des capacités d'analyse et d'apprentissage automatique, ainsi qu'un pipeline DevSecOps. La plate-forme assure une collaboration transparente tout au long du cycle de vie des produits, pour des effectifs de plus en plus géographiquement dispersés et en distanciel, ainsi qu'ne démographie changeante de développeurs.



Un outil visuel de gestion des pipelines pour définir, surveiller et exécuter des pipelines d'automatisation logicielle complexes permettant l'intégration et la livraison continues de projets collaboratifs pour VxWorks® et Wind River Linux, avec la possibilité de construire chacun d'eux en moins de cinq minutes.



Une plateforme cloud moderne mise à jour avec la prise en charge de l'accélérateur vRAN 5G et de GPU pour l'IA-sur-5G ainsi que des applications de réalité augmentée.



Une boucle de rétroaction numérique pour libérer la valeur des données provenant du système d'exploitation, de l'application, de l'infrastructure, du système ou du dispositif afin d'accroître la capacité à apporter des améliorations et à résoudre rapidement les problèmes.



Services de Mise en Œuvre pour l'installation du réseau, la configuration, l'installation et le test de Studio dans Amazon Web Services ou Microsoft Azure



Des services de conciergerie sont également disponibles pour certains clients afin d'accélérer leur mise à niveau au travers services d'activation, d'accélération et de transformation.



L'analyse statique et dynamique de LDRA qui automatise la conformité aux normes de codage, l'analyse de la qualité logicielle et l'analyse de la couverture du code source sur l'hôte et la cible, offrant ainsi un environnement de travail unique pour effectuer des tâches d'analyse et de vérification critiques en matière de sécurité tout au long du cycle de vie des logiciels DevOps.



Elle permet d'améliorer considérablement la productivité, l'agilité et les délais de mise sur le marché, grâce à une intégration technologique transparente qui inclut du cloud computing en périphérie lointaine (far Edge), l'analyse de données, la sécurité, la 5G et l'IA/ML.La croissance de la 5G et des applications d'IA sophistiquées, ainsi que l'émergence de systèmes plus intelligents et de systèmes autonomes, tiennent les promesses de l'IoT. On estime que l'IA, la robotique et l'automatisation seront à l'origine de 70 % de la croissance du PIB mondial d'ici à 2030.Kevin Dallas, président et CEO de Wind River déclare :L'automatisation est essentielle tout au long du cycle de vie logiciel sécurisé DevSecOps, libérant les sociétés des tâches répétitives et banales et leur permettant dese concentrer sur l'innovation et la valeur client. La dernière version de Wind River Studio comprend des fonctionnalités d'automatisation améliorées pour aider les équipes logicielles à créer des systèmes intelligents connectés, tels que des drones de livraison, des véhicules autonomes et des robots industriels. La plate-forme offre désormais des pipelines d'automatisation personnalisables et une intégration avec les outils d'automatisation les plus courants.Les nouvelles fonctionnalités de Wind River Studio couvrent les quatre phases du cycle de vie d'un système intelligent et comprennent les éléments suivants :Intégration de technologies éprouvées par les partenaires de l'écosystème via le market place de Wind River Studio, avec notamment :Créée en 1981 par Jerry Fiddler et David Wilner, Wind River est spécialisée dans l'édition de logiciels pour la périphérie intelligente. Wind River propose un portefeuillecomplet de solutions, soutenu par des services professionnels, pour accélèrer la transformation numérique des systèmes intelligents critiques.Source : Wind River Que pensez-vous de la dernière version de Wind River Studio ?