Un comté comptant 37 centres de données demande aux écoles de « faire des économies d'électricité » pour faire face à la hausse drastique des coûts de l'énergie provoquée par l'appétit énergétique de l'IA

Le comté de Henrico, en Virginie, fait face à une crise énergétique majeure en raison de la multiplication des centres de données sur son territoire. Face à une augmentation prévue de 25 % des tarifs d'électricité, les autorités locales demandent désormais aux écoles et aux employés municipaux de réduire drastiquement leur consommation. Cette hausse tarifaire devrait coûter environ cinq millions de dollars supplémentaires au budget public pour 2027. Bien que la région compte déjà 37 infrastructures numériques massives, de nombreux autres projets de centres de données sont en cours de développement, et ce, malgré l'hostilité croissante des collectivités locales.
Autrefois présentés par les politiciens comme de formidables opportunités de développement économique, les centres de données d'IA sont aujourd'hui perçus comme une menace majeure par les citoyens américains. Les opposants dénoncent l'impact environnemental de ces infrastructures, pointant du doigt leurs surconsommations d'électricité et d'eau. En Europe, les dirigeants sont appelés à protéger les ressources naturelles déjà surexploitées.
L'appétit énergétique des centres de données fait grimper les prix de l'électricité : leur consommation mondiale pourrait tripler d'ici 2030. Aux États-Unis, les prix de détail ont déjà progressé de 6% en moyenne en 2025, avec des hausses spectaculaires comme +19 % dans le New Jersey, une tendance attribuée à la demande des centres de données, même si certains experts contestent ce lien de causalité et pointent plutôt la réindustrialisation.
En Europe, la situation reste plus contenue grâce aux énergies renouvelables, mais des tensions apparaissent déjà dans certains pays. L'enjeu clé sera donc de savoir si l'offre électrique pourra suivre le rythme de cette demande croissante, sans quoi la facture risque de peser davantage sur les ménages.
En prévision à une hausse drastique des coûts de l'électricité, les autorités du comté de Henrico, en Virginie, exhortent désormais le personnel à adopter des gestes simples comme éteindre les ordinateurs ou fermer les stores. Cette situation illustre la tension grandissante entre l'expansion de l'économie numérique et la stabilité des ressources énergétiques locales. Cet appel a suscité un tollé parmi les résidents, qui dénoncent l'industrie de l'IA.
Un appel urgent à la sobriété énergétique adressé aux résidents
Virginie est l'une des régions qui accueillent le plus de centres de données aux États-Unis. Le 26 juin 2026, John Vithoulkas, responsable du comté de Henrico, a envoyé un courriel à des milliers d'employés de la municipalité pour leur demander de réduire leur consommation d'énergie. Pour faire face à une hausse imminente et drastique des prix, il leur a conseillé d'adopter des gestes simples, comme fermer les stores et éteindre leurs ordinateurs.
« À partir du 1er juillet, le tarif que nous payons pour l'électricité utilisée dans toutes les installations du gouvernement et des écoles du comté de Henrico augmentera considérablement, de 25 %, ce qui augmentera les coûts d'environ 5 millions de dollars pour le prochain exercice financier. Nous prévoyons d'autres augmentations de tarifs pour l'électricité dans les années à venir », a déclaré John Vithoulkas dans son message, d'après 404 Media.
Envoyé par John Vithoulkas
Dans son e-mail, John Vithoulkas indiquait que ces petits changements pouvaient sembler insignifiants, mais quils finissaient par compter. « Chaque dollar que nous parvenons à économiser en réduisant notre consommation délectricité est un dollar supplémentaire que le comté peut réinvestir dans son personnel et dans les services que nous fournissons à nos habitants », précisait-il. Il a également ajouté que le comté déploie l'énergie solaire.
La prolifération des centres de données et la hausse des coûts
Partout dans le monde, limplantation des centres de données destinés à l'IA saccompagne de problèmes et dune opposition de la part de la population. Lors dune réunion communautaire organisée en mai au sujet de nouveaux projets de centres de données, les habitants de Henrico ont fait part de leurs inquiétudes concernant la consommation deau, le bruit « insupportable » des fermes de serveurs et la hausse de leurs factures délectricité.
Une habitante de Henrico a vu sa facture délectricité doubler au mois de janvier, alors même quelle utilisait des panneaux solaires et une pompe à chaleur pour réduire ses dépenses. Les coûts de lélectricité sont en hausse pour tous les riverains. Souvent, les promoteurs de ces nouveaux projets promettent de mettre en place des infrastructures électriques pour compenser ce surcoût et éviter que ce ne soit les citoyens lambda qui en fassent les frais.
Mais la mise en place de ces infrastructures est complexe et prend du temps ; les promoteurs ont donc souvent recours à des solutions à court terme, telles que des turbines à gaz. Dans le Mississippi, un centre de données de xAI fonctionne grâce à 27 turbines à gaz qui rejettent des polluants dans latmosphère.
Dans le comté de Henrico, les responsables ont indiqué que certains des nouveaux centres de données pourraient être alimentés temporairement par plus de 300 générateurs diesel. Malgré ces efforts pour alimenter leurs propres centres de données, les développeurs doivent toujours se raccorder au réseau électrique local. Et tant quune infrastructure électrique adéquate naura pas été mise en place, ce sont les contribuables qui en font les frais.
Lannée dernière, lAssemblée législative de lÉtat de Virginie a approuvé une hausse des tarifs pour les consommateurs dénergie. Une partie de cette hausse comprenait des mesures destinées à atténuer limpact des augmentations de tarifs subies par les particuliers en raison des centres de données. Malgré cela, les habitants ont vu leurs factures délectricité exploser et le comté de Henrico informe ses employés quils devront se serrer la ceinture.
La pression populaire face aux dangers d'un freinage technologique
L'IA suscite une inquiétude grandissante au sein de la population occidentale, provoquant de vives oppositions. Aux États-Unis, les protestations ont déjà fait échouer des projets de centres de données d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, et jusqu'à 40 % des électeurs souhaiteraient même voir l'IA bannie de la plupart des secteurs industriels. Des politiques ont perdu des élections en raison de leur soutien aux centres de données.
Les données statistiques illustrent un rejet écrasant de ces infrastructures. Une enquête Reuters/Ipsos révèle que 57 % des Américains s'opposent catégoriquement à la construction d'un centre de données dans leur région, tandis qu'un maigre 14 % se sent à l'aise à l'idée de vivre à proximité de telles installations.
Les gouvernements et politiciens se retrouvent face à un choix difficile : cesser de promouvoir la construction de ces infrastructures gigantesques ou continuer à les soutenir au risque de perdre les votes de leurs électeurs. The Economist met en garde : céder à cette pression populaire et entraver le développement de l'IA par des réglementations excessives ou en limitant la puissance de calcul représente un risque économique et stratégique majeur.
Selon les patrons de l'industrie, l'IA possède le potentiel de stimuler considérablement la productivité et les revenus, d'améliorer les technologies vertes ou encore d'aider à trouver des remèdes à des maladies aujourd'hui incurables, de la même manière que l'électricité ou la machine à vapeur ont transformé le monde en leur temps. De ce fait, entraver le développement de l'IA sous la pression populaire représente un risque majeur pour les pays.
Sur le plan géopolitique, si les États-Unis freinent leurs avancées sous la pression de l'opinion publique, ils risquent de céder leur avance technologique, cybernétique et militaire à des nations comme la Chine. Pour l'Europe et le Canada, déjà prudents, s'isoler pendant que le reste du monde progresse pourrait entraîner un retard irrattrapable. En France, des élus proposent d'ériger les centres de données en « projets d'intérêt national majeurs ».
Le désastre sanitaire causé par les centres de données pour l'IA
Une étude a quantifié ces impacts en dollars via des indicateurs comme le coût social du carbone, mesurant le préjudice économique de chaque tonne de CO2 émise. Il en résulte que le coût réel des centres de données dépasse largement leur prix d'achat. Il ne s'agit pas d'argent, mais de la santé des personnes vivant à proximité. En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie.
Environ 3,7 milliards sont directement liés aux activités d'IA menées dans ces centres. Selon le rapport de l'étude, ce coût représente une externalité, c'est-à-dire une conséquence indirecte de l'activité économique qui impose des coûts à des tiers n'étant pas directement impliqués dans l'activité initiale.
Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations. L'auteur indique : « en ce qui concerne la consommation électrique des centres de données, les coûts externes liés à la production délectricité sont supportés par les consommation exposés aux PM2,5 ».
Nicholas Muller fait référence aux particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales, notamment des maladies pulmonaires, des troubles cardiaques et, dans certains cas, des taux plus élevés de mortalité prématurée. « L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures », a expliqué l'auteur.
Le cimetière politique des élus favorables aux centres de données
La colère face à ces projets jugés destructeurs s'est rapidement transformée en une arme politique redoutable, balayant de nombreux élus qui avaient osé les soutenir. Dans l'Utah, le puissant président du Sénat de l'État et plusieurs fonctionnaires ont été battus lors des primaires pour avoir fait avancer le tentaculaire projet Stratos en ignorant les préoccupations exprimées par les communautés locales. Une situation qui profite à l'opposition.
« Est-ce que je pense que mon vote en faveur du centre de données ma coûté mon élection ? Oui, je le pense », a déclaré lancien commissaire du comté de Box Elder, Lee Perry, après avoir reconnu sa défaite aux primaires, alors quil avait voté en faveur du projet Stratos, une initiative très controversée.
Dan Cassino, professeur de sciences politiques à l'université Fairleigh Dickinson et directeur du FDU Poll, a fait valoir que les centres de données sont déjà devenus un enjeu majeur dans les primaires, l'accessibilité financière étant désormais au cur de la politique américaine et les prix de l'énergie étant devenus « le symbole actuel de l'accessibilité financière ». Selon lui, ces projets imposent un compromis inacceptable pour les résidents.
« Rien de tout cela naurait dimportance si les électeurs appréciaient ce que leur apportent les centres de données, mais ils nen voient pas lintérêt. Vous paierez lénergie plus cher, mais soit vous perdrez votre emploi, soit votre plan dépargne retraite seffondrera : ce nest pas un compromis que la plupart des électeurs sont prêts à accepter », a ajouté Dan Cassino. Les politiques évoquent désormais de moins en moins l'IA dans leurs discours.
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