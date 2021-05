La consolidation des investissements s'est poursuivie en 2020, les revenus combinés des cinq principaux fournisseurs de services de cloud public (Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce.com, Google et Oracle) représentant 38 % du total mondial et enregistrant une croissance de 32 % sur un an. Grâce à l'élargissement de son portefeuille d'offres SaaS et SISaaS, Microsoft partage désormais la première place avec Amazon Web Services sur l'ensemble du marché des services de cloud public, les deux sociétés détenant 12,8 % des revenus pour l'année., a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe, Worldwide Research chez IDC.Alors que le marché global des services de cloud public a connu une croissance de 24,1 % en 2020, conformément aux quatre dernières années, les sections IaaS et PaaS ont toujours connu des taux de croissance beaucoup plus rapides. Cela met en évidence la dépendance croissante des entreprises à l'égard d'une fondation cloud reposant sur une infrastructure cloud, des données définies par logiciel, des solutions de calcul et de gouvernance en tant que service, et des plateformes natives cloud pour le déploiement d'applications pour les applications internes de l'informatique d'entreprise. IDC s'attend à ce que les dépenses liées aux services de cloud fondamentaux (notamment IaaS et PaaS) continuent de croître à un rythme plus élevé que le marché global du cloud, car la résilience, la flexibilité et l'agilité guident les décisions en matière de plateformes informatiques., explique Dave McCarthy, vice-président des services d'infrastructure de cloud et de périphérie.a déclaré Lara Greden, directrice de recherche, Platform as a Service.En examinant les résultats sectoriels, une vue combinée des dépenses IaaS, SISaaS et PaaS est pertinente car elle représente l'ensemble des services fondamentaux que les clients finaux et les entreprises SaaS consomment lorsqu'ils exécutent, modernisent, créent et gèrent des applications sur des clouds publics partagés.Sur le marché combiné des IaaS, SISaaS et PaaS, les 5 premières entreprises (Amazon Web Services, Microsoft, Google, Alibaba et IBM) ont accaparé plus de 51 % des revenus mondiaux. Mais il existe toujours une longue traîne, qui représente près de la moitié du marché total. Il s'agit d'entreprises proposant des services PaaS spécifiques à des cas d'utilisation ciblés ou des services de calcul, de données ou de gouvernance de réseau multi-cloud.La longue traîne est encore plus prononcée dans le domaine du SaaS, où l'intérêt croissant des clients pour des résultats spécifiques fait que plus des deux tiers des dépenses sont effectuées en dehors du top 5.Le Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker d'IDC fournit la taille totale du marché et la part des fournisseurs pour plus de soixante-dix segments du marché mondial des services de cloud public. La mesure pour ce Tracker est le revenu des services de cloud public, qui comprend les revenus d'abonnement à l'infrastructure en tant que service (IaaS), au logiciel d'infrastructure système en tant que service (SISaaS), à la plateforme en tant que service (PaaS) et au logiciel en tant que service (SaaS). Le Tracker présente 500 entreprises de services de cloud computing dans 49 pays du monde entier.Source : IDCQu'en pensez-vous ?