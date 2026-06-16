Les opposants aux centres de données ont bloqué ou retardé 75 projets représentant près de 130 milliards de $ en 2026, et le nombre de groupes d'opposition actifs a plus que doublé pour atteindre 833

L'opposition aux centres de données a atteint un niveau record en 2026, les opposants ayant réussi à bloquer ou à retarder des projets d'une valeur de près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre, selon une étude de Data Center Watch. L'organisation a également révélé dans son rapport que le nombre de groupes d'opposition actifs avait doublé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 833 dans 49 États. Cette tendance met en évidence les obstacles de plus en plus importants auxquels se heurte l'expansion des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis.
Lampleur de cette mobilisation sinscrit dans un contexte où les centres de données font déjà lobjet de critiques concernant leurs effets sur les communautés locales. Lexpansion rapide des infrastructures dédiées à lIA est associée à des coûts environnementaux et sanitaires évalués à 25 milliards de dollars par an. Leur importante demande énergétique est accusée d'aggraver la pollution de l'air, ce qui pourrait avoir des effets sur la santé des riverains. Les communautés concernées redoutent également des répercussions sur le coût de l'énergie, l'emploi et les soins de santé.
Ces inquiétudes ont trouvé un écho au sein même de l'industrie technologique. Une avocate de Microsoft a ainsi reconnu que « personne ne veut vraiment d'un centre de données dans son jardin ». Cette déclaration témoigne à la fois de l'arrogance et du malaise d'une industrie qui peine à concilier puissance technologique, impératifs écologiques et acceptation sociale. À mesure que les besoins liés au cloud et à lIA augmentent, ces tensions deviennent un enjeu central pour le développement de nouveaux projets.
Si vous vous interrogez sur l'impact des centres de données sur l'environnement, les coûts énergétiques ou la qualité de vie en général, il y a de fortes chances que l'Américain moyen partage votre avis. Selon un nouveau rapport, cette opposition généralisée aux centres de données se traduit plus que jamais par des conséquences concrètes.
Selon une étude de Data Center Watch, les opposants aux centres de données ont réussi à bloquer ou à retarder des projets d'une valeur totale de près de 130 milliards de dollars au cours du premier trimestre de cette année. Ces résultats indiquent que le premier trimestre 2026 a été le plus fructueux jamais enregistré en matière de blocage de projets de centres de données depuis que le groupe a commencé à en recenser les données en 2023.
Data Center Watch a attribué ce changement au fait que « les communautés ont intégré le mode opératoire de l'opposition » et que « les sessions législatives ont introduit une incertitude réglementaire officielle ».
L'organisation, qui fait partie de la société d'IA 10a Labs, a également souligné que le nombre de groupes d'opposition actifs avait fortement augmenté, doublant d'une année sur l'autre pour atteindre 833 dans 49 États. À titre de comparaison, des projets d'une valeur de 156 milliards de dollars ont été bloqués sur l'ensemble de l'année 2025.
Le rapport estime que 300 projets de loi relatifs aux centres de données ont été déposés au cours des six premières semaines de 2026, et que des propositions de moratoire à l'échelle de l'État ont été présentées dans 14 États. En avril, le Maine a manqué de peu de devenir le premier État de l'histoire à imposer une interdiction des centres de données sur l'ensemble de son territoire, après que la gouverneure Janet Mills eut opposé son veto au projet de loi.
Les grandes manifestations contre les centres de données ne semblent pas près de s'arrêter. En mai dernier, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Capitole de l'État de l'Utah pour protester contre le projet Stratos, un campus de centres de données de 16 000 hectares qui devrait être construit dans le comté de Box Elder.
Certains ont avancé que le sentiment hostile aux centres de données était attisé depuis l'étranger. Au début de la semaine du 8 juin 2026, un groupe de législateurs républicains a signé une lettre affirmant que des adversaires étrangers, notamment des entités soutenues par le Parti communiste chinois, « financent la campagne de désinformation visant à bloquer les infrastructures essentielles » nécessaires au développement de l'IA, telles que les centres de données. Cette lettre était adressée aux coprésidents du Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie ainsi qu'au directeur du FBI, Kash Patel.
Cependant, la société d'analyse des réseaux sociaux Graphika a déclaré qu'elle n'avait relevé aucun signe de manipulation étrangère dans le cadre de sa surveillance des réseaux sociaux.
Les principales conclusions de l'étude de Data Center Watch sont présentées ci-dessous :
« Le premier trimestre 2026 a enregistré le plus grand nombre jamais observé de projets de centres de données bloqués ou retardés en un seul trimestre, avec au moins 75 projets d'une valeur totale d'environ 130 milliards de dollars perturbés par l'opposition locale. Ce trimestre a reflété un changement structurel plutôt qu'un pic conjoncturel : les communautés ont intégré les stratégies d'opposition, les sessions législatives ont introduit une incertitude réglementaire officielle, et le nombre de groupes d'opposition actifs a plus que doublé dans 49 États.
Période de l'étude : janvier 2026 - mars 2026.
Points clés à retenir :
- Le premier trimestre 2026 a été marqué par une augmentation sans précédent du nombre de projets bloqués ou retardés. Au moins 75 projets de centres de données, représentant environ 130 milliards de dollars, ont été bloqués ou retardés en un seul trimestre un chiffre qui correspond à peu près à celui de l'ensemble de l'année 2025, en seulement trois mois.
- Les moratoires sont passés du statut d'exceptions locales à celui d'une bataille politique menée sur plusieurs fronts. Plus de 300 projets de loi relatifs aux centres de données ont été déposés au niveau des États rien qu'au cours des six premières semaines de 2026, et des propositions de moratoire à l'échelle de l'État ont été présentées dans 14 États, émanant des deux camps politiques. Le Maine est passé à un vote près à la Chambre des représentants de devenir le premier État de l'histoire des États-Unis à imposer une interdiction des centres de données à l'échelle de l'État.
- Le mouvement d'opposition populaire a pris une ampleur nationale. Le nombre de groupes d'opposition actifs a plus que doublé depuis la fin du quatrième trimestre 2025, s'étendant désormais à 49 États. Le nombre de signatures recueillies pour les pétitions au cours de ce seul trimestre équivaut presque à celui de tout le second semestre 2025. Alors que la contestation des centres de données se généralise, l'opposition s'étend au-delà des groupes locaux dans les communautés accueillant de nouveaux projets, attirant des organisations à l'échelle de l'État, des groupes de défense et des voix nationales axées sur l'énergie, l'eau, l'utilisation des sols et les répercussions sur les contribuables.
»
Alors que l'essor des centres de données suscite une opposition croissante aux États-Unis, plusieurs acteurs européens appellent l'Europe à freiner l'expansion de ces infrastructures d'IA avant que l'eau et l'électricité ne viennent à manquer. La société danoise Grundfos a récemment attiré l'attention sur la pression croissante exercée par les centres de données sur les réseaux d'eau et d'électricité, estimant que leur expansion pourrait mettre à rude épreuve les infrastructures européennes d'ici 2030.
L'entreprise a plaidé en faveur de l'adoption de normes d'efficacité énergétique plus strictes et de solutions de refroidissement durables, afin de concilier développement numérique et préservation des ressources. Cette approche fait toutefois débat, certains acteurs du secteur estimant que de nouvelles contraintes réglementaires risqueraient de freiner la compétitivité de l'Europe dans la course mondiale à l'IA.
Source : Data Center Watch
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