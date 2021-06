Cisco renforce ses capacités dans le domaine du cloud : aider les clients à adopter le cloud intelligent pour de meilleures expériences numériques

Cisco a organisé l'événement " Future Cloud " pour présenter ses nouvelles innovations en matière de cloud hybride.



L'entreprise dévoile sa nouvelle plate-forme de calcul de cloud hybride révolutionnaire pour la prochaine décennie : Cisco UCS® X-Series, optimisée par Cisco Intersight™.



Les grandes marques du monde entier partagent la manière dont elles collaborent avec Cisco pour élaborer et soutenir leurs stratégies de cloud, notamment KBR, Kaleida Health, Rakuten Mobile, etc.



Opérations de cloud hybride



1 - Présentation du nouveau Cisco UCS X-Series : L'Unified Computing System™ (UCS) de Cisco est utilisé dans les centres de données par plus de 50 000 clients dans le monde. Entièrement intégré à Cisco Intersight, UCS X-Series est un système unique en son genre, conçu pour les opérations hybrides à partir du cloud et à travers les clouds. Combinant le meilleur des systèmes de rack et de lames et doté de la technologie révolutionnaire UCS X-Fabric, il est conçu pour la polyvalence des charges de travail aujourd'hui et est prêt pour la prochaine décennie d'innovation industrielle en matière de processeurs, d'accélérateurs et d'interconnexions informatiques.



2 - Intersight Cloud Orchestrator : Fournit un cadre d'automatisation à faible code et facile à utiliser qui simplifie les flux de travail complexes, afin que les services informatiques puissent facilement orchestrer l'infrastructure et les charges de travail et accélérer la fourniture de services.



3 - Intersight Workload Engine : Une plateforme puissante pour les charges de travail modernes et natives du cloud. Construit sur une fondation open-source Kubernetes et KVM (Kernel-based virtual machine) utilisant la virtualisation native des conteneurs, Intersight Workload Engine est un système d'exploitation Cisco pour HyperFlex™, avec une gestion SaaS cohérente.



4 - Cisco Service Mesh Manager : Une nouvelle extension du service Intersight Kubernetes, apportant une observabilité profonde et une gestion simplifiée avec une sécurité basée sur des politiques et une visualisation intuitive des topologies de services à travers les clusters K8s sur site et dans le cloud.



5 - Cisco Cloud ACI : disponible sur AWS, Azure et maintenant sur Google Cloud avec une disponibilité générale à l'automne 2021. La politique commune et le modèle d'exploitation Cloud ACI® réduisent considérablement le coût et la complexité de la gestion des déploiements hybrides et multiclouds.





1 - Intégration de ThousandEyes Internet and Cloud Intelligence avec la série Cisco Catalyst® 8000 Edge pour le SD-WAN et les commutateurs Cisco Nexus® 9000 pour les centres de données afin de fournir aux clients des informations précieuses sur la santé du réseau et les performances des applications en surveillant le campus, les succursales, les centres de données et chaque point du réseau WAN entre l'utilisateur et les applications.



2 - Nexus Dashboard Orchestrator est un panneau unique permettant de configurer et de gérer des politiques communes sur plusieurs sites ACI sur site, dans les régions AWS et Microsoft Azure et, comme nous l'avons annoncé aujourd'hui, dans Google Cloud à l'automne.



3 - Intersight Cloud Orchestrator : Fournit un cadre low code et facile à utiliser pour créer et automatiser des flux de travail complexes, afin que les opérations informatiques puissent facilement orchestrer l'infrastructure et les charges de travail et accélérer la fourniture de services.





1 - Les services essentiels à l'activité de CX pour le cloud fournissent des services de conseil et une expertise en matière d'architecture, de déploiement, de sécurisation et d'optimisation des transformations numériques.



2 - Les services CX Intersight Workload Optimizer améliorent la consommation de ressources des applications dans le cloud.



3 - Les services avancés CX pour ThousandEyes et SD-WAN offrent la meilleure expérience applicative pour les solutions de cloud, en fournissant une conception et une intégration expertes pour réduire la complexité des projets et accélérer la transformation.



4 - Les solutions de démarrage rapide personnalisées fournissent des services d'experts pour l'automatisation de bout en bout et l'infrastructure en code (IaC).



Le monde hyperconnecté et distribué dans lequel nous vivons s'appuie plus que jamais sur le cloud, et les équipes informatiques sont confrontées à des défis pour fournir aux gens des expériences numériques optimales où et quand ils ont besoin d'y accéder. Par conséquent, les entreprises migrent vers un modèle opérationnel axé sur le cloud basé sur la vitesse, la perspicacité et le contrôle afin d'assurer une plus grande distribution des applications, des utilisateurs et du personnel technique.Cisco a réalisé des investissements de plusieurs milliards de dollars au cours des six dernières années pour intégrer le cloud dans tous les aspects de son activité, en se concentrant sur l'aide aux clients pour développer des stratégies complètes de cloud en toute confiance dans cinq domaines clés : La continuité, les idées, la sécurité, la connectivité et les opérations.Au cours de l'événement virtuel " Future Cloud ", l'entreprise a montré comment elle fait progresser sa stratégie de cloud dans plusieurs de ces domaines pour aider les entreprises à se connecter, à sécuriser et à automatiser pour offrir des expériences numériques transparentes dans le monde du cloud hybride d'aujourd'hui., a déclaré Todd Nightingale, SVP et GM, Enterprise Networking and Cloud, Cisco.Les nouvelles innovations en matière de cloud hybride annoncées lors de l'évènement comprennent :- Stephen Elliot, vice-président du programme, I&O, opérations en nuage et DevOps, IDC.- Jeff Hawks, Technologie de l'information KBR, Directeur de l'informatique et des communications- Tom Hull, DSI, Kaleida Heath- Tareq Amin, directeur de la technologie, Rakuten MobileFondée en 1984, Cisco Systems est spécialisée dans la technologie qui alimente l'Internet, dans le matériel réseau et dans les serveurs.Source : Cisco Qu'en pensez-vous des nouvelles solutions de Cisco ?