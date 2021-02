, a déclaré Raymond Kok, senior vice president of Cloud Application Solutions chez Siemens Digital Industries Software., a déclaré Manish Chawla, Industry General Manager, Energy, Resources, and Manufacturing chez IBM., a déclaré Darrell Jordan-Smith, senior vice president, Industries and Global Accounts, Red Hat.Pour aider à rendre les capacités opérationnelles et à réduire les risques informatiques, les consultants d'IBM Global Business Services et de Global Technology Services interviendront en tant que fournisseur de services managés et de solutions IoT pour les clients MindSphere de Siemens.MindSphere est utilisé par les entreprises pour collecter et analyser en temps réel les données de capteurs provenant de produits, d'usines, de systèmes et de machines, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser les produits, les actifs de production et les processus de fabrication tout au long de la chaîne de valeur pour créer un jumeau numérique en temps réel. En adoptant Red Hat OpenShift, la plateforme d'entreprise Kubernetes leader du secteur, comme architecture privilégiée en local, les clients auront la liberté d'exécuter les solutions MindSphere localement dans un Cloud privé, ou dans de futures applications via un modèle hybride, multicloud, et pourront également gagner localement en visibilité en matière d’informations d’entreprise. Grâce à cette offre, Siemens et IBM permettent à leurs clients de conserver un contrôle physique total de leurs données pour mieux répondre aux exigences réglementaires et en matière de confidentialité des données.Cette annonce de partenariat s'appuie sur une relation de longue date entre IBM et Siemens, qui ont d’ailleurs annoncé récemment l'introduction d'une solution commune avec IBM Maximo qui prolonge le cycle de vie des produits et machines industriels en rassemblant les données d'ingénierie, d'exploitation et de maintenance sur une seule plateforme.La collaboration avec Siemens s'inscrit dans le cadre du programme d'écosystème d'IBM visant à investir dans l'accélération de l'adoption d'architectures de Cloud hybride et ouvertes dans des secteurs essentiels, notamment l'industrie, l'énergie, les villes intelligentes, les télécommunications et les services financiers. Siemens s'appuie sur le Cloud Engagement Fund (fond d’engagement Cloud) d'IBM, créé dans le cadre de l'investissement d'un milliard de dollars d'IBM dans son écosystème, pour accéder à des ressources techniques et à des crédits Cloud afin de soutenir la migration des applications des clients vers des environnements de Cloud hybride.Ces efforts prennent de plus en plus d'importance alors que les organisations doivent faire face aux conséquences de la pandémie, qui a créé un besoin aigu de rapidité de mise sur le marché, de flexibilité et d’agilité pour encourager l'innovation.Source : IBM Que pensez-vous de ce partenariat entre IBM, RedHat et Siemens ?Cette initiative de cloud hybride répondra-t-elle aux demandes des fabricants ?