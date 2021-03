Octave Klaba annonce l’adoption d’une nouvelle politique de sauvegarde gratuite des données de tous les clients : « Il semble que les consommateurs à l’échelle globale ne comprennent pas notre offre. Cela fait déjà trop de discussions autour de cet aspect. Nous ne voulons pas nous enfoncer dans cette brèche. Nous allons plutôt revoir la sécurité à la hausse en offrant le plus haut niveau de sauvegarde pour tous nos clients de tous nos centres de données. Cela va changer les standards de l’industrie, ainsi que notre façon d’offrir nos services. »Le fondateur d’OVH a passé l’annonce dans le cadre d’une mise à jour de gestion de l’après-incendie d’une dizaine de minutes. Celle-ci contenait de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les centres de données du site de Strasbourg, dont l'un – SBG1 – a été fortement endommagé dans l'incendie qui a emporté SBG2. Un autre, SBG3, a été partiellement touché et le quatrième, SBG4, n'a pas été touché.Le point positif est que l'alimentation électrique et le réseau optique ont été restaurés sur le site. Des onduleurs et des systèmes électriques de remplacement ont été installés et doivent faire l'objet de validation sous peu. Le refroidissement par eau fonctionne, les réseaux de haut niveau ont été rétablis et les travaux sur les réseaux des salles individuelles du centre de données vont bientôt commencer. 2500 serveurs ont été mis sur pied et OVH aura ajouté 15 000 nouvelles machines d'ici la fin du mois de mars. Le rétablissement de nombreux services semble être en bonne voie pour commencer la semaine prochaine.La mauvaise nouvelle est que deux racks du centre de données SBG1 – 61E et 62E – pourraient prendre plus de temps à restaurer que les autres. Des développements précédents sur SBG1 ont laissé entendre que quatre autres racks – 61Bxx, 61Cxx, 62Bxx et 62Cxx – ont été gravement endommagés par l'incendie. La restauration du SBG3, qui compte cinq étages, pourrait également être retardée. Les trois étages inférieurs sont apparemment en bon état, mais le quatrième étage a "quelques problèmes" et le dernier étage est endommagé par la fumée.Les onduleurs, batteries et fusibles sont désormais en la possession des assureurs et de la police pour la poursuite des enquêtes.Source : Twitter KlabaHébergez-vous des données ou sites sur OVHcloud ? Avez-vous été impacté par cet incendie ?Quelles précautions prenez-vous en plus de la souscription à une offre de hosting ? Quelle est votre approche personnelle en matière de gestion de sauvegardes ?