AWS est le fournisseur de cloud préféré pour la plate-forme de centre de contact et d'expérience client Genesys Cloud 0PARTAGES 3 0 Alimenté par AWS, Genesys Cloud améliore l'engagement des clients pour les entreprises de toutes tailles dans le monde entier



Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé que Genesys a choisi AWS comme fournisseur privilégié pour Genesys Cloud, une solution tout-en-un et une plateforme de centre de contact de premier plan pour le cloud public. Des organisations du monde entier utilisent la plateforme pour gérer et améliorer les relations avec les clients par n'importe quel canal, y compris la voix, le texte, le chat sur le web et les réseaux sociaux.







Genesys Cloud s'appuie sur l'ensemble complet de services cloud d'AWS pour développer et fournir rapidement de nouvelles fonctionnalités aux clients, ainsi que pour permettre aux organisations de déployer et de faire évoluer rapidement la plate-forme. Tout au long de la pandémie COVID-19, Genesys Cloud a tiré parti de l'infrastructure mondiale hautement fiable et sécurisée d'AWS pour aider les organisations à passer rapidement de centres de contact centralisés à des centres de contact distants, permettant aux représentants des services de travailler à domicile et de gérer des volumes d'interaction plus importants suite à la crise.



La plateforme Genesys Cloud utilise une large gamme de services AWS, notamment le calcul, les bases de données, l'analyse, l'apprentissage machine, le stockage et la sécurité, pour permettre aux organisations de proposer des expériences personnalisées à leurs clients de centres de contact, même en période de forte demande.



Genesys Cloud s'appuie sur l'ensemble complet de services cloud d'AWS pour développer et fournir rapidement de nouvelles fonctionnalités aux clients, ainsi que pour permettre aux organisations de déployer et de faire évoluer rapidement la plate-forme. Tout au long de la pandémie COVID-19, Genesys Cloud a tiré parti de l'infrastructure mondiale hautement fiable et sécurisée d'AWS pour aider les organisations à passer rapidement de centres de contact centralisés à des centres de contact distants, permettant aux représentants des services de travailler à domicile et de gérer des volumes d'interaction plus importants suite à la crise.La plateforme Genesys Cloud utilise une large gamme de services AWS, notamment le calcul, les bases de données, l'analyse, l'apprentissage machine, le stockage et la sécurité, pour permettre aux organisations de proposer des expériences personnalisées à leurs clients de centres de contact, même en période de forte demande.

Par exemple, pour aider à générer des informations en temps réel qui guident les agents humains et les chatbots lors des engagements avec les clients, Genesys Cloud utilise Amazon Athena pour l'analyse à la demande et sans serveur des données historiques des clients, ainsi qu'Amazon ElastiCache, un service qui fournit un stockage et une mise en cache des données en mémoire, pour faciliter des interactions efficaces en direct. Pour améliorer encore la réactivité des centres de contact, Genesys Cloud indexe et interroge les interactions des clients à l'aide d'Amazon DynamoDB, une base de données à valeur ajoutée qui offre des performances à un chiffre par milliseconde à n'importe quelle échelle, permettant aux utilisateurs d'identifier des modèles de demandes de service client dans le monde entier et de s'adapter à une extrême simultanéité des demandes.



Basé sur l'infrastructure évolutive et très performante d'AWS, Genesys Cloud dispose d'une architecture de microservices et d'interfaces de programmation d'applications (API) robustes pour permettre à ses clients de personnaliser facilement leur expérience en intégrant des logiciels tiers tels que des applications d'optimisation des activités et d'engagement des employés et des clients.



"Il est plus important que jamais que les centres de contact des organisations soient agiles afin qu'ils puissent ajuster leurs opérations, pivoter rapidement vers le travail à distance et gérer les fluctuations de la demande au pied levé. L'étendue des services AWS contribue aux capacités et à l'échelle de Genesys Cloud, qui permettent aux organisations d'assurer la continuité des activités et de maintenir des connexions significatives avec leurs clients", a déclaré Olivier Jouve, vice-président exécutif et directeur général de Genesys Cloud. "En outre, grâce à l'infrastructure mondiale d'AWS, nous mettons Genesys Cloud à la portée d'un nombre encore plus important d'organisations dans le monde, en les aidant à améliorer l'engagement des clients tout en respectant les exigences de souveraineté des données".



"Genesys Cloud est une plate-forme essentielle pour certaines des plus grandes marques mondiales, et parce qu'elle a été construite sur AWS, ses clients bénéficient de la sécurité, des performances éprouvées et de la haute disponibilité du premier cloud au monde", a déclaré Mike Clayville, vice-président des ventes commerciales mondiales chez AWS. "Grâce au portefeuille de services inégalé d'AWS et à notre capacité d'extension, Genesys peut répondre instantanément aux pics de demande des clients à tout moment et continuer à fournir les outils sur lesquels les organisations comptent pour offrir un service client exceptionnel sur n'importe quel canal".



À propos de Genesys



Chaque année, Genesys® offre plus de 70 milliards d'expériences clients remarquables à des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à la puissance du cloud et de l'intelligence artificielle, la technologie Genesys relie chaque moment du client à travers le marketing, les ventes et le service sur n'importe quel canal, tout en améliorant l'expérience des employés. Genesys a été le pionnier de l'expérience en tant que Service℠ afin que les organisations de toute taille puissent offrir une véritable personnalisation à l'échelle, interagir avec empathie et favoriser la confiance et la fidélité des clients. Ceci est rendu possible grâce à Genesys Cloud™, une solution tout-en-un et la première plateforme de centre de contact dans le cloud public au monde, conçue pour une innovation rapide, l'extensibilité et la flexibilité.



En savoir plus sur



À propos d'Amazon Web Services



Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS offre plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (RV et AR), les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 76 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, y compris les start-ups qui connaissent la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leurs infrastructures, devenir plus agiles et réduire leurs coûts.



Retrouvez Genesys Cloud™ sur



Voir aussi

AWS annonce la disponibilité générale de la sixième génération d'instances Amazon EC2

Amazon Web Services annonce la disponibilité d'AWS CodeArtifact



Source : Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé que Genesys a choisi AWS comme fournisseur privilégié pour Genesys Cloud, une solution tout-en-un et une plateforme de centre de contact de premier plan pour le cloud public. Des organisations du monde entier utilisent la plateforme pour gérer et améliorer les relations avec les clients par n'importe quel canal, y compris la voix, le texte, le chat sur le web et les réseaux sociaux.Par exemple, pour aider à générer des informations en temps réel qui guident les agents humains et les chatbots lors des engagements avec les clients, Genesys Cloud utilise Amazon Athena pour l'analyse à la demande et sans serveur des données historiques des clients, ainsi qu'Amazon ElastiCache, un service qui fournit un stockage et une mise en cache des données en mémoire, pour faciliter des interactions efficaces en direct. Pour améliorer encore la réactivité des centres de contact, Genesys Cloud indexe et interroge les interactions des clients à l'aide d'Amazon DynamoDB, une base de données à valeur ajoutée qui offre des performances à un chiffre par milliseconde à n'importe quelle échelle, permettant aux utilisateurs d'identifier des modèles de demandes de service client dans le monde entier et de s'adapter à une extrême simultanéité des demandes.Basé sur l'infrastructure évolutive et très performante d'AWS, Genesys Cloud dispose d'une architecture de microservices et d'interfaces de programmation d'applications (API) robustes pour permettre à ses clients de personnaliser facilement leur expérience en intégrant des logiciels tiers tels que des applications d'optimisation des activités et d'engagement des employés et des clients., a déclaré Olivier Jouve, vice-président exécutif et directeur général de Genesys Cloud., a déclaré Mike Clayville, vice-président des ventes commerciales mondiales chez AWS.Chaque année, Genesys® offre plus de 70 milliards d'expériences clients remarquables à des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à la puissance du cloud et de l'intelligence artificielle, la technologie Genesys relie chaque moment du client à travers le marketing, les ventes et le service sur n'importe quel canal, tout en améliorant l'expérience des employés. Genesys a été le pionnier de l'expérience en tant que Service℠ afin que les organisations de toute taille puissent offrir une véritable personnalisation à l'échelle, interagir avec empathie et favoriser la confiance et la fidélité des clients. Ceci est rendu possible grâce à Genesys Cloud™, une solution tout-en-un et la première plateforme de centre de contact dans le cloud public au monde, conçue pour une innovation rapide, l'extensibilité et la flexibilité.En savoir plus sur Genesys Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS offre plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (RV et AR), les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 76 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, y compris les start-ups qui connaissent la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leurs infrastructures, devenir plus agiles et réduire leurs coûts.Retrouvez Genesys Cloud™ sur AWS Marketplace Source : Amazon Web Services Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

EKXEL - Senior Data Center spécialiste ↳ EKXEL IT Services & Financial Engineering - Alsace - Strasbourg (67000) Lead React – App dans la santé ↳ EASY PARTNER - France - Paris Développeur JS Full Stack (H/F) ↳ Webnet - Rhône Alpes - Lyon (69003) Voir plus d'offres