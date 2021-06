Bouygues Telecom Entreprises arrive sur les marchés de l'hébergement et du cloud avec de fortes ambitions et une entité dédiée

Par l’accompagnement personnalisé de ses clients au moment de migrer vers le Cloud,



Par la confiance dans l’hébergement et la souveraineté des données, grâce à l’engagement d’un acteur de droit français, la transparence des contrats et la capacité de les négocier,



Par la maîtrise des factures, avec des tarifs clairs et connus à l’avance,



Par l’intégration forte avec le réseau Bouygues Telecom Entreprises car il ne saurait y avoir de cloud performant sans réseau fonctionnant parfaitement,



Par le security by design de ses infrastructures à l’état de l’art, avec une vision très claire pour ses clients des risques physiques et technologiques, des fournisseurs technologiques de premier plan et des choix légitimes (géo-redondance, barrière de sécurité sur les data centers, etc.) pour éviter toute pertes de données.



Bouygues Telecom Entreprises OnCloud est un pure player, qui bénéficie de ses infrastructures en propre et de la décennie d'expérience de Nerim, société acquise en 2019. La nouvelle structure, indépendante, dispose de ses propres équipes d'avant-ventes, de commerciaux et d'experts mais profite de la force de Bouygues Telecom Entreprises sur le marché des télécommunications et d'une synergie commerciale constante avec un niveau d'intégration très fort.A la fois opérateur, intégrateur et hébergeur, Bouygues Telecom Entreprises OnCloud dispose sur ce marché d'une place singulière qui lui permet de se démarquer :détaille François Treuil, Directeur de Bouygues Telecom Entreprises.Bouygues Telecom Entreprises OnCloud cible toutes les entreprises qui ont besoin d'accompagnement. Cette demande est observée chez les PME et les ETI, les collectivités publiques mais également dans les DSI de grands groupes. L'essor du multicloud et des architectures hybrides sont par nature aptes à convaincre le haut de marché de faire appel à un opérateur d'infrastructures français agile par nature.