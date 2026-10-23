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Pour ouvrir la voie aux centres de données, Google va rémunérer les particuliers et les entreprises pour qu'ils réduisent leur consommation d'électricité en période de pic de demande liée à l'IA

Le , par Anthony
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Google va rémunérer les particuliers et les entreprises raccordés au réseau PJM pour quils réduisent leur consommation délectricité lorsque le réseau est sous pression, notamment en période de pic de demande lié à l'intelligence artificielle (IA), libérant ainsi de la capacité pour ses centres de données. L'entreprise financera une centrale électrique virtuelle gérée par Voltus, qui mettra en commun la capacité inutilisée des entreprises et des foyers locaux, ajoutant alors 1 070 mégawatts à un contrat de 100 mégawatts signé lors d'un précédent accord. Ellen Zuckerman, responsable du développement du marché de l'énergie pour les Amériques chez Google, explique que l'objectif est d'« apporter notre propre capacité aux réseaux qui nous desservent ». Cette initiative fait suite à un accord d'approvisionnement de 890 mégawatts dénergie nucléaire conclu avec Constellation Energy au début du mois d'octobre 2026.

La quête de Google pour des capacités supplémentaires intervient alors que la demande d'électricité de l'entreprise ne cesse de croitre. Selon le rapport environnemental 2025 de Google, les centres de données de lentreprise ont consommé 30,8 millions de MWh délectricité en 2024, soit plus du double de leur consommation de 2020. Cette forte hausse reflète les besoins croissants en puissance de calcul, à mesure que les services numériques de lentreprise continuent de se développer.

Le jeudi 22 octobre 2026, Google a annoncé son intention de financer une centrale électrique virtuelle dune puissance de 1 gigawatt, exploitée par Voltus sur le réseau PJM, afin de fournir la capacité nécessaire à ses opérations dans cette région. Cet accord ajoute 1 070 mégawatts aux 100 mégawatts convenus entre les deux entreprises en juin 2026, d'après les sociétés.

Le PJM dessert 67 millions de clients répartis dans 13 États et dans le district de Columbia. Les entreprises ont qualifié cette nouvelle capacité de lun des plus grands portefeuilles distribués jamais déployés par un hyperscaler.



Les particuliers et les entreprises seront rémunérés pour réduire leur consommation d'électricité

Une centrale électrique virtuelle ne comporte pas de turbines. Voltus met en commun la capacité inutilisée des entreprises et des foyers locaux, et Google la finance. Lorsque le réseau est sous pression, Voltus demande à ces sites de réduire leur consommation délectricité. Ceux-ci y parviennent grâce à des batteries, des thermostats intelligents, des modifications des processus industriels et dautres équipements flexibles.

Voltus redistribue ensuite largent aux participants, sous forme déconomies sur leurs factures et de paiements directs. Ce dispositif sinscrit dans le cadre de son programme « Bring Your Own Capacity ». Les entreprises ont cité un rapport récent du Brattle Group, qui prévoit que les consommateurs américains pourraient économiser plus de 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie en optimisant lutilisation du réseau.

« Le fait de multiplier par dix notre engagement initial témoigne de notre volonté fondamentale dapporter activement notre propre capacité aux réseaux qui nous desservent », a déclaré Ellen Zuckerman, responsable du développement du marché de lénergie pour les Amériques chez Google.

Acheter de la capacité de cette manière signifie que les activités de Google au sein du PJM contribuent à la fiabilité du réseau dans la région, a-t-elle ajouté. Cela apporte également des revenus aux communautés locales.

L'appétit croissant de l'IA redéfinit la manière dont Google s'approvisionne en énergie

Il sagit du deuxième accord majeur conclu par Google ce mois-ci dans le domaine de lénergie. Le 6 octobre 2026, lentreprise a signé un contrat de 20 ans avec Constellation portant sur 890 MW dénergie nucléaire. En septembre, Google et Nvidia ont lancé une alliance visant à permettre aux centres de données dadapter leur consommation dénergie.

Voltus a levé 225 millions de dollars lors dun tour de table de série D le 8 octobre. Lentreprise relie les batteries, la production sur site, la charge flexible et les véhicules électriques aux marchés de lélectricité.

« Cette expansion significative de notre collaboration avec Google transforme la croissance des centres de données en avantages économiques directs pour les entreprises et les foyers », a déclaré Dana Guernsey, directrice générale de Voltus.


Annonce de Google

L'annonce faite par Google et Voltus le 22 octobre 2026 est présentée ci-dessous.

« Aujourdhui, Google et Voltus ont annoncé la conclusion dun accord élargi visant à mettre en place une centrale électrique virtuelle dune puissance de 1 gigawatt (GW) sur lensemble de la zone couverte par le réseau PJM, qui dessert 67 millions de personnes réparties dans 13 États et à Washington, D.C.

Voltus regroupe les capacités flexibles des entreprises et des foyers locaux  telles que les thermostats intelligents, les batteries et les équipements industriels  au sein d'une centrale électrique virtuelle financée par Google. En période de pointe, ces équipements réduisent temporairement leur consommation d'énergie afin de garantir la fiabilité du réseau. En contrepartie, les clients participants bénéficient d'avantages économiques directs, notamment des réductions sur leurs factures et des versements en espèces.

Faisant suite à un accord portant sur 100 mégawatts conclu plus tôt cette année, cette multiplication par dix représente lun des plus importants portefeuilles de capacité décentralisée déployés à ce jour par un hyperscaler.

Cette initiative témoigne de lengagement de Google à apporter activement de nouvelles capacités aux réseaux locaux, tout en renforçant la fiabilité et laccessibilité financière de lapprovisionnement régional. »

Cette annonce intervient alors que la hausse des émissions de carbone de Google pèse lourdement sur ses ambitions climatiques. Lentreprise sétait engagée en 2020 à atteindre le « net zéro » dici 2030, mais son rapport environnemental de 2024 révélait une trajectoire inverse : ses émissions ont augmenté de 13 % en 2023 par rapport à l'année précédente, et de 48 % par rapport à 2019. Pour expliquer cette évolution, Google accuse l'IA et la demande qu'elle exerce sur les centres de données d'être à l'origine de l'augmentation massive de ses émissions de carbone.

Source : Google

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