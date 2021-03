Les données finales de 2020 du Synergy Research Group montrent que les dépenses mondiales en matériel et logiciels de centres de données ont augmenté de 4 % par rapport à 2019, grâce à un bond de 22 % des dépenses en infrastructures de cloud public, qui les a poussées à un niveau record. Les fournisseurs de cloud continuent d'investir massivement dans leurs centres de données pour satisfaire la demande toujours croissante de leurs services. Pendant ce temps, les dépenses des entreprises pour leur propre infrastructure de centre de données ont chuté de 6 % par rapport à 2019, chaque trimestre de 2020 étant en baisse substantielle par rapport à l'année précédente.En termes de parts de marché, les ODM représentent globalement la plus grande partie du marché du cloud public, Inspur, Huawei et Dell étant les principaux fournisseurs individuels, tous ayant une part de marché similaire dans l'année. En termes de croissance, Inspur, Huawei et les ODM ont clairement été les grands gagnants de l'année. En 2020, les leaders du marché des infrastructures d'entreprise ont été Microsoft et Dell, suivis de loin par HPE, Cisco et VMware.Le chiffre d'affaires total des équipements d'infrastructure de centre de données, y compris le matériel et les logiciels cloud et non cloud, s'élevait à 165 milliards de dollars en 2020, l'infrastructure de cloud public représentant 43 % du total. Les principaux secteurs orientés vers le matériel, à savoir les serveurs, le stockage et la mise en réseau, représentaient au total 77 % du marché des infrastructures de centres de données. Les systèmes d'exploitation, les logiciels de virtualisation, la gestion du cloud et la sécurité des réseaux représentent le reste. Par segment, Dell est le leader global des revenus des serveurs et du stockage, Inspur étant le leader incontesté des ventes de serveurs aux fournisseurs de clouds publics. Cisco domine le segment des réseaux, tandis que Microsoft figure en bonne place dans le classement en raison de sa position dans les systèmes d'exploitation pour serveurs et les applications de virtualisation. En dehors de ces quatre entreprises, les autres principaux fournisseurs du marché sont HPE, Huawei, VMware, Lenovo et IBM., a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?