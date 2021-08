Selon une étude récente de Pulse/InterVision, 92 % des dirigeants et cadres technologiques affirment que leur entreprise attend des équipes technologiques qu'elles opèrent avec une approche "cloud first", mais 45 % d'entre eux ne sont pas sûrs ou n'atteignent pas leurs objectifs de coûts dans le cloud.Le scepticisme à l'égard du cloud ne fera que croître si les coûts ne peuvent être maîtrisés. Pour éviter cette fâcheuse tendance, les entreprises doivent avoir certains outils dans leur arsenal, comme AWS et un fournisseur de services stratégiques de confiance.La migration vers le cloud n'est pas une tâche facile, surtout si les efforts technologiques d'une organisation sont archaïques. Cette transformation nécessite de nombreuses mains sur le pont et il est important d'avoir à ses côtés des experts du cloud, comme AWS. Avant de se lancer dans l'aventure, une entreprise doit déterminer le montant total des économies moyennes réalisées grâce au cloud computing. Le processus commence par le calcul des dépenses de base pour l'infrastructure existante afin de fournir une comparaison précise du rapport coût-valeur pour le cloud.L'adoption du cloud, comme AWS, peut donner du pouvoir à une entreprise, mais s'il n'est pas déployé correctement, il peut également tirer une entreprise vers le bas et augmenter considérablement les coûts. Le facteur déterminant dépend de la façon dont l'équipe technologique décide d'élaborer une stratégie et d'exécuter sa migration vers le cloud, donnant ainsi le ton sur la façon d'optimiser le cloud à l'avenir. Il est vrai que la plupart des organisations ne réduiront pas immédiatement leurs coûts lorsqu'elles passeront au cloud, ce qui est un malentendu courant chez les professionnels de l'entreprise et de la technologie.Au contraire, la solution pour réduire les coûts se trouve dans trois domaines : l'architecture, l'optimisation financière et la gouvernance.AWS propose des plans d'économie qui permettent aux organisations d'optimiser pleinement le cloud et de faire passer leur activité au niveau supérieur. Il existe des modèles de tarification au sein des plans d'économie AWS qui donnent aux utilisateurs la possibilité d'utiliser toutes les ressources AWS de la manière la plus rentable. Ces modèles de tarification comprennent les Instances à la demande, les Instances ponctuelles, les Instances réservées et les Plans d'épargne. Les clients qui cherchent à réduire les coûts devraient d'abord utiliser les outils AWS natifs destinés à l'optimisation spécifique des ressources dans le cloud, plutôt que de permettre l'emballement des coûts de stockage ou de calcul.Pour les entreprises qui cherchent à atteindre leurs objectifs de coûts dans le cloud, il y a des décisions critiques qui doivent être prises très tôt. Il est important d'être stratégique dès les premières phases, car ces décisions ont un impact sur l'ensemble du parcours de l'entreprise dans le cloud, influencent directement la dette technique et le scepticisme organisationnel à l'égard du cloud. Pour faciliter le processus, les entreprises doivent chercher à utiliser des services gérés par le cloud pour obtenir une assistance et des conseils d'experts.Ces experts s'associent aux entreprises pour créer et mettre en œuvre des solutions et des services technologiques qui permettent de réaliser des gains à court terme et d'avoir un impact profond sur la stratégie à long terme. La réussite de la migration vers le cloud d'une entreprise est largement influencée par la relation entre l'organisation et le fournisseur de services de cloud. Par exemple, un partenaire de services gérés peut conseiller à une entreprise d'investir d'abord dans la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) vers AWS comme première étape de son voyage vers le cloud. Les DSI, CTO et autres responsables technologiques ressentent la pression de présenter les premiers succès du cloud afin de gagner l'adhésion des parties prenantes à une migration complète. Le DRaaS est devenu une option idéale pour démontrer que le cloud peut être un moteur de réussite pour l'entreprise, même dans les premières étapes. Le plus grand avantage de l'utilisation du DRaaS est peut-être qu'il encourage les membres de l'équipe technologique qui hésitent à utiliser le cloud à apprendre les ficelles de l'environnement AWS dans un scénario non critique, ce qui leur permet de prendre confiance dans leurs compétences et connaissances en matière de cloud avant une migration complète.Le cloud peut-il faire économiser de l'argent à votre entreprise ? La réponse courte est oui. La réponse plus longue est que cela dépend de la base que vous avez mise en place dans le cloud pour le fonctionnement du reste de l'entreprise. Une grande partie de la base et du succès du cloud est étroitement liée à la quantité d'argent dépensé. Si une entreprise dépense plus que prévu dès le début du processus, elle sera plus frustrée et aura une attitude négative à l'égard du cloud, ce qui la vouera à l'échec.Source : InterVision Qu'en pensez-vous ?Avez-vous choisi AWS pour réussir votre migration dans le cloud ?