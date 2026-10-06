Amazon veut dépenser un milliard pour apaiser la controverse autour de ses centres de données IA, mais essuie encore plus de critiques : ce montant est jugé dérisoire face aux réels problèmes de pollution

Amazon a récemment annoncé un engagement de plus d'un milliard de dollars sur cinq ans destiné aux collectivités riveraines de ses centres de données aux États-Unis. Le géant du cloud sest engagé à remédier à leurs impacts sur la consommation délectricité et deau. Amazon, Meta, Oracle et d'autres opérateurs de centres de données font face à une contestation croissante en raison de l'impact environnement catastrophique de leurs infrastructures.
Selon Matt Garman, PDG d'Amazon Web Services (AWS), les communautés riveraines de leurs installations décideront elles-mêmes de « la répartition de ces fonds entre l'éducation, la formation professionnelle, l'abordabilité de l'énergie, la préservation de l'eau et de l'énergie, et d'autres priorités locales ».
Amazon promet également que l'implantation de ses infrastructures n'entrainera pas de hausse des factures d'électricité ni d'épuisement des approvisionnements locaux en eau. La firme affirme viser un bilan positif en eau d'ici 2030, tout en assurant que trois quarts de ses projets atteignent déjà cet objectif. En outre, Amazon met fin à l'usage des accords de confidentialité controversé lors de la construction de ses nouveaux centres de données.
Cette initiative a été saluée pour le gain de transparence qu'elle apporte. Selon un article de blogue publié vendredi par Matt Garman, lentreprise a déjà investi plus dun milliard de dollars dans les collectivités accueillant un grand nombre de centres de données au cours des trois dernières années. Cependant, les critiques des centres de données affirment que ces mesures sont très loin de compenser les retombées négatives des centres de données.
La stratégie défensive d'Amazon face à la compétition technologique
Le dirigeant d'Amazon a également mis en garde contre la propagation de ce quil qualifie de « la désinformation concernant limpact des centres de données sur lenvironnement et les tarifs de l'électricité ». Évoquant des théories similaires à celles du président américain Donald Trump sur « des campagnes de désinformation étrangères », Matt Garman affirme que les adversaires des États-Unis tentent de « nous piéger afin de nous ralentir ».
En présentant ses engagements, Amazon tente de convaincre l'opinion publique que « la contestation citoyenne contre les centres de données s'appuie sur des contre-vérités ». Par ailleurs, Matt Garman a évoqué les dangers liés à plus de 100 moratoires visant ces centres actuellement à létude à travers le pays. Il insiste sur la nécessité de stopper les appels aux moratoires pour éviter que l'IA américaine ne prenne du retard par rapport à la Chine.
Envoyé par Matt Garman, PDG d'Amazon Web Services
Stand.Earth conteste également la version d'Amazon selon laquelle « les générateurs de secours restent presque toujours inactifs », rappelant que certaines installations ont tourné au diesel plusieurs jours de suite. Enfin, l'ONG rappelle que l'aide d'un milliard de dollars sur cinq ans représente « une goutte d'eau dans la mer » au regard des 220 milliards de dollars qu'Amazon investit dans les centres de données pour la seule année 2026.
Craintes liées à l'impact environnemental des centres de données
L'engagement d'Amazon intervient alors que les centres de données, qui sont les piliers de l'IA et du cloud computing, sont devenus un sujet politique brûlant à l'approche des élections de mi-mandat, les Big Tech se livrant à une course effrénée pour investir davantage dans l'expansion de ces infrastructures informatiques. Les petits centres de données existent depuis des décennies et passent généralement inaperçus aux yeux des résidents.
Mais l'explosion des chatbots basés sur l'IA a donné naissance à des centres de données d'une taille sans précédent pour pratiquement toutes les villes. Certains dentre eux éclipsent les stades de football et les usines, et consomment plus dénergie que de petites villes, une échelle de construction qui inquiète.
Amazon a déclaré en juillet quil prévoyait désormais de consacrer 220 milliards de dollars à des dépenses dinvestissement en 2026, notamment pour des centres de données et dautres investissements technologiques. Ce chiffre est en hausse par rapport à son estimation précédente de 200 milliards de dollars.
Donald Trump sest déclaré favorable à la construction de nouveaux centres de données, mais les électeurs se montrent de plus en plus méfiants. Environ 6 Américains sur 10 sont favorables à une limitation du nombre de nouveaux centres de données pouvant être construits, y compris la plupart des démocrates et des républicains. Certains élus américains ayant apporté leur soutien aux centres de données n'ont pas été réélus par les résidents.
Par ailleurs, une majorité dAméricains se dit « extrêmement » ou « très » préoccupée par limpact des centres de données sur les prix de lélectricité ou lapprovisionnement en eau dans les communautés où ils sont construits. D'ici 2030, les centres de données représenteront près de 3 % de la consommation électrique mondiale prévue, soit 935 000 milliards de wattheures, selon un rapport de l'Université des Nations Unies publié en juin.
Les mouvements de contestation gagnent le monde entier
Aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, limplantation des centres de données destinés à l'IA saccompagne de problèmes et dune opposition croissante de la part de la population. Bien qu'il s'agisse de la plus forte pénalité jamais infligée à un opérateur de centres de données dans le New Jersey, l'affaire s'inscrit dans un contexte plus large où plus de 80 projets de centres de données sont prévus ou en cours de construction dans la région.
La mobilisation citoyenne ont poussé l'État à faire marche arrière sur certains soutiens financiers, et a entrainé le vote d'une loi supprimant 250 millions de dollars d'incitations fiscales accordées à ce secteur en plein essor. Face à ces violations et au manque de transparence déploré par les riverains, les militants écologistes réclament désormais l'instauration d'un moratoire à l'échelle de l'État sur la construction de tout nouveau centre de données.
L'IA suscite une inquiétude grandissante au sein de la population occidentale, provoquant de vives oppositions. Aux États-Unis, les protestations ont déjà fait échouer des projets de centres de données d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, et jusqu'à 40 % des électeurs souhaiteraient même voir l'IA bannie de la plupart des secteurs industriels. Des politiques ont perdu des élections en raison de leur soutien aux centres de données.
Selon un rapport récent, des projets de centres de données évalués à 68 milliards de dollars ont été bloqués ou retardés en seulement trois mois. Data Centre Watch a recensé 45 projets affectés entre avril et juin. Le groupe a également constaté que les législateurs dune trentaine dÉtats avaient proposé ou adopté des réglementations concernant limplantation des centres de données, leur consommation délectricité et leur utilisation de leau.
Le Texas a suspendu les raccordements au réseau électrique des...
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