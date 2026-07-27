Cette mobilisation nationale intervient dans un contexte de durcissement de l'opposition aux centres de données d'IA aux États-Unis au cours des derniers mois. Selon une étude de Data Center Watch, les opposants aux centres de données ont réussi à bloquer ou à retarder 75 projets représentant près de 130 milliards de dollars lors du premier trimestre 2026. Le rapport indique également que le nombre de groupes d'opposition actifs a plus que doublé en un an, pour atteindre 833 organisations réparties dans 49 États, illustrant ainsi les difficultés croissantes auxquelles se heurte le déploiement des infrastructures d'IA sur le territoire américain.
Le samedi 18 juillet, l'opposition à l'expansion rapide des centres de données à travers les États-Unis s'est transformée en un mouvement national, alors que des militants ont organisé 142 manifestations dans 42 États, marquant ainsi la première campagne nationale coordonnée contre l'essor croissant des infrastructures d'IA.
Ces manifestations ont été organisées par le collectif citoyen Humans First, dont les responsables affirment que les populations s'opposent de plus en plus aux grands projets de centres de données, en raison de préoccupations allant de la consommation d'eau et de l'impact environnemental à la transparence, en passant par l'aménagement du territoire et la responsabilité locale.
Ces mouvements de protestation interviennent alors que les centres de données, portés par la demande en forte hausse de services d'IA de la part d'entreprises technologiques telles que Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft et xAI (dirigée par Elon Musk), continuent de se développer à travers les États-Unis.
Selon un sondage Ipsos réalisé en juin dernier, le soutien de l'opinion publique au rythme de construction des centres de données reste limité. Seul un tiers environ des Américains approuve le rythme actuel d'expansion, tandis que 14 % seulement se disent prêts à soutenir la construction d'un centre de données dans leur propre commune pour soutenir des projets d'IA.
Le secteur des centres de données se défend contre l'opposition publique
Face à l'opposition croissante de l'opinion publique, Josh Levi, président de la Data Center Coalition, le groupe de pression du secteur, a déclaré que les opérateurs s'efforçaient de réduire au minimum l'impact des nouvelles installations.
« Le secteur des centres de données continue de collaborer avec les décideurs politiques, les parties prenantes et les habitants afin de veiller à ce que les centres de données renforcent, et non ne pèsent sur les zones où ils sont implantés, tout en atténuant les éventuels impacts négatifs sur les ménages et les entreprises », a déclaré Josh Levi.
Les organisateurs ont indiqué que les chiffres de participation aux manifestations nationales de samedi n'étaient pas encore disponibles. Chris Barron, président de Right Turn Strategies, qui gère les relations avec les médias pour Humans First, a déclaré que le décompte national des participants était toujours en cours.
Un mouvement de protestation qui transcende les barrières politiques
Humans First a été cofondée par Amy Kremer, une ancienne figure de proue du mouvement « Tea Party » contemporain, qui a comparé l'opposition naissante aux centres de données au mouvement populaire conservateur qui avait pris de l'ampleur en 2009.
Cependant, Amy Kremer a fait valoir que l'opposition aux infrastructures d'IA n'était pas motivée par une idéologie politique. « Ils se sont simplement réveillés un jour en découvrant qu'ils allaient se retrouver avec cette monstruosité dans leur quartier, et ils n'en veulent pas », a déclaré la cofondatrice de Humans First.
Elle a prédit que l'expansion des centres de données deviendrait « un enjeu déterminant » lors des élections de mi-mandat de novembre et de la course à la présidence de 2028.
Bien qu'Amy Kremer ait critiqué les républicains pour avoir donné « carte blanche » aux géants de la tech, elle a déclaré ne pas être favorable à des moratoires généraux sur les autorisations d'implantation de centres de données, comme celui adopté à New York. Au contraire, les organisateurs réclament une plus grande transparence dans les procédures d'autorisation des projets, des mesures de protection de l'environnement plus strictes, la préservation des ressources locales, des retombées positives pour la communauté, notamment des emplois syndiqués bien rémunérés, ainsi que des mécanismes permettant de demander des comptes aux promoteurs s'ils ne respectent pas les engagements pris envers les habitants de la région.
Le Texas : épicentre des manifestations contre les centres de données
Les manifestations ont eu lieu aussi bien dans les bastions républicains que démocrates, ce qui témoigne de l'intérêt croissant que suscite cette question au-delà des clivages politiques.
Le Texas, l'un des marchés des centres de données qui connaît la plus forte croissance du pays, a accueilli 18 manifestations, soit le nombre le plus élevé de tous les États.
La Géorgie a suivi avec 11 manifestations, tandis que la Californie en a enregistré huit. La Pennsylvanie, la Floride et l'Indiana ont chacune accueilli sept manifestations.
À Atlanta, une douzaine de manifestants ont fait le déplacement depuis de petites localités de Géorgie où d'importants projets de centres de données sont en cours de construction, selon Jake Watts, 26 ans, organisateur bénévole.
Une menace pour les ressources en eau
L'une des principales préoccupations soulevées par les manifestants concernait la consommation d'eau des centres de données modernes dédiés à l'IA, en particulier dans les régions sujettes à la sécheresse.
Dans le comté d'Imperial, en Californie, où un projet de centre de données pourrait consommer environ 984 millions de litres d'eau par an provenant du fleuve Colorado, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées malgré des températures dépassant les 38 degrés Celsius.
« C'est une véritable dystopie d'utiliser autant d'eau douce pour l'IA », a déclaré l'organisateur Ivan DelSol, 54 ans.
La consommation d'eau est devenue l'une des principales préoccupations soulevées par les riverains dans plusieurs sites pressentis pour l'implantation de centres de données.
Le secteur des centres de données fait toutefois valoir que sa consommation d'eau est relativement modeste par rapport à celle de nombreux autres secteurs et affirme que les exploitants adoptent des technologies visant à réduire leur impact sur l'environnement.
De nouveaux visages rejoignent le mouvement de contestation
Les manifestations ont également attiré des personnes qui n'avaient jusqu'alors que peu, voire aucune expérience de l'engagement politique.
À Tyler, au Texas, Eva Cardona, 31 ans, qui se décrit comme une « nomade politique », a organisé une manifestation à laquelle ont participé une douzaine de personnes.
« Jentendais parler de lIA non réglementée et sa croissance rapide minquiétait. Je voulais agir de manière plus concrète quen me contentant dune simple publication sur Facebook », a déclaré Eva Cardona.
Les manifestations organisées dans tout le pays mettent en évidence l'attention politique et publique croissante portée aux infrastructures nécessaires pour soutenir l'essor de l'IA, alors que les collectivités locales évaluent de plus en plus les avantages économiques des grands centres de données face aux préoccupations liées à leur impact environnemental, à leur consommation de ressources et au contrôle local.
Par ailleurs, l'opposition aux centres de données dédiés à l'IA ne se limite plus aux États-Unis. Portée par l'explosion des besoins en IA et par l'ambition de chaque pays d'être représenté dans cette filière, une vague de contestation se propage à l'échelle mondiale. En France, au Chili et dans d'autres pays, des riverains et des collectivités s'opposent à de nouveaux projets en raison de leur forte consommation d'électricité et d'eau, de leurs émissions de chaleur et de l'artificialisation des sols. Dans le même temps, les analystes estiment que la demande énergétique des centres de données européens pourrait tripler d'ici 2030, ce qui alimente le débat entre les objectifs de développement de l'IA et les impératifs environnementaux.
Source : Humans First
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