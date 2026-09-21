Le développeur de centres de données Crusoe, qui compte parmi ses clients Meta, Microsoft et OpenAI, a levé 3 milliards $ lors d'un nouveau tour de table, avec une valorisation de 30 milliards $

Crusoe est un développeur américain dinfrastructures dintelligence artificielle (IA) et de centres de données, spécialisé dans linformatique durable et axée sur lefficacité énergétique. Le développeur de centres de données Crusoe, qui compte parmi ses clients Meta, Microsoft et OpenAI, a levé 3 milliards de dollars lors dun nouveau tour de table, pour une valorisation de 30 milliards de dollars, selon Bloomberg.
Cette opération est codirigée par Atreides Management et Valor Equity Partners, et bénéficie de la participation de Mubadala Capital, la filiale de gestion dactifs du fonds souverain dAbou Dhabi, Mubadala. La société a récemment signé un contrat cloud colossal de 13 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir à la société de trading quantitatif Jane Street des GPU et une infrastructure dIA, rapporte Bloomberg.
Cette nouvelle levée de fonds intervient 10 mois après celle de 1,38 milliard de dollars réalisée par Crusoe en octobre dernier, avec une valorisation de 10 milliards de dollars. Lancée en 2018 en tant quentreprise de minage de cryptomonnaies alimentée par du gaz naturel brûlé à la torche, Crusoe sest depuis réorientée pour devenir un acteur majeur de linfrastructure dIA et du cloud, surtout connu pour le développement de campus de centres de données hyperscale pour des clients tels quOracle et OpenAI.
En juillet 2025, le maire de la ville de Cheyenne a annoncé que la ville allait accueillir un immense centre de données dédié à l'IA qui consommera plus d'électricité que tous les foyers du Wyoming réunis. Ce dernier centre de données, fruit d'une collaboration entre la société régionale d'infrastructures énergétiques Tallgrass et le développeur de centres de données IA Crusoe, fonctionnerait à une puissance initiale de 1,8 gigawatt et serait évolutif jusqu'à 10 gigawatts, selon un communiqué conjoint des deux sociétés. Un gigawatt peut alimenter jusqu'à 1 million de foyers. Mais cela représente plus de foyers que le Wyoming ne compte d'habitants. État le moins peuplé des États-Unis, le Wyoming compte environ 590 000 habitants.
La société a récemment rencontré des banquiers daffaires, notamment Goldman Sachs et Morgan Stanley, afin de discuter dune éventuelle introduction en bourse à court terme.
Source : Bloomberg
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