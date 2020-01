IBM Power Systems est désormais disponible sur Google Cloud Platform. En dehors d'IBM, Google devient le seul fournisseur majeur de cloud à offrir cette option 0PARTAGES 3 0 Google poursuit son offensive sur le marché des services cloud pour entreprises. Dernier effort en date : la disponibilité des serveurs IBM Power Systems sur la Google Cloud Platform. Jusqu’ici, Big Blue s'était réservé l'exclusivité d’une offre IaaS pour ses Power Systems.



IBM Power Systems on Google Cloud cible les entreprises souhaitant moderniser leur infrastructure en leur permettant de déplacer les charges de travail existantes des système hérités vers le cloud. L’offre cible également les entreprises qui souhaitent continuer à tirer parti de leur infrastructure existante tout en bénéficiant en parallèle des avantages du cloud, notamment des services d’intelligence artificielle et de machine learning.



Kevin Ichhpurani, vice-président corporate, écosystème mondial chez Google Cloud, a indiqué :



« Les entreprises qui souhaitent se tourner vers le cloud pour moderniser leur infrastructure existante et rationaliser leurs processus métier disposent de nombreuses options. À une extrémité du spectre, certaines organisations sont en train de remplacer des systèmes hérités entiers pour adopter le cloud. Beaucoup d'autres, cependant, souhaitent continuer à tirer parti de leur infrastructure existante tout en bénéficiant du modèle de consommation flexible du cloud, de l'évolutivité et des nouvelles avancées dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse.



« Pour vous aider à atteindre vos objectifs cloud, quels qu'ils soient, Google Cloud propose désormais IBM Power Systems dans le cadre de nos solutions cloud. Aujourd'hui, les clients peuvent exécuter IBM Power Systems en tant que service sur Google Cloud, que vous utilisiez AIX, IBM i ou Linux sur IBM Power.



« Pour les organisations utilisant une stratégie de cloud hybride, en particulier, IBM Power Systems est un outil important. En raison de leurs performances et de leur capacité à prendre en charge les charges de travail essentielles à la mission, telles que les applications SAP et les bases de données Oracle, les clients d'entreprise ont constamment recherché des options pour exécuter IBM Power Systems dans le cloud. IBM Power Systems pour Google Cloud offre un moyen de faire exactement cela, en offrant le meilleur des mondes cloud et sur site. Vous pouvez exécuter des charges de travail d'entreprise telles que SAP et Oracle sur les serveurs IBM Power auxquels vous faites confiance, tout en commençant à tirer parti de toutes les capacités techniques et économiques favorables qu'offre Google Cloud.





« IBM Power Systems sur Google Cloud offre également de nombreux autres avantages, notamment:

Facturation intégrée: vous pouvez déployer la solution via Google Cloud Marketplace et profiter de la facturation Google Cloud intégrée. Cela signifie que vous pouvez profiter de cette offre comme tout autre service Google Cloud et obtenir une facture unifiée de Google Cloud.

vous pouvez déployer la solution via Google Cloud Marketplace et profiter de la facturation Google Cloud intégrée. Cela signifie que vous pouvez profiter de cette offre comme tout autre service Google Cloud et obtenir une facture unifiée de Google Cloud. Accès aux API privées: la technologie d'accès aux API privées de Google Cloud vous permet d'accéder aux ressources de Google Cloud en privé, tout en permettant à toutes les ressources IBM Power Systems (LPAR) d'utiliser les espaces IP privés que vous choisissez. Il est sécurisé par sa conception et permet une latence ultra faible entre les serveurs IBM Power et les machines virtuelles Google Compute Engine.

la technologie d'accès aux API privées de Google Cloud vous permet d'accéder aux ressources de Google Cloud en privé, tout en permettant à toutes les ressources IBM Power Systems (LPAR) d'utiliser les espaces IP privés que vous choisissez. Il est sécurisé par sa conception et permet une latence ultra faible entre les serveurs IBM Power et les machines virtuelles Google Compute Engine. Support client intégré: Google Cloud gère le support client, vous offrant un point de contact pour tous les problèmes.

Google Cloud gère le support client, vous offrant un point de contact pour tous les problèmes. Déploiement rapide: une nouvelle console de gestion intuitive permet une rampe rapide et un déploiement rapide de la solution ».

Certains clients d'IBM du secteur de l’énergie et de la distribution de détail ont déjà commencé à « moderniser leur infrastructure » en s’appuyant sur l’offre Power Systems de Google Cloud, assure Kevin Ichhpurani. Les frais d'abonnement sont facturés par IBM Power Systems et prélevés par Google, qui se charge aussi du support client. IBM Power Systems on Google Cloud est disponible sur la Google Cloud Marketplace.



L'arrivée de Power sur Google Cloud Platform devrait être une bonne nouvelle pour les entreprises réticente à passer sur le cloud dépendantes de l'informatique héritée exécutée sur IBM Power Systems, car elle ouvre la porte aux déploiements multicloud de leur ancien logiciel. Jusqu'à présent, les processeurs Power basés sur le cloud n'étaient disponibles que dans le cloud d'IBM.



C'est également une bonne nouvelle pour IBM, car la plupart de ces entreprises sont ses clients de longue date, et dans le cadre de son développement sur le secteur du cloud hybride, la société a travaillé pour convaincre ses clients de la laisser être l'entité qui déplace leur charges de travail sur site vers une infrastructure hybride multi-cloud.



Google Cloud Platform en sort aussi gagnante. Elle arrive ainsi à ajouter une nouvelle source potentielle de clients d'entreprise pour son cloud, qui a eu du mal à prendre des parts de marché substantielles à Amazon Web Services et Microsoft Azure, aucun des deux n'ayant une option Power dans son catalogue de services de calcul. Pour adoucir l'accord pour Google, IBM vendra sans aucun doute Power on Google Cloud Platform de son côté dans le cadre des solutions qu'il propose à ses anciens clients.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des offres de cloud hybride en général et de celle-ci en particulier ?

Un atout pour ravir des parts de marché à Microsoft et Oracle ?



Voir aussi :



Google Cloud Platform parvient à se rapprocher des performances d'AWS et de Microsoft Azure, selon un rapport

Google présente Cloud SQL pour Microsoft SQL Server, un service entièrement géré qui sera proposé aux clients de Google Cloud Platform

Twitter migre les données de son réseau social vers Google Cloud Platform, quelles sont les raisons de ce choix ? Google poursuit son offensive sur le marché des services cloud pour entreprises. Dernier effort en date : la disponibilité des serveurs IBM Power Systems sur la Google Cloud Platform. Jusqu’ici, Big Blue s'était réservé l'exclusivité d’une offre IaaS pour ses Power Systems.IBM Power Systems on Google Cloud cible les entreprises souhaitant moderniser leur infrastructure en leur permettant de déplacer les charges de travail existantes des système hérités vers le cloud. L’offre cible également les entreprises qui souhaitent continuer à tirer parti de leur infrastructure existante tout en bénéficiant en parallèle des avantages du cloud, notamment des services d’intelligence artificielle et de machine learning.Kevin Ichhpurani, vice-président corporate, écosystème mondial chez Google Cloud, a indiqué :« Les entreprises qui souhaitent se tourner vers le cloud pour moderniser leur infrastructure existante et rationaliser leurs processus métier disposent de nombreuses options. À une extrémité du spectre, certaines organisations sont en train de remplacer des systèmes hérités entiers pour adopter le cloud. Beaucoup d'autres, cependant, souhaitent continuer à tirer parti de leur infrastructure existante tout en bénéficiant du modèle de consommation flexible du cloud, de l'évolutivité et des nouvelles avancées dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse.« Pour vous aider à atteindre vos objectifs cloud, quels qu'ils soient, Google Cloud propose désormais IBM Power Systems dans le cadre de nos solutions cloud. Aujourd'hui, les clients peuvent exécuter IBM Power Systems en tant que service sur Google Cloud, que vous utilisiez AIX, IBM i ou Linux sur IBM Power.« Pour les organisations utilisant une stratégie de cloud hybride, en particulier, IBM Power Systems est un outil important. En raison de leurs performances et de leur capacité à prendre en charge les charges de travail essentielles à la mission, telles que les applications SAP et les bases de données Oracle, les clients d'entreprise ont constamment recherché des options pour exécuter IBM Power Systems dans le cloud. IBM Power Systems pour Google Cloud offre un moyen de faire exactement cela, en offrant le meilleur des mondes cloud et sur site. Vous pouvez exécuter des charges de travail d'entreprise telles que SAP et Oracle sur les serveurs IBM Power auxquels vous faites confiance, tout en commençant à tirer parti de toutes les capacités techniques et économiques favorables qu'offre Google Cloud.« IBM Power Systems sur Google Cloud offre également de nombreux autres avantages, notamment:Certains clients d'IBM du secteur de l’énergie et de la distribution de détail ont déjà commencé à « moderniser leur infrastructure » en s’appuyant sur l’offre Power Systems de Google Cloud, assure Kevin Ichhpurani. Les frais d'abonnement sont facturés par IBM Power Systems et prélevés par Google, qui se charge aussi du support client. IBM Power Systems on Google Cloud est disponible sur la Google Cloud Marketplace.L'arrivée de Power sur Google Cloud Platform devrait être une bonne nouvelle pour les entreprises réticente à passer sur le cloud dépendantes de l'informatique héritée exécutée sur IBM Power Systems, car elle ouvre la porte aux déploiements multicloud de leur ancien logiciel. Jusqu'à présent, les processeurs Power basés sur le cloud n'étaient disponibles que dans le cloud d'IBM.C'est également une bonne nouvelle pour IBM, car la plupart de ces entreprises sont ses clients de longue date, et dans le cadre de son développement sur le secteur du cloud hybride, la société a travaillé pour convaincre ses clients de la laisser être l'entité qui déplace leur charges de travail sur site vers une infrastructure hybride multi-cloud.Google Cloud Platform en sort aussi gagnante. Elle arrive ainsi à ajouter une nouvelle source potentielle de clients d'entreprise pour son cloud, qui a eu du mal à prendre des parts de marché substantielles à Amazon Web Services et Microsoft Azure, aucun des deux n'ayant une option Power dans son catalogue de services de calcul. Pour adoucir l'accord pour Google, IBM vendra sans aucun doute Power on Google Cloud Platform de son côté dans le cadre des solutions qu'il propose à ses anciens clients.Source : Google Que pensez-vous des offres de cloud hybride en général et de celle-ci en particulier ?Un atout pour ravir des parts de marché à Microsoft et Oracle ?