, médias et divertissement, télécommunications et prestataires de soins de santé) représenteront plus d'un quart des dépenses mondiales.
- Banque : les institutions modernisent leurs systèmes centraux et déploient des services bancaires en temps réel basés sur l'IA pour la gestion des risques et de la fraude.
- Commerce de détail : le PaaS prend en charge le développement rapide d'applications pour la tarification dynamique, l'optimisation des stocks et le commerce numérique.
- Aérospatiale et défense : l'augmentation des budgets de défense et les tensions géopolitiques stimulent les investissements dans des plateformes cloud sécurisées prenant en charge l'analyse, l'intelligence artificielle et les systèmes critiques.
Concernant, les perspectives régionales, aux États-Unis, les dépenses atteindront 647 milliards de dollars en 2026, soutenues par les migrations à grande échelle des entreprises, les investissements dans les infrastructures d'IA hyperscalaires et la forte demande des secteurs réglementés. En Europe occidentale, le marché totalisera 255 milliards de dollars, grâce aux programmes de modernisation du cloud, à l'adoption du cloud souverain et aux investissements réglementaires dans la protection des données et la gouvernance de l'IA. Dans la région Asie-Pacifique, à l'exception du Japon et de la Chine, les dépenses atteindront 84 milliards de dollars, alimentées par l'expansion des économies numériques, l'adoption du cloud par les moyennes entreprises et les initiatives de transformation numérique menées par les gouvernements.
« Les dépenses en cloud public continueront de croître, car la migration vers le cloud reste essentielle pour l'agilité, la résilience et l'efficacité », a déclaré Andrea Minonne, directeur de recherche chez IDC. « Dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, l'augmentation des budgets et les tensions géopolitiques croissantes stimulent la demande de plateformes cloud sécurisées prenant en charge des analyses avancées et des systèmes critiques, tandis que l'augmentation des dépenses de défense des membres de l'OTAN et l'escalade des tensions au Moyen-Orient accélèrent les investissements dans des environnements cloud axés sur la sécurité et basés sur l'IA. »
Selon les perspectives d'IDC, les dépenses en services de cloud public maintiendront une forte croissance à deux chiffres jusqu'en 2029, à mesure que les plateformes basées sur l'IA, le développement d'applications natives du cloud et les solutions cloud spécifiques à l'industrie s'intègrent dans les stratégies numériques des entreprises. La croissance pourrait s'accélérer avec une monétisation plus large de l'IA, tandis que les risques comprennent la fragmentation réglementaire, la pénurie de compétences et les pressions liées à l'optimisation des coûts du cloud.
Pourquoi les dépenses liées au cloud public augmentent-elles plus rapidement que les dépenses informatiques globales ?
Le cloud public permet une modernisation rapide, un déploiement évolutif de l'IA et une résilience opérationnelle. Les entreprises privilégient de plus en plus le cloud comme infrastructure centrale plutôt que comme technologie informatique facultative, afin de soutenir l'automatisation, l'analyse et la fourniture de services numériques.
Quels sont les modèles de déploiement qui façonnent le marché ?
Le SaaS reste la catégorie la plus importante en raison de l'adoption généralisée des applications ERM, de sécurité et CRM, tandis que le PaaS stimule la croissance à mesure que les organisations développent et font évoluer des applications basées sur l'IA et natives du cloud.
Quels sont les secteurs qui mènent l'adoption ?
Les secteurs de la banque, des services logiciels et d'information et du commerce de détail sont en tête en termes de dépenses totales, tandis que les marchés financiers, la banque, les services logiciels et d'information, l'assurance et l'aérospatiale et la défense connaissent la croissance la plus rapide.
Source : IDC
Et vous ?
Pensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
